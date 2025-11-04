Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ache o diferente": você está no 1%? (relatórios de desempenho estatístico disponíveis)

O usuário não está mais competindo apenas contra o jogo, mas contra sua própria média, seus próprios erros e seu próprio tempo

Denis Felipe

Denis Felipe

04/11/2025 - 15h45
Em um mundo saturado de informações e estímulos visuais, a capacidade de focar e discernir o incomum tornou-se uma moeda rara. Um novo fenômeno online, o desafio "Ache o Diferente", está provando essa tese de forma dramática, ao mesmo tempo que oferece uma visão inédita sobre o desempenho humano.

A premissa é simples: encontrar o único elemento discrepante em um mar de similaridades. A realidade, no entanto, é brutal: apenas 1% dos participantes consegue vencer este desafio.

O número, que se tornou o slogan do teste, não é apenas um artifício de marketing. Ele reflete uma estatística fria que tem intrigado psicólogos e entusiastas de jogos mentais.

O desafio, que se enquadra na categoria de testes de percepção visual e atenção seletiva, exige um nível de concentração e processamento de informações que a maioria dos cérebros simplesmente não consegue sustentar sob pressão.

"A atenção seletiva é um recurso cognitivo limitado. Em testes como o 'Ache o Diferente', o cérebro precisa inibir a resposta automática de 'semelhança' e forçar a busca pelo desvio. O 1% que vence demonstra uma plasticidade neural superior ou um treinamento intensivo em foco", explica a Dra. Elara Santos, neurocientista cognitiva.

A era dos relatórios de desempenho estatístico

A grande novidade que eleva o "Ache o Diferente" de um simples passatempo a um estudo de caso é a recente disponibilização de Relatórios de Desempenho Estatístico. Longe de apenas informar se o usuário venceu ou perdeu, esses relatórios mergulham nos dados brutos da performance individual e coletiva.

O que os Relatórios Revelam:

 

Para o jogador, o relatório é um espelho da sua mente. Para os desenvolvedores e pesquisadores, é um tesouro de big data sobre a cognição humana. A análise desses dados pode, no futuro, influenciar o design de interfaces, o treinamento de pilotos e cirurgiões, e até mesmo o diagnóstico precoce de distúrbios de atenção.

A Jornada do Herói: Do Desafio à Auto-Análise

O storytelling por trás do "Ache o Diferente" é a jornada pessoal de superação. O desafio começa como um teste de ego, impulsionado pela promessa de pertencimento a uma elite.

Mas, ao receber o relatório estatístico, a narrativa muda. O usuário não está mais competindo apenas contra o jogo, mas contra sua própria média, seus próprios erros e seu próprio tempo.

A disponibilidade imediata e detalhada dos dados transforma a frustração em motivação. Se antes o fracasso era um mistério, agora ele é quantificado e analisável. O jogador pode ver exatamente onde errou e como pode melhorar, incentivando a repetição e o aprimoramento contínuo.

O desafio "Ache o Diferente" é mais do que um viral; é um estudo de caso sobre como a gamificação, combinada com a transparência de dados, pode ser usada para engajar o público em uma autoavaliação profunda.

No final, o verdadeiro prêmio não é apenas encontrar o item diferente, mas sim entender o funcionamento único do seu próprio olhar. E, para a esmagadora maioria dos 99%, a busca pelo 1% continua, agora munida de estatísticas.

Ache o Diferente- Apenas 1% consegue vencer este desafio - Faça o teste para ver se você consegue

alerta

Da Bolívia, cúpula do PCC declara guerra ao lado de procurado pela Interpol

Cidade boliviana está na rota tríplice de escoamento do tráfico de drogas com destino à Europa

04/11/2025 13h01

Falas deixam claro que o grupo

Falas deixam claro que o grupo "está preparado para fazer guerra com quem for", "intimando" desde a própria polícia até mesmo o ex-aliado Reprodução

Imagens supostamente gravadas em Santa Cruz de La Sierra, durante o último final de semana, mostram uma cúpula criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) declarando guerra diretamente da primeira grande cidade boliviana próxima ao município sul-mato-grossense de Corumbá. 

Essas gravações foram obtidas com exclusividade e publicadas inicialmente em coluna do portal Metrópoles, assinada por Mirelli Pinheiro, vinculando a autoria das falas a um homem que aparece entre os criminosos mais procurados do mundo. 

Cabe lembrar que, essa cidade boliviana está na rota tríplice de escoamento do tráfico de drogas entre Brasil, Paraguai e Bolívia até os chamados "mercados internacionais", com destinos como a Europa. 

Distante aproximadamente 657 quilômetros da Cidade Branca de Corumbá, as falas teriam sido proferidas por Sebastián Enrique Marset Cabrera, também conhecido como "Jogador", com ameças tanto às instituições de segurança púbica como para os próprios rivais diretos. 

