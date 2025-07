Acidente em rodovia deixa seis feridos em MS; três são crianças

Cidades

Ele responderá pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio; julgamento está marcado para o dia 10 de setembro

Acusado foi solto no dia 21 de março e responde processo em liberdade Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O estudante de medicina João Fonseca Vilela, de 22 anos, irá a júri popular por atropelar a matar a corredora Danielle Oliveira, 41 anos, no dia 15 de fevereiro deste ano. A 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande proferiu a sentença de pronúncia nesta sexta-feira (11).

Conforme os autos, o estudante dirigia seu veículo na altura do km 4 da MS-010, fazendo zigue-zague e em alta velocidade, quando atingiu a corredora que se exercitava às margens da pista.

Na mesma ocasião, o veículo também colidiu com outra mulher, que sofreu lesões graves, mas sobreviveu. Testemunhas relataram que ele apresentava claros sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

“Acresce-se que tinha garrafa e lata de cerveja dentro do veículo, estava com a pulseira no braço de entrada na boate, recusou o bafômetro conforme já dito e falava desconexo, desorientado até no tempo e espaço a ponto de perder o prumo de retorno ao apartamento onde morava, conforme indicam os depoimentos”, disse o juiz Aluizio Pereira dos Santos na sentença de pronúncia.

“O acusado, ao conduzir o referido veículo em estado de embriaguez, fazendo zigue-zague e em velocidade excessiva para as circunstâncias reinantes do trânsito, foi indiferente à possibilidade de atropelar alguém, como de fato veio a colidir com a vítima, causando-lhe a morte”, acrescentou o magistrado.

Ele considerou que os indícios coletados durante a investigação, como laudos e depoimentos, são suficientes para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

De acordo com a sentença, caso não haja interposição de recurso pelas partes,o júri ocorrerá no dia 10 de setembro deste ano, às 8h, no Plenário do Júri.

O estudante chegou a ser preso, mas foi solto no dia 21 de março, tendo a liberdade mantida em decisão do dia 24 de junho.

O acusado, que é de Goiás, deve cumprir medidas cautelares, como não mudar de endereço, entregar a carteira nacional de habilitação (CNH), não se ausentar da comarca por mais de oito dias e comparecer a todos os atos do processo.

Ele também não pode frequentar bares ou outros locais onde possa ter acesso a bebidas alcoólicas.

Relembre

Danielle Oliveira, de 41 anos, foi morta no início da manhã do dia 15 de fevereiro, enquanto corria com seu grupo de corrida de rua na MS-010, na área rural de Campo Grande.

Ela foi atingida pelo Fiat Pulse prata conduzido por João Fonseca Vilela, de 22 anos, estudante de medicina que saiu do veículo visivelmente embriagado e foi preso em flagrante.

Além de Danielle, o jovem atingiu a corredora Luciana Timóteo, que sofreu escoriações leves.

Conforme reportagem do Correio do Estado, Danielle encontrou na corrida um escape para lidar com a perda da filha de 4 anos, Geovanna, vítima de um câncer renal.

Além de Geovanna, Danielle criava sozinha outras duas filhas, e sustentava o lar.

Ela corria provas de longa distância desde 2018, e se preparava para a Maratona de Campo Grande, que acontece em julho deste ano.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou o estudante por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.