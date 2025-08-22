Acidente interdita rodovia por mais de 3h na região leste de MS - Imagem via leitor do Correio do Estado

O acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta, na manhã desta sexta-feira (22), acabou com os veículos em chamas e deixou o tráfego parado por aproximadamente 3 horas, na MS-377, em Inocência, município localizado a 330 quilômetros de Campo Grande.

Em conversa com uma campograndense, que preferiu não se identificar, ela disse à reportagem do Correio do Estado que os dois trechos da via ficaram interditados por cerca de 3 horas. A motorista chegou a descer do veículo para saber o que estava acontecendo.

Outro condutor, que emprestou o sinal da internet da Starlink para que ela pudesse usar o celular, contou que conseguiu fotografar o acidente.

A caminhonete colidiu frontalmente na lateral da carreta; os dois veículos pegaram fogo e o motorista da carreta sofreu queimaduras nas pernas, sendo encaminhado para o hospital do município.

Já os ocupantes da caminhonete, conforme informou o site Pix News, apesar de terem sofrido ferimentos leves, também receberam atendimento médico.

No vídeo gravado por um condutor que passava no momento do acidente, é possível ver a altura das chamas, que, apesar da intensidade, não chegaram a atingir os eucaliptos cultivados em propriedades às margens da via.

Ele parece registrar as chamas com o celular quando ocorre uma explosão e, por pouco, não é atingido por um pneu em chamas. Posteriormente, ele se aproxima ainda mais e acaba sendo retirado por outra pessoa.

O trânsito ficou parado para o trabalho dos bombeiros na extinção do fogo e na remoção dos veículos da pista. Na gravação, ao lado esquerdo da tela, é possível ver um homem que se aproxima do veículo posicionado à direita.

