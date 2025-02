Acidente com moto em semáforo termina em morte em Campo Grande; vídeo

Márcio pilotava uma Honda preta e colidiu com motorista de aplicativo, no cruzamento entre as avenidas Lúdio Martins Coelho e Nereu Ramos - Naiara Camargo/Correio do Estado

Acidente registrado, na manhã desta terça-feira (04), no cruzamento entre as avenidas Lúdio Martins Coelho e Nereu Ramos, terminou com um motociclista morto após a vítima fatal colidir sua moto com o veículo de um motorista de aplicativo no Jardim Antártica em Campo Grande.

Informações apurados pela equipe do Correio do Estado in loco, apontam que essa vítima foi identificada como Márcio Vinicius Fernandes, de 21 anos, militar do Exército Brasileiro.

No local, ainda por volta de oito horas da manhã, o trecho do cruzamento já estava tomado por: 1 viatura da perícia; 2 da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul; 1 da Guarda Civil Metropolitana.

Todo o quadrilátero chegou a ser interditado no início da manhã, porém, até por volta de 08h20 o trânsito do local já havia sido liberado.

Dinâmica do acidente

Sendo que Márcio pilotava uma Honda CG da cor preta, seguindo no sentido pela avenida Lúdio Martins Coelho, enquanto o motorista de aplicativo, condutor de um Gol branco, trafegava pela Nereu Ramos, ambos se chocaram justamente no semáforo do cruzamento.

Como é possível verificar nas imagens de circuito interno, a moto segue no trecho em alta velocidade e, com isso, acabou furando o sinal.

Devido à gravidade do acidente, Márcio Vinícius morreu no local do acidente, já o motorista de aplicativo não chegou a precisar de atendimento médico, porém, estava visivelmente abalado, flagrado aos prantos com a mão na cabeça.

No local, um tio de consideração da vítima fatal, identificado como Vanderlei Aparecido dos Santos, relatou à equipe do Correio que Márcio entrou recentemente para o exército, ainda no primeiro ano de serviço militar, descrito como um rapaz tranquilo que gostava de motos.

Filho de comerciantes donos de uma padaria no Jardim Pênfigo, era o filho mais velho de mais duas outras irmãs.

Acidentes com motos

Dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), com base nos vítimas fatais atendidas tanto pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) como as que morreram em até 30 dias na Santa Casa e outros hospitais, mostram que os acidentes com motos predominam entre o total registrado em 2024.

Isso porque, 52 das 74 vítimas fatais totais registradas no ano passado, segundo a Agetran, eram justamente motociclistas.

Em comparativo, sendo uma única vítima com condição não identificada, os demais acidentes fatais vistos no trânsito de Campo Grande no ano passado vitimaram:

06 ciclistas

07 pedestres

04 condutor

04 passageiro de veículo

Importante frisar que, esse total é referente aos óbitos de sinistros (acidentes) registrados na área urbana de Campo Grande e as chamadas regiões periurbanas, o que não inclui as rodovias.

