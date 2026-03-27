OAB-MS divulga calendário de vacinação contra gripe

A maior campanha de vacinação contra a gripe já realizada pela advocacia brasileira começou a ser implementada pelo Conselho Federal da OAB, com a distribuição de 105 mil doses da vacina contra a Influenza para advogadas e advogados em todo o país.
A aplicação nas seccionais ocorre de forma escalonada, conforme cronogramas definidos pelos estados.
A iniciativa é promovida em parceria com o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados e com a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados.
O fornecimento das doses ocorre por meio de contrato firmado com o Instituto Butantan. As vacinas são do tipo influenza trivalente monodose, que protegem contra duas cepas de Influenza A (H1N1 e H3N2) e uma de Influenza B.
Em Mato Grosso do Sul, a vacinação será coordenada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul, que divulgou calendário com atendimento em diversas subseções do estado entre abril e maio.
Cronograma
Em Mato Grosso do Sul, a vacinação será coordenada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul, conforme o seguinte cronograma:
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Campo Grande — 01/04/2026, das 08:00 às 18:00
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Campo Grande — 02/04/2026, das 08:00 às 18:00
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Aquidauana — 27/04/2026, das 08:30 às 09:30
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Miranda — 28/04/2026, das 08:30 às 09:30
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São Gabriel do Oeste — 28/04/2026, das 14:30 às 15:30
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Rio Verde — 28/04/2026, das 17:00 às 18:00
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Corumbá — 29/04/2026, das 08:00 às 09:30
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Coxim — 29/04/2026, das 16:00 às 16:30
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Sonora — 30/04/2026, das 08:00 às 08:30
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Pedro Gomes — 30/04/2026, das 13:30 às 14:00
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Sidrolândia — 04/05/2026, das 08:00 às 09:00
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Maracaju — 04/05/2026, das 14:30 às 15:30
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Camapuã — 04/05/2026, das 08:30 às 09:30
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Figueirão — 04/05/2026, das 14:30 às 15:00
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Jardim — 05/05/2026, das 14:00 às 15:00
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Costa Rica — 05/05/2026, das 15:30 às 16:30
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Bela Vista — 06/05/2026, das 13:30 às 14:30
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Chapadão do Sul — 06/05/2026, das 15:00 às 16:00
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Bonito — 07/05/2026, das 14:30 às 15:30
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Cassilândia — 07/05/2026, das 08:00 às 09:00
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Inocência — 07/05/2026, das 14:30 às 15:00
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Nioaque — 08/05/2026, das 08:30 às 09:00
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Água Clara — 08/05/2026, das 08:00 às 08:30
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Ribas do Rio Pardo — 08/05/2026, das 15:00 às 15:30
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Bataguassu — 11/05/2026, das 12:30 às 13:30
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Fátima do Sul — 11/05/2026, das 08:00 às 09:00
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Caarapó — 11/05/2026, das 15:30 às 16:00
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Brasilândia — 11/05/2026, das 16:00 às 16:30
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Três Lagoas — 12/05/2026, das 08:00 às 10:30
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Amambai — 12/05/2026, das 15:30 às 16:30
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Aparecida do Taboado — 13/05/2026, das 08:00 às 09:00
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Paranaíba — 13/05/2026, das 14:30 às 15:30
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Selvíria — 14/05/2026, das 11:00 às 11:30
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Nova Alvorada do Sul — 18/05/2026, das 09:00 às 09:30
Cada subseção é responsável pela organização local da imunização e pela divulgação de horários específicos de atendimento.
A campanha tem como objetivo ampliar a proteção dos profissionais da advocacia em um período de maior circulação de vírus respiratórios, especialmente entre aqueles que atuam diariamente em fóruns, audiências e repartições públicas.
Advogadas e advogados devem consultar sua subseção ou a Caixa de Assistência local para confirmar horários e orientações específicas sobre a vacinação.