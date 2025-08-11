Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Prevenção

Ação terá mamografia de graça a partir de quarta-feira no Centro da Capital

A carreta do Hospital do Amor ficará no Pátio Central Shopping de 13 a 15 de agosto oferecendo atendimento para mulheres de 40 a 69 anos

Taynara Menezes

11/08/2025 - 16h52
A carreta do Hospital do Amor chegará ao Centro de Campo Grande, a partir de quarta-feira (13), levando exames de mamografia, de graça, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 7h às 17h, em frente ao Pátio Central Shopping.

Durante a ação, serão disponibilizados 60 exames gratuitos de mamografia por dia, para mulheres com idade de 40 a 69 anos. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, garantindo mais praticidade e acesso rápido ao serviço.

O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso a exames preventivos, reforçando a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a saúde da população.

O Shopping do Centro, fica localizado na Rua Marechal Rondon, 1380.

Dados nacionais

Segundo o Instituto, este é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. Para cada ano de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma incidência de 41,89 casos a cada 100.000 mulheres.

Além disso, o câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do Brasil, com uma taxa de mortalidade no ano de 2021 de 11,71 a cada 100 mil mulheres, o que corresponde a 18.139 óbitos. 

Diante destes dados, a detecção precoce e a prevenção primária desempenham um papel crucial na redução dos números da doença.

O acesso à informação, exames de rotina e cuidados com a saúde são essenciais para que a população feminina esteja preparada para identificar os sinais e buscar ajuda o quanto antes, se necessário. 

Sintomas

Os sintomas mais comuns do câncer de mama incluem a presença de um nódulo ou caroço na mama, alterações na pele da mama (como aspecto de casca de laranja ou retração), alterações no mamilo (como inversão ou secreção), nódulos ou inchaço nas axilas, e menos frequentemente, dor na mama.

O autoconhecimento e a percepção dos sinais são estratégias fundamentais para reconhecer, o quanto antes, quando algo não vai bem em si mesmo. Por isso, além da mamografia, é importante que as mulheres realizem o autoexame regularmente. 

Cidades

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

Das vítimas, uma foi atingida na barriga e a outra no joelho

11/08/2025 16h30

Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na madrugada do último sábado (9) suspeito de um dupla tentativa de homicídio.

O crime teria sido motivado por uma confusão ocorrida por causa de um balde de cerveja no interior de uma boate localizada no centro de Dourados. A briga se arrastou para o lado de fora e levou o autor a disparar contra o veículo onde as vítimas se encontravam.

Os dois homens foram alvejados, sendo um atingido na barriga e outro no joelho. Eles foram socorridos ao Hospital da Vida e liberados após procedimentos médicos.

O atirador estava cumprindo regime semiaberto e havia recebido o benefício de saída temporária, a famosa 'saidinha' relativa ao feriado de Dia dos Pais.

Ele foi encontrado por policiais civis horas depois do crime, já no período da tarde, na casa da sua mãe.

Um revólver calibre 38, utilizado no crime, foi encontrado escondido sob folhagens.

Operação Táipo 2025

Em meio à tensão comercial, Brasil e EUA fazem exercícios militares em Campo Grande

O treinamento segue a agenda do Ministério da Defesa e vai até o dia 16 de agosto

11/08/2025 16h03

Crédito: canal Tráfego Aéreo

Enquanto o governo brasileiro não consegue dialogar com o governo de Donald Trump nas questões tarifárias, os exercícios militares com soldados americanos seguem normalmente na Base Aérea de Campo Grande (BACG).

O treinamento em Mato Grosso do Sul ocorre desde 2018, e acontece a cada dois anos. A simulação do Exercício Conjunto Tápio (Exop Taipo) faz parte da instrução conjunta internacional. As aeronaves americanas chegaram no dia 29 de julho em Campo Grande.

Como apurado pela reportagem do Correio do Estado, cerca de 150 militares americanos foram enviados à Capital e devem permanecer até o dia 16 de agosto, para treinamento militar e operações simuladas de guerra.

As missões de apoio aéreo aproximado incluem:

  • busca e salvamento em combate;
  • infiltração aérea e lançamento de paraquedistas;
  • evacuação aeromédica;
  • reconhecimento aéreo.

Entre os aviões cargueiros enviados pelos EUA está o Boeing C-17 Globemaster III, aeronave capaz de transportar equipamentos, helicópteros e tropas.

Além disso, o exercício utiliza aeronaves como o A-29 Super Tucano, A-1 AMX, C-105 Amazonas e C-130 Hércules, além de helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk.

Exercício


Em um dos exercícios, um avião Boeing C-17 Globemaster III arremeteu segundos antes de pousar. As imagens foram registradas pela câmera do canal Tráfego Aéreo e divulgadas nesta segunda-feira (11). Na sequência, o vídeo mostra o pouso realizado normalmente.

 

O treinamento está previsto no calendário do Ministério da Defesa e tem como objetivo, além da troca de experiência com países parceiros do Brasil, alinhar ações entre Exército, Marinha e Aeronáutica.

O que é a Operação Táipo 2025


São treinamentos voltados para cenários de guerra irregular, guerra eletrônica, missões de paz e apoio humanitário.

O exercício conta com a presença de aeronaves e militares de países parceiros, como os Estados Unidos, que participam com missões de cooperação militar.

O objetivo é reforçar a interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras (FAB, Marinha e Exército) e as de nações convidadas.

A presença de nações amigas nesse tipo de treinamento é uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário da FAB, contribuindo para possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da ONU.

** Colaborou Naiara Camargo

