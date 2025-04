Conab abre inscrições em concurso com salário de até R$ 8,1 mil nesta segunda

Provas em MS

São 153 vagas para homens e mulheres, com provas em Mato Grosso do Sul e outros estados; Confira o edital

A Marinha do Brasil abriu concurso com 153 vagas para o Colégio Naval, para homens e mulheres, com bolsas de R$ 1.398,30. Em Mato Grosso do Sul, provas serão aplicadas em Ladário.

As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (31) e terminam no dia 29 de abril, devendo ser feitas no site da Marinha.

A taxa é de R$ 100, com possibilidade de isenção para candidatos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para doadores de medula óssea. Do total de vagas, 141 serão para homens e 12 para mulheres.

O Colégio Naval é considerado a primeira porta de entrada para aqueles que pretendem ser Oficiais da Marinha.

A instituição proporciona aos alunos uma formação completa, ao mesmo tempo em que os prepara para cursar a Escola Naval (nível superior), onde podem se tornar Oficiais da Armada, Intendentes ou Fuzileiros Navais.

O Curso de Preparação de Aspirantes tem duração de três anos em regime de internato, com uma rotina militar diária.

Para se inscrever, é necessário ser brasileiro nato, ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental, ter 15 anos completos ou menos de 18 anos. A altura mínima deve ser 1,54m e a máxima, 1,95m.

O candidato também não pode ter filhos ou dependentes e não deve ser casado ou ter constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval.

Durante esse curso, o aluno, na condição de Praça Especial, receberá a remuneração de R$ 1.398,30.

Concurso

O concurso será dividido em três etapas, sendo a primeira composta por provas objetivas de Matemática, Inglês, Português, Estudos Sociais, Ciências e Redação.

A segunda fase envolve os eventos complementares eliminatórios: verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; teste de aptidão física; e avaliação psicológica, entre outros.

A última etapa é o período de adaptação, com duração de três semanas em regime de internato.

Aqueles que obtiverem êxito recebem platinas de alunos e dão início ao Curso de Preparação de Aspirantes.

Confira o edital completo: