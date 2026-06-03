Adriane anuncia pavimentação em mais dois bairros da Capital com licitação de R$ 5,2 milhões

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) anunciou nesta quarta-feira (3), véspera de feriado, que realizou a assinatura da homologação da licitação de obras de drenagem e pavimentação do Complexo Tiradentes A.
A conclusão do processo licitatório foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na tarde desta quarta. A vencedora do certame foi a empresa Engenotec Construtora LTDA, com valor contratado de R$ 5,2 milhões, menor que o previsto no editl que era de R$ 6 milhões.
"Os moradores têm nos cobrado, as lideranças comunitárias e vereadores têm nos cobrado essas melhorias. Hoje, nós damos mais um passo trazendo novas obras de infraestrutura para transformação da vida de todos os moradores desses parcelamentos", disse a prefeita.
A obra no Complexo integra os bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, na região leste da Capital, e inclui a execução ompoleta dos serviços de pavimentação asfáltiva, drenagem de águas da chuva e sinalização das vias dos dois bairros.
O investimento faz parte de um pacote de mais de R$ 640 milhões destinados para a pavimentação e drenagem de mais de 600 quilômetros de Campo Grande até o ano de 2028.
Segundo a prefeitura, a chegada do asfalto deve "reduzir problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e acúmulo de água durante as chuvas, além de contribuir para a segurança viária e valorização do bairro".
Recursos
Em novembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande anunciou um pacotão de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para, pelo menos, 33 bairros ao longo dos próximos dois anos.
Esse investimento foi fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), um programa do Governo Federal que permite que estados e municípios recebam valores para reorganização financeira.
No final do mês de abril deste ano, Adriane anunciou um novo investimento de R$ 343 milhões para asfaltos novos em 36 bairros, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.
A primeira fase de pavimentação abrange cerca de 78 quilômetros para 36 bairros. Confira a lista abaixo das localidades listadas no investimento de R$143 milhões do pacto firmado com o Governo Federal através do programa Avançar Cidades:
- Vila Nª Sra. Aparecida
- Vila Bosque da Saúde
- Jardim Noroeste - Lote 3
- Jardim Mansur
- Jardim Auxiliadora - Etapa B
- Jardim Itatiaia - Etapa C
- Jardim Los Angeles
- Porto Galo
- Parque Res. Lisboa
- Aero Rancho
- Vila Nogueira
- Vila Amapá
- Guanandi II
- Jd. Tarumã
- Coophavila II
- Batistão
- Jardim São Conrado
- Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília
Já com o aporte de R$100 milhões por parte da bancada federal, serão contemplados os seguintes bairros:
- Jd. Los Angeles - 2ª etapa
- Vila Nogueira
- Vila Aimoré
- Vila Amapá
- Jd. das Nações - 2ª Etapa
- Guanandi II - 2ª etapa
- Cophavila II
- Batistão - 2ª etapa
- Jd. Santa Emília
- Residencial Aquarius I
- Residencial Aquarius I
- Jd. São Conrado
- Jd. Tijuca
- Jd. Verdes Mares
- Residencial Flores
- Pq. Residencial União II
- Residencial dos Girassóis
- Residencial Oliveira
Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados.