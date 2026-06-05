Acidente e queda matam criança de um ano no interior do MS

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Distante aproximadamente 266 quilômetros de Campo Grande, um acidente doméstico e queda da cama resultaram na morte de um bebê de apenas um ano, morador do Assentamento Avaré, localizado na cidade de Santa Rita do Pardo.

Na zona rural deste município que fica na mesorregião do leste de Mato Grosso do Sul, essa criança chegou a ser socorrida, conforme apurações do portal local Cenário MS, porém faleceu ainda no caminho da unidade de saúde que fica na área urbana.

Geograficamente localizada na microrregião de Três Lagoas, próximo ao município de Bataguassu, Santa Rita do Pardo têm uma população estimada em 7,1 mil pessoas conforme dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2025, sendo palco agora desta tragédia qu epassa a ser investigada pelas autoridades.

Diante do óbito foi instaurado procedimento com o intuito de investigar as causas da morte, uma vez que a criança estaria no quarto da residência na presença dos pais, apontados como um casal de aproximadamente 19 anos.

Entenda

Na chamada comunidade do Mutum do Assentamento Avaré, a criança estava em sua casa durante o feriado de Corpus Christi, quando teria caído da cama enquanto brincava.

Já em um primeiro momento, segundo relato dos pais, a criança já teria ficado imediatamente desacordada após bater com a cabeça no chão, quando ambos correram até os vizinhos em busca de uma locomoção para que a criança pudesse ser levada até a área urbana.

Em busca de atendimento médico, o grupo se deslocava de carro rumo à área urbana de Santa Rita do Pardo quando teriam identificado um agravo no quadro clínico da criança.

Conforme descrito sobre o caso, na ocasião a criança começou a apresentar sangramento nas regiões da boca e nariz, com o óbito constatado durante o trajeto antes mesmo que a vítima pudesse dar entrada em busca de socorro hospitalar.

Tomada então a decisão de retornar com o corpo para a propriedade do assentamento rural, foi feita a ligação para a Polícia Militar através do número 190 já indicando a fatalidade, uma vez que já não seria possível o socorro.

Para atender este caso foram deslocadas equipes de perícia técnica e funerária justamente do município de Bataguassu, com o caso agora no aguardo dos resultados dos trabalhos periciais onde apenas o laudo determinará tanto a cronologia dos fatos como a causa da morte da criança.

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