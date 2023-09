As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro neste ano. Faltando menos de dois meses para as provas, muitos candidatos já estão se preparando para conseguir uma boa nota.

Neste ano, são mais de 3,9 milhões de inscritos em todo o Brasil, sendo 47.457 em Mato Grosso do Sul, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Com a ampla concorrência, conteúdo extenso e complexo, o Enem que exige preparação com antecedência e dedicação no estudo, especialmente para a redação, que não pode ser zerada e ajuda na boa perfomance da nota final. A redação será no primeiro domingo de provas, 5 de novembro.

As provas são ainda mais importantes porque muitos estudantes usam como forma de ingresso no ensino superior ou para conseguir bolsas de estudo. Como para isto existem notas de corte, é necessário ter um bom desempenho no exame.

O coordenador de Língua Portuguesa e de Produção Textual e professor do Elite Rede de Ensino, Vítor Campos, deu uma série de dicas para quem deseja elaborar uma boa redação

Confira dicas para tirar nota 1000 na redação do Enem:

Análise de redações

Como falta um pouco mais de um mês e meio, a dedicação precisa ser intensa. Por essa razão, a dica mais importante é analisar redações que receberam nota 1000 nos últimos anos, de preferência nos últimos quatro anos por ter sido a mesma banca organizadora do exame.

Traçar o perfil dos textos, como os caminhos para a abordagem completa do tema, os tipos de repertórios socioculturais mais usados, as estratégias argumentativas comuns entre elas, auxilia a criar um padrão textual próprio, a partir do que os avaliadores consideram como modelo ideal.

Compreensão da grade de correção

É muito importante conhecer os critérios de correção da redação. Isso não só auxilia a evitar erros e desvios, como também ajuda a compreender o que a banca espera do participante na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo.

Treinamento de técnicas de leitura e de interpretação de textos

As Competências II e IIII da Matriz de Correção da prova de Redação do Enem exigem dos participantes, entre outros domínios, compreender a proposta, além de selecionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Para isso, é imprescindível que o participante aumente sua carga de leitura, sobretudo em se tratando de textos do campo jornalístico. Isso não só vai deixá-lo mais informado sobre fatos da atualidade possíveis de serem cobrados de maneira geral no Enem, como também vai aumentar sua visão crítica de mundo, posicionamento este observado nas redações nota 1000.

Aprimorar o repertório sociocultural

Ainda sobre a Competência II, o participante precisa apresentar na sua composição pelo menos um repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo. Uma dica importante aos participantes é montar uma lista com dez possíveis temas para este ano.

Em seguida, pesquisar três a cinco repertórios de diferentes áreas de conhecimento que se relacionem aos temas.

Por exemplo: Se o tema da prova for “Universalização do acesso à água potável no Brasil”, caberia trabalhar como repertório pertinente e legitimado a Declaração Universal dos Direitos da Água, documento redigido pela ONU, em 1992. Caso a proposta seja sobre “saneamento básico”, o mesmo poderia ser utilizado, já que os temas são afins;

Treinar redações

Nesses meses que antecedem a prova, também fará toda a diferença a prática de redações, principalmente sobre possíveis temas na prova deste ano.

Uma produção por semana, para aqueles que estão estudando desde o início do ano, talvez seja o bastante.

Revisão e reescritura de redações

Após toda redação produzida nesta reta final, é muito importante reler a escrita para se certificar de que todas as exigências da matriz de correção foram atendidas.

Isso deve funcionar como um checklist. Se o texto estiver no padrão nota 1000, excelente! Treine um próximo tema! Porém, se ainda não estiver, a redação deve ser reescrita, caso as falhas ou os desvios comprometam significativamente a nota.

Produções com notas abaixo de 900 devem ser refeitas. A prática de escrever, analisar e reescrever levará o participante à tão desejada nota 1000.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).