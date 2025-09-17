Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

Terror de Elias começou após um motociclista parar próximo ao portal da Distribuidora de Carnes por volta de 05h39 desta quarta-feira (17) - Reprodução

Longe aproximadamente 296 quilômetros de Campo Grande, um comerciante dono de uma distribuidora de carnes, identificado como Elias Ocampos, passou a ser alvos de ameaça na região de fronteira entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul na madrugada de hoje (17), graças ao preço baixo da proteína que comercializa nas redondezas do bairro San Gerardo (São Geraldo), em Pedro Juan Cabellero.

Como mostram as imagens capturadas por videomonitoramento, o terror de Elias começou após um motociclista parar próximo ao portal da Distribuidora de Carnes por volta de 05h39 desta quarta-feira (17).

No local, além de duas balas calibre 5.56mm intactas, o indivíduo deixou um bilhete com o nome do proprietário do estabelecimento que termina com a ameaça: "vamos arrancar sua cabeça".

Entenda

Figura pública local, o ex-secretário municipal de segurança de Ponta Porã, Marcelino Nunes, divulgou o caso através das redes sociais, alegando que Elias teria encontrado os itens de ameaça dentro de uma sacola plástica.

Ao ex-secretário o comerciante declarou sua suspeita, de que as ameaças estão sendo feitas por outros açougueiros da região, que estariam reclamando da concorrência desleal e oferta de produto a custo mais baixo que os demais.

Abaixo, você confere o trecho "ipsi litteris" - pelas mesmas letras - da ameaça deixada para Elias, bem como uma versão com ortografia corrigida em seguida:

“Elias Ocampos Vinhemos te dar o último Aviso Para de Ficar Apertando os carniceiros Aqui de PJC e outra coisa Venda Sua Carne na Presso de todos os carniceiro. Sorte sua que estamos te Avisando Se VC nao Respeitar Vamos Aranca sua cabeca”

[Elías Ocampos. Viemos te dar o último aviso: pare de pressionar os açougueiros aqui de PJC. E outra coisa, venda sua carne pelo mesmo preço dos demais. Sorte sua que estamos te avisando; se não respeitar, vamos arrancar a sua cabeça].

Segundo o comerciante em entrevista à mídia local, como divulgado nos portais Amambay Notícias e Nuestra Realidad PJC, ele não vende barato, mas sim um preço justo, porém um grupo de açougueiros insatisfeitos com o preço teriam recebido até mesmo apoio de autoridades políticias para fechar seu estabelecimento.

No vídeo gravado pelo repórter local Eduardo Pessoa, o homem ameaçado garante que possui toda a documentação para operar, reforçando que seu preço é acessível e "só não vende fiado".

Agora, as autoridades de Pedro Juan Caballero investigam o caso.

