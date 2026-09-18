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4ª Edição

A uma semana do evento, Parque se prepara para o Festival Internacional da Carne

Evento começa na próxima sexta-feira e terá três dias de gastronomia, música, oficinas e atividades para o público

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

18/09/2026 - 18h00
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Faltando uma semana para o Festival Internacional da Carne, o Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande já prepara a estrutura do evento. Em fase de montagem, o espaço começa a ganhar forma para receber o público entre os dias 25 e 27 de setembro, em uma programação que reúne gastronomia, música, oficinas, palestras e atividades para diferentes públicos. A entrada será gratuita.

Em sua quarta edição, o festival tem a carne como ponto central, mas amplia a programação para além do churrasco. A proposta reúne experiências gastronômicas, apresentações de artistas sul-mato-grossenses, atividades voltadas ao público infantil e espaços dedicados à economia criativa e ao conhecimento.

A gastronomia ocupa o principal espaço da programação. Mais de 30 estações serão distribuídas pelo parque, com diferentes preparações à base de carne e opções criadas especialmente para o evento. Os pratos serão comercializados ao público.

Entre as atrações está a programação do Senac MS, que levará oficinas gastronômicas divididas em três eixos. O “Brasa sem Brasa” apresenta preparações relacionadas ao universo do churrasco sem a utilização de churrasqueira. Já o “Sabores de MS” destaca ingredientes regionais, como mandioca, milho, bocaiuva, baru, pequi, mel, pimentas e queijos. O “Churrasco 2.0” explora molhos, manteigas, conservas, picles e outras combinações.

A programação inclui ainda preparações como pão de alho inspirado no Korean Garlic Bread, manteigas de baru e bocaiuva, risoto de costela com banana-da-terra, além de geleias, chutneys, purês e acompanhamentos feitos com ingredientes regionais.

Em algumas atividades, o público poderá participar diretamente do preparo, criando a própria farofa e molho para churrasco. O encerramento das oficinas será com uma oficina-show de risone de comitiva.

Música

A trilha sonora do festival será formada por artistas e bandas de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira (25), primeiro dia do evento, sobem ao palco Os Cara da Kombi e Fred e Victor.

No sábado (26), será a vez de Sambapop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda. No domingo (27), último dia do festival, as apresentações ficam por conta de Zé do Pantanal e Renato Pacheco.

A programação também inclui duas palestras abertas ao público. Na sexta-feira, às 15h, “Ao Ponto” aborda atendimento ao cliente, postura, entrega de pratos e gestão de equipes, com foco em assadores e participantes. No sábado, no mesmo horário, “A influência da tecnologia na produção de carne bovina” discute a relação entre inovação e produção pecuária.

Entre os espaços preparados para receber as famílias está a Fazendinha, que terá animais de pequeno porte e brinquedos para as crianças. O evento também contará com estandes voltados à economia criativa, em parceria com o Sebrae MS e a produtora Luanna Peralta.

O Senar MS terá um espaço dedicado à divulgação dos cursos oferecidos pela instituição. Já a Carreta da Energisa, por meio do projeto Nossa Energia, levará ações relacionadas ao uso seguro e consciente da eletricidade.

Durante os três dias, o Boteco do Bada também funcionará no parque, ampliando as opções de alimentação e convivência durante a programação.

 

Em Campo Grande

Cinco caminhões retiram de galpão R$ 2,5 milhões em equipamentos roubados

Materiais pertencentes à Energisa foram localizados pela Polícia Civil em imóvel no Jardim Batistão durante investigação sobre furto e receptação

18/09/2026 18h30

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Reprodução/PCMS

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Foram necessários cinco caminhões para retirar de um galpão no Jardim Batistão, em Campo Grande, equipamentos elétricos avaliados em mais de R$ 2,5 milhões  pertencentes à concessionária de Energia Energisa. Os materiais, entre transformadores e bobinas de cabos de alta tensão, foram localizados pela Polícia Civil durante uma investigação sobre furto de equipamentos da concessionária.

A ação foi realizada pela 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, com apoio de uma equipe técnica da Energisa e da Perícia Criminal. O imóvel fica na esquina das ruas Israel e Peru e, segundo a investigação, apresentava indícios de que poderia estar sendo utilizado para esconder materiais de origem ilícita.

