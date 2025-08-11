Ação terá mamografia de graça a partir de quarta-feira no Centro da Capital

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A carreta do Hospital do Amor chegará ao Centro de Campo Grande, a partir de quarta-feira (13), levando exames de mamografia, de graça, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 7h às 17h, em frente ao Pátio Central Shopping.

Durante a ação, serão disponibilizados 60 exames gratuitos de mamografia por dia, para mulheres com idade de 40 a 69 anos. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, garantindo mais praticidade e acesso rápido ao serviço.

O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso a exames preventivos, reforçando a importância do diagnóstico precoce e contribuindo para a saúde da população.

O Shopping do Centro, fica localizado na Rua Marechal Rondon, 1380.

Dados nacionais

Segundo o Instituto, este é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. Para cada ano de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma incidência de 41,89 casos a cada 100.000 mulheres.

Além disso, o câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do Brasil, com uma taxa de mortalidade no ano de 2021 de 11,71 a cada 100 mil mulheres, o que corresponde a 18.139 óbitos.

Diante destes dados, a detecção precoce e a prevenção primária desempenham um papel crucial na redução dos números da doença.

O acesso à informação, exames de rotina e cuidados com a saúde são essenciais para que a população feminina esteja preparada para identificar os sinais e buscar ajuda o quanto antes, se necessário.

Sintomas

Os sintomas mais comuns do câncer de mama incluem a presença de um nódulo ou caroço na mama, alterações na pele da mama (como aspecto de casca de laranja ou retração), alterações no mamilo (como inversão ou secreção), nódulos ou inchaço nas axilas, e menos frequentemente, dor na mama.

O autoconhecimento e a percepção dos sinais são estratégias fundamentais para reconhecer, o quanto antes, quando algo não vai bem em si mesmo. Por isso, além da mamografia, é importante que as mulheres realizem o autoexame regularmente.