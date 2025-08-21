Ação que mirava quadrilha derruba comandante da PMA em MS

Na chamada Operação Ajura, deflagrada ontem para o cumprimento de buscas e apreensões em duas cidades no interior de Mato Grosso do Sul e no Estado de São Paulo, a ação da Polícia Federal que mirava uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e lavagem de capitais resultou na prisão do policial militar ambiental, Jefferson Vaz Estigarribia.
Como bem acompanhou o Correio do Estado, a Operação Ajura determinou o bloqueio de R$263 milhões de um grupo criminoso que entrou na mira da PF após grandes apreensões que aconteceram entre 2022 e 2023.
Entre esses casos, destaca-se o carregamento de cocaína que foi encontrado com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC-MS), em 15 de fevereiro de 2023.
Na ocasião em questão, um homem de 33 anos foi preso, após os agentes encontrarem 446 kg de cocaína em seu caminhão Volvo/Fh12, no km 267, da BR-163.
Esse semirreboque estava carregado com óleo vegetal, que precisou ser retirado para a confirmação da suspeita levantada pelos agentes caninos, com a ocorrência e carga posteriormente levados para a Polícia Federal em Dourados.
Entenda
Na tarde de quarta-feira (20) a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul emitiu nota à imprensa, sobre o acompanhamento da operação da PF, que possui intuito de desarticular a organização.
"Durante a ação, diversos suspeitos foram presos, entre eles um policial militar", confirmou a PM em nota.
Com 12 mandados totais expedidos pela 1ª Vara da Justiça Criminal Estadual de Dourados, a Operação Ajura foi deflagrada nas seguintes localidades:
- Amambai (MS)
- Dourados (MS)
- Ribeirão Preto (SP) e
- Jardinópolis (SP).
Ainda conforme a força de segurança, a corregedoria da PMMS esteve presente durante o cumprimento da da medida , uma vez que Estigarribia foi flagrado com um quilo de maconha durante a ação.
Segundo a PM, não há qualquer concordância com o comportamento do militar, que foi flagrado com um quilo de maconha em sua residência, sendo esse fato uma "conduta isolada, que não representa os valores da Corporação".
"E será rigorosamente apurado. Nesse sentido, a PMMS já está adotando os procedimentos cabíveis, de forma a assegurar a devida apuração e responsabilização das possíveis condutas ilícitas do policial militar", complementa o texto.
Comandante da PMA de Amambai, junto da prisão de Jefferson houve também a apreensão da substância ilícita e de alguns itens por ordem judicial, como: uma Toyota SW4 e uma motocicleta Harley-Davidson, supostamente comprados com dinheiro ilícito.