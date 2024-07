Abre hoje inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito da UEMS

Abriu nesta segunda-feira (15) o prazo para inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e vai até 30 de julho. Ao todo, 120 vagas são oferecidas, todas em Campo Grande, sendo 40 para o Bairro Moreninhas e 80 para o Centro.

As aulas preparatórias estão previstas para começar no dia 6 de agosto e irão durar três meses, do qual serão oferecidas aulas de 13 disciplinas, além de monitoria e tutoria (online) para os alunos com maiores dificuldades de aprendizado. No projeto educacional ainda estão inclusos aulões, oficinas, palestras e feira de profissões.

As aulas no Moreninhas serão realizadas na Escola Waldemir Barros da Silva, localizada na Rua Palmácia (s/n°). Já no Centro, elas serão na Quarta Igreja Batista, localizada na Rua José Antônio, 1951.

De acordo com a instituição, as vagas serão preenchidas mediante ordem de inscrição. Além disso, as aulas serão ministradas três vezes por semana, na terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 19h até às 21h40. Nas terças e quintas, as aulas serão presenciais, já na sexta serão online. Para realizar a inscrição, basta preencher o formulário disponível no site da UEMS.

Ainda não foram anunciadas datas de inscrição para o vestibular, muito menos quando a prova será aplicada. Mas, pegando como base o ano passado, ela foi aplicada no dia 26 de novembro, com 811 vagas para 38 cursos, em 13 cidades sul-mato-grossenses. Ainda, a prova é dividida por redação e questões objetivas, além de ser realizada em 18 municípios do estado: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Usualmente, o valor da inscrição é de R$ 100.

Assine o Correio do Estado