A 14 meses das eleições, Fábio Trad se filia ao PT

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Com isso, deixa o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertencia há 10 anos.
Trad se juntou ao partido na manhã desta quinta-feira (21), na Secretaria de Relações Institucionais (SRI), localizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A filiação ocorre a 14 meses das eleições 2026, que será realizada em outubro do ano que vem.
Participaram da reunião de filiação a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; deputado federal, Vander Loubet (PT-MS); deputada federal, Camila Jara (PT-MS); vereador de Campo Grande, Jean Ferreira (PT-CG); vereador de Campo Grande, Landmark Rios (PT-CG); deputado estadual, Zeca do PT (PT-MS), deputada estadual, Gleice Jane (PT), entre outros.
Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.
A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.
Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).
Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.
Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.
Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.
O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.
Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.