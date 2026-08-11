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Acolhida em unidade infantil, Ayla só volta para a família após decisão judicial

Menina que teria sido sequestrada dias após o nascimento na Capital e resgatada no Paraguai está com o Conselho Tutelar

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

11/08/2026 - 07h45
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A pequena Ayla Emanuelly Pereira de Souza completa hoje 29 dias de vida, mas já passou por muita coisa. Encontrada em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, após supostamente ter sido sequestrada em Campo Grande, ela estava em uma unidade de acolhimento infantil de Ponta Porã até o fim da tarde de ontem e só deverá retornar à família caso haja uma decisão judicial devolvendo o bebê à mãe.

O caso foi registrado na quinta-feira, quando a mãe, uma adolescente de 17 anos, contou que foi atraída por uma mulher para uma casa com a promessa de um emprego, onde teria sido ameaçada e mantida como refém ao lado da irmã de 13 anos, enquanto a mulher e um homem sequestraram o bebê.

Ayla foi encontrada na madrugada de domingo em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, em ação conjunta dos agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), membros da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestro (Garras) e a polícia paraguaia.

Ela estava em uma casa no Bairro Virgen de Caacupé, em Pedro Juan, com o casal Suzilaine da Graça Costa e Alex Melo de Abreu, que no momento de sua prisão apresentou identidade falsa com o nome de Weliton Aparecido Lopes. 

O homem possuía mandado de prisão e uma pena de 19 anos a cumprir por homicídio cometido no estado do Amazonas. Já a mulher foi reconhecida pela família da mãe do bebê como a pessoa que teria oferecido um emprego para a adolescente.

Após a criança ser encontrada, ela foi entregue para o Conselho Tutelar de Ponta Porã, que a destinou a uma unidade de acolhimento infantil, onde ela seguia até a tarde de ontem.

Segundo a conselheira Loisa Higa, que atua no Conselho Tutelar do Anhanduizinho, em Campo Grande, até ontem eles não haviam sido informados se o bebê seria trazido para a Capital e nem quando isso aconteceria.

Porém, por se tratar de um caso policial e que envolveu o acolhimento em unidade infantil, caso ela venha para Campo Grande deverá novamente ser acolhida em um local como esse.

“Quando acontecem casos como esse, a transferência é feita de acolhimento para acolhimento. Só podemos entregar para a família caso haja uma decisão judicial que determine isso”, explicou a conselheira.

De acordo com Loise Higa, apenas ontem o Conselho Tutelar da Capital foi notificado sobre o caso e, após isso, realizou uma visita para a família.

“Fizemos hoje [ontem] uma visita ao domicílio da criança e já passamos para a saúde o pedido de acompanhamento psicológico os outros menores do local”, contou.

ACOMPANHAMENTO

Segundo a conselheira, a família da pequena Ayla já era acompanhada pelo Conselho Tutelar do Anhanduizinho muito antes da gravidez da criança. 

No local, que seria uma espécie de vila, com várias casas, todas da mesma família, moram cerca de cinco menores de idade e que eram acompanhados pelos conselheiros por “algumas fragilidades”, como citou Higa.

A família contou que somente ontem a pequena Ayla foi registrada em cartório, a dois dias de completar um mês de vida.

“Eles disseram que a demora ocorreu porque aguardavam disponibilidade do genitor, para ele comparecer junto com a mãe no cartório”, contou a conselheira ao Correio do Estado.

INVESTIGAÇÃO

O caso é investigado pela DEPCA de Campo Grande. Ontem, a titular da delegacia, Anne Karine Trevisan, esteve em Ponta Porã para ouvir o casal que estava com a criança.

A Polícia Civil não quis dar detalhes sobre a investigação até o fechamento desta edição.

NOVA TENTATIVA

Prefeitura reabre licitação para centro esportivo no Jacques da Luz

Em janeiro deste ano, o certame terminou sem nenhuma empresa interessada no projeto

11/08/2026 11h20

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Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande

Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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A Prefeitura de Campo Grande reabriu uma licitação para contratar uma empresa especializada para construção do novo centro esportivo no Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III. 

A solicitação foi feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). A licitação será realizada em item único e será escolhida a empresa que oferecer o menor preço. O valor total para a licitação é de R$ 1.461.314,09.

Esta é a segunda vez que o Executivo abre este processo de licitação no ano. No dia 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande tornou pública a concorrência eletrônica para empresas interessadas nas obras de construção do novo centro esportivo. Naquele momento, a licitação era no valor de R$ 1,388 milhão.

Porém, no dia 12 de janeiro, quando o prazo foi encerrado, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos comunicou, através da publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o resultado do certame e declarou como deserto, ou seja, nenhuma empresa apresentou proposta.

Projeto

O projeto básico do Centro Esportivo Comunitário compreende uma área total de 3.000,00 m² no Parque Jacques da Luz. A obra incluirá os seguintes equipamentos e estruturas:

  • campo de futebol society, com gramado sintético e fechamento com alambrado;
  • meia quadra de basquete, com piso em concreto polido e demarcação esportiva;
  • playground (parque infantil) com brinquedos seguros e estrutura adequada para diferentes faixas etárias;
  • pista de caminhada com piso apropriado e sinalização;
  • área de jardim e paisagismo, para integração ambiental e estética do espaço.
Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande

As empresas interessadas podem enviar suas propostas até às 07h44min (horário de MS) do dia 27 de agosto. O edital da licitação traz todas as informações de documentação e requisitos para contratação.

Empregos

Funtrab passa a operar em novos dias nas unidades de Rede Fácil

Unidades do Bosques do Ipês e do Aero Rancho mudam dias e horários de atuação

11/08/2026 11h00

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FOTO: Divulgação/Funtrab

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A Agência de Notícias do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou que a partir da próxima segunda-feira , dia 17, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, passará a atuar em novos dias e horários nas unidades da Rede Fácil. 

Na unidade do Shopping Bosques dos Ipês, o novo atendimento acontecerá de terça a quinta-feira. Atuando em dois períodos, na parte da manhã das 10h às 12h30, já na parte da tarde das 13h às 17h. 

Outra unidade situada no bairro do Aero Rancho, os serviços acontecerão de segunda a quarta-feira, porém em horários diferentes da unidade do Bosque, sendo no período matutino das 8h às 12h, e no vespertino das 13h às 16h30.

Os novos dias de operação passam a valer a partir do dia 17 de agosto e quem está na busca de novos empregos deve ficar atento caso necessitem de atendimento presencial nas unidades.

Além do atendimento presencial, o candidato que busca novas oportunidades de emprego, pode receber informações ou atendimento online, entrando em contato com a Funtrab via WhatsApp. 

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