Acusado de matar fazendeiro se apresenta à polícia

POLÍCIA

Mais de uma tonelada foi localizada sendo transportada em dois caminhões-baú diferentes

Durante a manhã desta sexta-feira (11), na Capital de Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal realizou a maior apreensão de cocaína do Estado até então em 2025, com mais de uma tonelada localizada e conduziu vários indivíduos presos por envolvimento.

Segundo informado pela PF, em nota, pelo menos três indivíduos foram presos hoje (11) por uma série de crimes tipificados nesta ação do tráfico de drogas.

Conforme repassado pela Comunicação da Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, essas substâncias eram de origem estrangeira, em um País que divide fronteira com o Estado.

Após pesagem das substâncias, ao todo a Polícia Federal apreendeu uma carga de 1,1 tonelada de cocaína, com os três homens levados até a sede da PF em Campo Grande, respondendo pelos crimes de:

Tráfico de drogas e

Associação para o tráfico.

Entenda

As apurações da Polícia Federal apontam que a droga, transportada em dois veículos diferentes, teria saído diretamente da Bolívia.

Em complemento, a PF aponta que os próprios veículos vinham com sentido de Corumbá, o que corrobora com a tese da origem boliviana dessa substância, já que o município faz fronteira direta com o País vizinho através de trecho rodoviário.

Ainda segundo a PF, os veículos corumbaenses foram abordados hoje, tratando-se de dois caminhões-baú e três indivíduos presos envolvidos com a prática criminosa.

Durante vistoria aos veículos, os agentes puderam localizar a o carregamento ilícito escondido em compartimentos ocultos, sendo que essas substâncias eram embaladas e fracionadas com identificações específicas.

Com algumas dessas embalagens contendo a logo da empresa francesa "Hermès" - a segunda marca de artigos de luxo mais valiosa do mundo -, isso indica que esse carregamento trata-se de uma quantidade das chamadas "drogas de consórcio", que tem foco em alimentar o tráfico internacional e interestadual de substâncias ilícitas.

Grandes apreensões

Antes desse carregamento, duas outras cargas figuraram como as "maiores apreensões do ano" até então em 2025 no Mato Grosso do Sul, anotadas nos meses de abril e maio.

Aqui, cabe destacar que, diferente da ação desta sexta-feira (11) que foi executada pela PF, ambos os casos citados a seguir tratam-se de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal em trechos de BR.

Por ordem cronológica, o primeiro sinal de "maior apreensão do ano" apareceu em 1° de abril, com 673,5 quilos de cocaína encontrados em uma carreta carregada de soja, conduzida por um morador de Ponta Porã em trecho.

Esse homem envolvido com o tráfico de drogas teve seu carregamento aprendido no município de Alto Paraíso, distante cerca de 95 quilômetros de Naviraí, que faz divisa com o estado sulista do Paraná.

Depois disso, em fiscalização na BR-262, em Miranda, a PRF abordou um caminhão transportando ferro gusa em 26 de maio, onde foram encontrados 675,9 kg de cocaína, sendo 524,8 Kg de cloridrato e 151,1 Kg de pasta base.

Esse carregamento em questão foi investigado graças às suspeitas levantadas, uma vez que o motorista preso na ocasião apresentou divergências entre as informações repassadas e a nota fiscal da carga.

O homem ainda transportava mais 10,4 Kg de haxixe, sendo preso sem dar informações sobre a origem ou destino das drogas.

