A Campanha do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) "Em duas Rodas, eu escolho segurança" que visa conscientizar ciclistas e motociclistas será lançada no próximo sábado (16). O diferencial é que a ação irá percorrer a periferia de Campo Grande.

Segundo dados do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (BPMTRAN), no primeiro semestre de 2023, 21 motociclistas e 3 ciclistas foram vítimas fatais em acidentes de trânsito. Devido à vulnerabilidade dos condutores de veículos em duas rodas e como a maior circulação desse tipo ocorre nos bairros, viu-se a necessidade de realizar a campanha.

"Diante desse quadro, devemos reconhecer que tanto os ciclistas quanto os motociclistas enfrentam riscos significativos de acidentes e lesões graves devido à vulnerabilidade inerente ao uso desses meios de transportes”, explica a diretora de Educação de Trânsito, Andrea Moringo.



Ação

O Parque Jacques Luz, foi o primeiro local escolhido para receber uma série de ações. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) na pesquisa feita no ano de 2010 a região das Moreninhas era de 22.701 pessoas. Sendo considerado o 6° bairro mais populoso da Capital.

Durante o evento o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) irá ministrar curso de Pilotagem segura, aulas de primeiros socorros, direção defensiva e técnicas de mobilidade em motos. Além disso, durante o evento serão promovidos atividades relacionadas à segurança no trânsito e sorteios.

Programação

DETRAN-MS - 1º Edição do Projeto "Em duas rodas, eu escolho a segurança" - 16/09 das 8h às 17 - Parque Jaques da Luz no bairro Moreninha.

ALEMS - Audiência Pública "Como as escolhas no trânsito impactam na sociedade" - 18/09 - 13h30 às 15h30 - Assembleia Legislativa de MS (Av. Desem José Nunes da Cunha - Parque dos Poderes)

UCDB - 3º Workshop de Segurança, Saúde, ESG e Exercício Simulado de Acidente Rodoviário - 22 e 23/9 - 8 às 17h (Av. Tamandaré, 6000 - Jardim Seminário)

Câmara Municipal - Encerramento da Semana Nacional de Trânsito - 25/9 - 8h (Avenida Ricardo Brandão, 1600)