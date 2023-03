Acadêmicos da UFMS têm até 30 de março para solicitar auxílios

OUSADIA

Assalto ocorreu na quinta-feira à noite, na cidade Cassilândia. Vítima, que teria ligação com agiotagem, foi torturada para entregar dinheiro

A polícia ainda não identificou nem prendeu os dois homens que renderam o dono de uma casa, de 59 anos, em Cassilândia, cidade que faz divisa com Goiás, a 435 quilômetros de Campo Grande. O homem foi espancado e forçaram ele a revelar onde guardava o dinheiro. Depois de encontrar os R$ 830 mil, a dupla fugiu com o carro da vítima.

No fim de semana, a polícia recuperou o veículo, um chevrolet Cruze, que estava abandonado em trecho da rodovia MS-306, estrada que liga Cassilândia ao município de Chapadão do Sul.

Informações extraoficiais indicam que os policiais determinaram sigilo nas investigações e que a vítima seria uma pessoa supostamente ligada a negócios de agiotagem. Ou seja, tais informações não se originam de autoridades oficiais.

A estrada em que o veículo foi apreendido e que liga a Chapadão do Sul é a mesma que conduz ao estado vizinho de Mato Grosso.

A suspeita é de que o Cruze tenha sido deixado na 306 e, dali, os ladrões terem sido resgatados por outro veículo e seguido o trajeto ainda não descoberto pela polícia.

O CASO

De acordo com o boletim de ocorrências, na noite de sexta, logo depois do assalto, policiais dos municípios de Cassilândia, Paranaíba e também do Estado de Goiás foram acionados e saíram à procura dos ladrões, operação sem êxito, no entanto.

De acordo com o BO, o homem de 59 anos (P.A.S) chegou em casa de motocicleta por volta das 21h, acionou o controle para abrir o portão e, enquanto aguardava, foi dominado por dois homens que o abardoram à pé.

Os ladrões ficaram na casa por ao menos uma hora. "Durante esse tempo, os autores ficaram torturando a vítima, o agredindo com coronhadas na cabeça, chutes por várias partes do corpo, ameaçavam efetuar disparos com a arma de fogo na sua cabeça e cortaram em três lugares o seu dedo médio da mão esquerda, o forçando a falar onde estava o dinheiro que ele havia guardado", diz trecho do boletim policial.

Como se nota, os ladrões, pelo narrado pela vítima, sabiam que na casa havia uma alta quantia em dinheiro. Conforme o documento policial: "... segundo relato da vítima, os meliantes teriam pegado seu aparelho celular e tentaram realizar transferências bancárias via Pix, e que após a tentativa, os autores quebraram o seu telefone, o trancaram-no no banheiro do seu quarto, pegaram a chave do seu veículo Chevrolet/Cruze de cor brança e empreenderam fuga levando consigo o dinheiro".

No boletim, não consta se na casa havia mais pessoas, além do homem de 59 anos de idade. Nem o motivo de a vítima guardar tanto dinheiro em casa.

Depois que a dupla fugiu, o homem conseguiu se soltar, pulou uma janela e correu para a casa do vizinho, que acionou a polícia.

A vítima seguiu para o hospital com a mão cortada e ferimentos nas costas e cabeça. De acordo com o boletim policial, desde ontem à noite, depois do assalto, o episódio foi informado à Polícia Rodoviária Federal, Estadual e outras forças policiais de MS e também do vizinho estado de Goiás.

O Correio do Estado tentou conversar na manhã desta segunda-feira com policiais civis que investigam o assalto, mas até o fechamento deste material não havia conseguido.

Cassilândia fica na região do conhecido bolsão sul-mato-grossense, na divisa com o território goiano. A cidade de Paranaíba fica a 80 quilômetros de Cassilândia, que conta com ao menos 21 mil habitantes.