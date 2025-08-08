Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ação judicial pede anulação de 320 mil multas em Campo Grande

Autor do pedido, Marquinhos Trad alega que o contrato com o consórcio dos radares está vendido desde 5 de setembro do ano passado

Taynara Menezes

08/08/2025 - 14h33
Uma ação popular movida pelo ex-prefeito de Campo Grande e atual vereador Marquinhos Trad (PSD) pede a anulação de, aproximadamente, 320 mil multas de trânsito aplicadas em Campo Grande nos últimos 11 meses. Ele pede a devolução de todo o dinheiro, cancelamento dos pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dos multados e que as empresas donas dos radares devolvam mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos. 

O parlamentar alega o contrato com o consórcio Cidade Morena está vencido desde 5 de setembro do ano passado e que depois disso não foi feita nenhuma renovação ou prorrogação, uma vez que já havia sido estendido por cinco anos.  Os alvos da ação são a prefeitura de Campo Grande, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e as empresas responsáveis pelos 93 radares eletrônicos,  o Consórcio Cidade Morena.

Além da anulação das multas, Trad solicita a devolução dos valores pagos pelos condutores que foram multados, tudo com pedido de tutela de urgência. Segundo ele, não se trata de proteger infratores, mas de exigir que a gestão pública respeite os princípios da legalidade e da moralidade.  

"Isso é improbidade administrativa, isso é crime. É crime, enriquecimento ilícito. E a prefeitura tem que devolver esses mais de R$ 33 milhões, que não são dela. Só a empresa recebeu quase R$ 6 milhões por reconhecimento de prestação de serviço. Isso não existe", afirmou. 

O contrato original foi assinado em 2018, quando Marquinos era prefeito. Em abril deste ano o vereador envidou dois ofícios à municipalidade pedindo explicações sobre a prorrogação, mas mas até o momento não obteve retorno. 

“Estou há 4 meses cobrando uma resposta deles e até agora nada, o jeito foi levar pra Justiça. Onde está o plano de segurança viária que justificou esses radares? Não existe. Isso demonstra que o objetivo não era prevenir acidentes, mas arrecadar às custas do cidadão”, disparou Marquinhos.

O que diz a ação

O documento relembra que o contrato com a empresa de radares, de fato, ocorreu de forma acertada, quando foi assinado em setembro de 2018, vigente até setembro de 2023. Quando seria o encerramento, houve prorrogação até dezembro de 2024, com a justificativa que seria lançado um novo processo licitátório, que não ocorreu, desde então a empresa, junto a Agetran, vem multando motoristas sem qualquer vinculo oficial. 

"Lá em 2018, quando eu ainda era prefeito estipulamos o prazo de cinco anos do contrato podendo ser prorrogado por uma vez apenas e por um ano e nesse ano deveria fazer um novo certame licitatório. Então, passou 2019, 20, 21, 22 e 23. Esgotaram cinco anos. Essa empresa deixou de ter legitimidade de agir, ou seja, ela não tinha mais contrato, então ela não pode aferir a velocidade dos motoristas da nossa cidade", defendeu o parlamentar. 

 Ainda de acordo com Marquinhos, a ação foi construída com base em auditorias e documentos que demonstram, segundo ele, “vícios insanáveis” no contrato e na execução do serviço. Ele reforça que a intenção não é esvaziar o controle de trânsito, mas assegurar que ele seja feito de forma correta e transparente.

“Somos a favor da educação no trânsito, da fiscalização, da redução de acidentes. Mas isso tem que ser feito com legalidade e com foco na vida, não no caixa da prefeitura”, completou.

Relembre

Desde setembro do ano passado o Correio do Estado acompanha o tema matéria da publicação. Somente na primeira publicação do diário oficial depois do fim oficial do contrado foram mais de 7,3 mil infrações registradas, em alguns casos, veículos com mais de uma multa aplicada.

A ação do vereador foi protocolada na Segunda Vara de Direitos Difusos e Coletivos de Campo Grande, sob os cuidados do juiz Ariovaldo Nantes Corrêa. O veredor inclusive fundamenta a Ação Popular com reportagens nas quais o Correio do Estado cobra explicações da Agetran sobre a emissão de multas depois do rompimento do contrato. 

Justiça

Mãe reencontra filho levado pelo pai há 11 anos e garante guarda provisória

Ação ainda determinou medida protetiva contra o homem que tirou a criança da genitora quando tinha apenas 2 anos

08/08/2025 17h45

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro Foto: TJMS

Um reencontro aguardado por mais de uma década marcou a semana no Fórum de Ponta Porã (MS). A diarista, Elizete, reencontrou o filho Enzo, hoje com 13 anos, de quem esteve separada por 11 anos. Através de uma ação judicial a mãe garantiu a guarda provisória do adolescente e determinou medida protetiva contra o pai que tirou o menino, quando tinha 2 anos, da genitora.

“Esperei tanto por esse momento, o coração estava batendo muito forte. Quando o vi, foi a hora que apertou. Não tenho palavras para dizer o que estou sentindo. Nunca mais você vai ficar longe de mim, agora nossa família está completa e poderemos ser felizes de verdade", comemorou a mãe.

Enzo foi abandonado pelo pai em janeiro deste ano e levado para uma casa de acolhimento no município. O adolescente relatou às equipes que tinha mãe e queria voltar para a família. Foi então que a coordenadora do Abrigo Seu Félix, Tânia Jacques da Cruz, e a psicóloga Thaís Nantes Zacarias iniciaram uma busca para localizar Elizete.

“Ele chegou falando o que tinha acontecido com ele, que tinha uma mãe e que a gente precisava encontrá-la, porque ela o amava muito e ele queria muito ter a família de volta”, relembrou Tânia.

Elizete vive com o marido e três filhos em outro Estado, a equipe conseguiu localiza-la em abril. O contato inicial foi feito por videochamadas, enquanto tramitava na Justiça o processo para reaproximação.

“Meu filho foi levado de mim quando ele tinha dois anos, e nesse tempo todo tentei procurá-lo, mas sem sucesso. Não sabia onde ele poderia estar, mas nunca deixei de acreditar que estaríamos juntos novamente”, contou Elizete.

O processo passou por estudo psicossocial e parecer favorável do Ministério Público, culminando na decisão da juíza Thielly Dias de Alencar Pitthan, titular da 1ª Vara Criminal da comarca, pelo desacolhimento institucional e reintegração do adolescente à mãe.

“Esse é um caso que causa muita perplexidade até para quem lida diariamente com processos em que há violações a direitos infantojuvenis, porque mãe e filho ficaram longe um do outro por mais de 10 anos, separados indevidamente e sem nenhum contato. Nenhuma criança merece ser privada do contato materno ou paterno, quando esse contato é saudável”, afirmou a magistrada.

O Judiciário omitiu o novo local de residência da família por questões de segurança. 

 

Assistência social

Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

O ponto de apoio começa funcionar a partir desta sexta-feira, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas

08/08/2025 16h33

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana Foto: Divulgação

Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

Assistência Social

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento. 

