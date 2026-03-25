Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 6052-6 de hoje, quarta-feira (25/03)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

25/03/2026 - 19h06
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6052-6 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 25 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 6052-6:

5º prêmio: 02209

4º prêmio: 21000

3º prêmio: 16369

2º prêmio: 19027

1º prêmio: 26622

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2988, terça-feira (24/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/03/2026 08h28

Compartilhar
Confira rateio do concurso da Mega Sena

Confira rateio do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2988 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 24 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 24 apostas ganhadoras, (R$ 58.355,02)
  • 4 acertos - 1.753 apostas ganhadoras, (R$ 1.316,91)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2988 são:

  • 36 - 23 - 28 - 58 - 57 - 21

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2990

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 26 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 17 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2371, terça-feira (24/03): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/03/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2371 da Timemania na noite desta terça-feira, 24 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 29.130,19)
  • 5 acertos - 156 apostas ganhadoras, (R$ 1.600,55)
  • 4 acertos - 2.914 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 29.637 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • BAHIA /BA - 18.888 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2371 são:

  • 32 - 02 - 29 - 16 - 77 - 61 - 22
  • Time do Coração: Bahia (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2375

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 26 de março, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2375. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS

2

Bernal se recusa a entregar imóvel e mata comprador a tiros
ex-prefeito

/ 1 dia

Bernal se recusa a entregar imóvel e mata comprador a tiros

3

Homem morto por Bernal era fiscal de rendas do Governo do Estado
tragédia

/ 1 dia

Homem morto por Bernal era fiscal de rendas do Governo do Estado

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio

5

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos
RELIGIÃO

/ 2 dias

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 4 dias

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 5 dias

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 6 dias

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 17/03/2026

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026