Durante as diligências, os policiais identificaram um terreno grande, sem residência, onde havia uma estrutura coberta semelhante a um galpão. Pelas frestas do portão, a equipe conseguiu visualizar dezenas de equipamentos utilizados no setor de energia elétrica.

Entre os materiais encontrados estavam transformadores, bobinas de cabos de alta tensão e outros equipamentos. A identificação preliminar feita por um técnico da Energisa apontou que parte dos objetos pertence ao patrimônio da concessionária.

A vistoria foi realizada após os policiais entrarem no imóvel, que estava vazio. A equipe técnica da empresa e a Perícia Criminal acompanharam o trabalho para identificar e documentar os materiais encontrados.

Investigação 

Além dos equipamentos reconhecidos como pertencentes à Energisa, outros objetos encontrados no imóvel apresentaram indícios de origem ilícita. 

Todo o material foi apreendido e será submetido aos procedimentos de identificação, documentação e demais exames periciais.

A ocorrência foi registrada inicialmente no âmbito de investigação dos crimes de furto e receptação. A Polícia Civil busca esclarecer a origem dos materiais, identificar os envolvidos e verificar as circunstâncias em que os equipamentos foram parar no imóvel.

O proprietário da empresa responsável pelo local não estava no endereço durante a ação. Posteriormente, por meio de advogado, informou que pretende se apresentar à 6ª Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Acidente de Trabalho

Trabalhador morre após cair durante instalação de outdoor em Campo Grande

Joseval João de Oliveira, de 61 anos, trabalhava sobre uma viga a uma altura estimada entre 3 e 6 metros; Samu foi acionado, mas ele morreu no local.

18/09/2026 17h48

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Local onde trabalhador de 61 anos morreu após cair durante a instalação de um outdoor no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Local onde trabalhador de 61 anos morreu após cair durante a instalação de um outdoor no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Foto: Divulgação.

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Um acidente de trabalho terminou com a morte de Joseval João de Oliveira, de 61 anos, no início da tarde desta sexta-feira (18), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele participava da instalação de um outdoor quando caiu da estrutura.

Conforme as informações registradas pela polícia, Joseval estava sobre uma viga, a uma altura estimada entre 3 e 6 metros, no momento da queda. As circunstâncias que fizeram com que o trabalhador se desequilibrasse ou caísse ainda não foram esclarecidas.

No momento do acidente, ele realizava o serviço acompanhado de outros dois funcionários. Após a queda, um dos colegas acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de socorro foi até o endereço, mas Joseval não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local do acidente.

Com a confirmação do óbito, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. A Polícia Civil e a perícia também estiveram no endereço para realizar os procedimentos necessários e levantar informações que possam ajudar a esclarecer a dinâmica da queda.

Até o momento, não há informação sobre o que provocou o acidente. O caso deverá ser investigado para determinar as circunstâncias em que o trabalhador caiu enquanto realizava a instalação.

Após os trabalhos periciais, o corpo de Joseval foi encaminhado para exame necroscópico, procedimento que poderá auxiliar na identificação das lesões e da causa da morte.

Acidentes reacendem debate sobre segurança no trabalho

A morte de Joseval ocorre apenas duas semanas depois de outro grave acidente de trabalho registrado em Campo Grande e reacende o debate sobre as condições de segurança oferecidas aos trabalhadores.

No dia 4 de setembro, Joel Oliveira da Silva, de 41 anos, e Willian Douglas Souza Cabral, de 39, morreram após o desabamento da estrutura pré-moldada de concreto de uma unidade do Supermercado Mister Júnior que estava em construção no bairro Aero Rancho. Outros dois trabalhadores ficaram feridos.

Posteriormente, o Ministério Público do Trabalho (MPT-MS) constatou que Joel e Willian trabalhavam sem registro em carteira e não haviam passado pelo processo de integração destinado a apresentar os riscos existentes no ambiente de trabalho.

As causas do desabamento ainda são investigadas, e o caso é apurado pela Polícia Civil, pelo MPT e pela fiscalização do trabalho.

 

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