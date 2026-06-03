Adriane anuncia pavimentação em mais dois bairros da Capital com licitação de R$ 5,2 milhões

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A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) anunciou nesta quarta-feira (3), véspera de feriado, que realizou a assinatura da homologação da licitação de obras de drenagem e pavimentação do Complexo Tiradentes A.

A conclusão do processo licitatório foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na tarde desta quarta. A vencedora do certame foi a empresa Engenotec Construtora LTDA, com valor contratado de R$ 5,2 milhões, menor que o previsto no editl que era de R$ 6 milhões.

"Os moradores têm nos cobrado, as lideranças comunitárias e vereadores têm nos cobrado essas melhorias. Hoje, nós damos mais um passo trazendo novas obras de infraestrutura para transformação da vida de todos os moradores desses parcelamentos", disse a prefeita.

A obra no Complexo integra os bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, na região leste da Capital, e inclui a execução ompoleta dos serviços de pavimentação asfáltiva, drenagem de águas da chuva e sinalização das vias dos dois bairros.

O investimento faz parte de um pacote de mais de R$ 640 milhões destinados para a pavimentação e drenagem de mais de 600 quilômetros de Campo Grande até o ano de 2028.

Segundo a prefeitura, a chegada do asfalto deve "reduzir problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e acúmulo de água durante as chuvas, além de contribuir para a segurança viária e valorização do bairro".

Recursos

Em novembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande anunciou um pacotão de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para, pelo menos, 33 bairros ao longo dos próximos dois anos.

Esse investimento foi fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), um programa do Governo Federal que permite que estados e municípios recebam valores para reorganização financeira.

No final do mês de abril deste ano, Adriane anunciou um novo investimento de R$ 343 milhões para asfaltos novos em 36 bairros, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.

A primeira fase de pavimentação abrange cerca de 78 quilômetros para 36 bairros. Confira a lista abaixo das localidades listadas no investimento de R$143 milhões do pacto firmado com o Governo Federal através do programa Avançar Cidades:

Vila Nª Sra. Aparecida

Vila Bosque da Saúde

Jardim Noroeste - Lote 3

Jardim Mansur

Jardim Auxiliadora - Etapa B

Jardim Itatiaia - Etapa C

Jardim Los Angeles

Porto Galo

Parque Res. Lisboa

Aero Rancho

Vila Nogueira

Vila Amapá

Guanandi II

Jd. Tarumã

Coophavila II

Batistão

Jardim São Conrado

Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília

Já com o aporte de R$100 milhões por parte da bancada federal, serão contemplados os seguintes bairros:

Jd. Los Angeles - 2ª etapa

Vila Nogueira

Vila Aimoré

Vila Amapá

Jd. das Nações - 2ª Etapa

Guanandi II - 2ª etapa

Cophavila II

Batistão - 2ª etapa

Jd. Santa Emília

Residencial Aquarius I

Residencial Aquarius I

Jd. São Conrado

Jd. Tijuca

Jd. Verdes Mares

Residencial Flores

Pq. Residencial União II

Residencial dos Girassóis

Residencial Oliveira

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados.