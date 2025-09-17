Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

policia

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

Bilhete deixado por um motociclista flagrado por videomonitoramento diz que comerciante deve vender a carne no mesmo valor que outros, caso contrário teria a cabeça arracada

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/09/2025 - 12h57
Continue lendo...

Longe aproximadamente 296 quilômetros de Campo Grande, um comerciante dono de uma distribuidora de carnes, identificado como Elias Ocampos, passou a ser alvos de ameaça na região de fronteira entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul na madrugada de hoje (17), graças ao preço baixo da proteína que comercializa nas redondezas do bairro San Gerardo (São Geraldo), em Pedro Juan Cabellero. 

Como mostram as imagens capturadas por videomonitoramento, o terror de Elias começou após um motociclista parar próximo ao portal da Distribuidora de Carnes por volta de 05h39 desta quarta-feira (17). 

No local, além de duas balas calibre 5.56mm intactas, o indivíduo deixou um bilhete com o nome do proprietário do estabelecimento que termina com a ameaça: "vamos arrancar sua cabeça". 

Entenda

Figura pública local, o ex-secretário municipal de segurança de Ponta Porã, Marcelino Nunes, divulgou o caso através das redes sociais, alegando que Elias teria encontrado os itens de ameaça dentro de uma sacola plástica. 

Ao ex-secretário o comerciante declarou sua suspeita, de que as ameaças estão sendo feitas por outros açougueiros da região, que estariam reclamando da concorrência desleal e oferta de produto a custo mais baixo que os demais. 

Abaixo, você confere o trecho "ipsi litteris" - pelas mesmas letras - da ameaça deixada para Elias, bem como uma versão com ortografia corrigida em seguida: 

“Elias Ocampos Vinhemos te dar o último Aviso Para de Ficar Apertando os carniceiros Aqui de PJC e outra coisa Venda Sua Carne na Presso de todos os carniceiro. Sorte sua que estamos te Avisando Se VC nao Respeitar Vamos Aranca sua cabeca”
[Elías Ocampos. Viemos te dar o último aviso: pare de pressionar os açougueiros aqui de PJC. E outra coisa, venda sua carne pelo mesmo preço dos demais. Sorte sua que estamos te avisando; se não respeitar, vamos arrancar a sua cabeça].

Segundo o comerciante em entrevista à mídia local, como divulgado nos portais Amambay Notícias e Nuestra Realidad PJC, ele não vende barato, mas sim um preço justo, porém um grupo de açougueiros insatisfeitos com o preço teriam recebido até mesmo apoio de autoridades políticias para fechar seu estabelecimento. 

No vídeo gravado pelo repórter local Eduardo Pessoa, o homem ameaçado garante que possui toda a documentação para operar, reforçando que seu preço é acessível e "só não vende fiado". 

Agora, as autoridades de Pedro Juan Caballero investigam o caso. 

 

CAMPO GRANDE

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

17/09/2025 12h00

Brechó ocorrerá no mês de setembro, em Campo Grande

Brechó ocorrerá no mês de setembro, em Campo Grande ARQUIVO PESSOAL

Décima sexta edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 50 brechós em um só lugar. São mais de 20 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

Décima sexta edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (20), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Arapoti, número 512, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

QUEDA DE AVIÃO

Mau tempo pode ter provocado acidente aéreo no Pantanal

O corpo do médico e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de Araçatuba, que pilotava a aeronave foi resgatado em uma área de difícil acesso em MS

17/09/2025 11h00

Mau tempo pode ter sido o motivo da queda de avião em Corumbá

Mau tempo pode ter sido o motivo da queda de avião em Corumbá Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

De acordo com a a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), as condições climáticas podem ter influenciado na queda do avião que ocorreu ontem (16), em Corumbá, e matou o médico e pecuarista de Araçatuba, Ramiro Pereira de Matos. Ele estava sozinho e pilotava o avião que estava com todas as licenças e autorizações em dia.

Para a imprensa, a delegada afirmou que o acidente foi muito grave e que as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. "A gente teve informações de que as condições climáticas e meteorológicas podem ter interferido, então isso tudo é levado em consideração, mas tratava-se de um voo regular, a aeronave estava regular, o piloto tinha suas licenças válidas, tinha já algum tempo que comandava aeronaves, conhecia essa aeronave", disse.

Conforme Medina, a queda ocorreu nas proximidades da sede da Fazenda Piquiri, que fica em Corumbá. "É quase em Porto Jofre, na divisa  de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso", explicou ela, afirmando que foi necessário priorizar o resgate do corpo, levando em consideração que o médico foi encontrado em uma área de difícil acesso na região pantaneira.

 "Agora, nós vamos precisar ter uma logística específica para avaliar os destroços dessa aeronave, por isso que nós priorizamos a retirada do corpo para que passe pelos exames o mais rápido possível, e possamos entregar para a família que já espera em Araçatuba", ressaltou.

A informação sobre o local complicado onde o corpo foi encontrado foi confirmada pelo Capitão do Bombeiro Militar, Jonatas Lira Costa e Silva. "O corpo foi encontrado há cerca de 18 quilômetros da sede de uma fazenda que fica na região norte do Estado, com estradas de terra, então a melhor maneira de fazer a remoção do corpo era de aeronave", disse ele ressaltando que o trajeto do translado durou aproximadamente 1h40.

A QUEDA

De acordo com o Serviço de Busca e Salvamento (SALVAERO), a aeronave decolou na manhã de terça-feira (16), às 07h53, de Araçatuba, em São Paulo, com destino a uma fazenda no Mato Grosso, e após algum tempo voando, ela desapareceu do radar do Centro de Controle de Área Amazônico, quando estava próximo de 6 quilômetros do destino.

Após o desaparecimento, as buscas foram iniciadas e os destroços da aeronave e o corpo do piloto foram localizados por volta das 14h de ontem (16), nas dependências de uma fazenda em Corumbá, distante aproximadamente 428 quilômetros de Campo Grande.

Com apoio do Salvaero, o corpo foi retirado do local do acidente até a sede de uma fazenda da região e foi trazido  para Campo Grande em aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar, em apoio ao DRACCO.

Agora, o corpo deve passar pelos exames de praxe no Instituto Médico Legal de Mato Grosso do Sul, e depois seguir para Araçatuba, onde a família espera para realizar velório e enterro.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), por meio do SERIPA IV, também participará da análise técnica no local, em ação conjunta com a Polícia Civil e demais órgãos competentes. As investigações prosseguem para a completa elucidação dos fatos.