Reunido com quem figuras encapuzadas que fariam parte de lideranças do PCC e portando um fuzil em mãos, cercado de símbolos que trazem alusões diretas ao Primeiro Comando e atividade do grupo criminoso na fronteira, o indivíduo é gravado enquanto profere ameaças inclusive de uma "guerra na fronteira". 

O vídeo

Como bem abordado pela colunista Mirelli Pinheiro, entre os presentes que supostamente seriam "lideranças das ruas" do PCC estariam: 

  • Forjado: Patric Velinton Salomão
  • Chacal: Pedro Luiz da Silva Soares
  • Mijão: Sérgio Luiz de Freitas Filho

Em suas falas, o criminoso de origem uruguaia deixa claro a sua "liberdade" de transitar entre as rotas fronteiriças do tráfico entre Bolívia, Brasil e Paraguai mesmo integrando agora o alerta máximo da Polícia Internacional. 

"Posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro na Colômbia", disse.

Além disso, as falas deixam claro que o grupo "está preparado para fazer guerra com quem for", "intimando" desde a própria polícia até mesmo o ex-aliado de Marset identificado como Erlan García López, também conhecido como Colla. 

"Não ligo para ninguém... melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem", conclui. 

Com Marset sendo acusado de enviar mais de 16 toneladas de cocaína pura boliviana com destina à Europa, o dito "Jogador" também aparece incriminado por: corrupção de instituições em três nações distintas; comando de rede milionária para lavagem de dinheiro, além de supostamente encomendar e ordenar homicídios entre a disputa do tráfico. 

O governo boliviano afirmou não trabalhar com base em "especulações", confirmando porém uma investigação para determinar se Marset, de fato, estaria na Bolívia. 

Tido como líder do aliado estratégico do PCC para controle das rotas de cocaína, o Primeiro Cartel Uruguaio, "Jogador" teria coordenado intelectualmente o assassinato de Marcelo Pecci, promotor paraguaio que foi morto na Colômbia em 2022. 

 

pacote do bndes

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

Em fevereiro a empreiteira Vale do Rio Novo assinou contrato de R$ 101 milhões com a Agesul. Agora, venceu licitação e vai faturar outros R$ 64,7 milhões

04/11/2025 12h20

Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Nove meses depois de vencer a licitação para recuperar 61 quilometros da MS-436, entre Camapuã e Figueirão, a empreiteira Vale do Rio Novo saiu vitoriosa em outra licitação milionária e desta vez vai recapear 37 quilômetros da MS-295, no município de Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Com sede em São Paulo e filial em Campo Grande, no bairro Carandá Bosque, a empreiteira ofereceu deságio de 3,1% e o contrato será assinado por R$ 64.729.317,00.  A Agesul havia estiputalo valor máximo de  R$ 66.815.781,00. 

A MS-295 é alvo de reclamações há  anos por conta da buraqueira e das ondulações. Ao todo, serão recuperados 84 quilômetros da rodovia, entre as cidades de Eldorado e Tacuru. Em maio de 2022, por exemplo, três ocupantes de um Peugeot morreram depois que o motorista capotou ao perder o controle da direção ao passar por um buraco. 

Com mais este certame concluído, faltando somente sua homologação, chega a 15 o número de licitações encerradas para obras milionárias que estão sendo bancadas com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Governo de Mato Grosso do Sul. 

Das 15 obras que estão sendo bancadas com o empréstimo federal, a Vale do Rio Novo é a única empreiteira que venceu duas disputas. Somando as duas, ela vai faturar pouco mais de R$ 196 milhões pelo recapeamento de 98 quilômetros. 

No começo do certame para o recapeamento da MS-295, 17 empreiteiras chegaram a manifestar interesse. Porém, somente oito chegaram à fase de apresentação de proposta financeira. Destas, três mantiveram o preço máximo, indicando que não tinham interesse real em vencer a disputa. 

Na região norte, Vale do Rio Novo está dividindo o recapeamento dos 111 quilômetros da MS-436 com a empreiteira LCM, que foi contratada para recapear trecho de 50 quilômetros por R$ 101 milhões.

No Sul do Estado, o recapeamento que ficará a cargo da Vale do Rio Novo é o lote dois da MS-295. O trecho referente ao primeiro lote, de 46 quilômetros, será recapeado pela empreiteira Concrenavi, com sede em Naviraí. Ela venceu a licitação com a oferta de R$ 86,199 milhões. O deságio ficou em 2,4%. 

Ao todo, o pacote de obras do BNDES, que terá contrapartida de R$ 300 milhões do Governo do Estado, prevê construção de cerca de  570 quilômetros de asfalto novo e 260 de recapeamento.. 

