Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Polícia

Recém-nascido foi deixado em caixa de fruta por adolescente de 16 anos que deu à luz sozinha

O corpo de bombeiros foi acionado na noite de ontem (7) acreditando se tratar de uma criança abandonada, mas a situação foi desmentida pela jovem que escondeu o fato por medo da família

Karina Varjão

Karina Varjão

08/09/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um recém-nascido foi encontrado na noite de ontem (7) dentro de uma caixa de fruta nos fundos de uma casa em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado pela moradora da casa para informar que havia localizado a criança dentro da caixa que estava junto a um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência. 

As primeiras investigações levaram os bombeiros a tratar a situação como abandono, dado a versão inicial dos depoimentos. 

No entanto, a Polícia Civil divulgou que, na verdade, a criança era filha de uma adolescente de 16 anos, que residia na casa. 

A jovem relatou aos policiais que não sabia que estava grávida e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro de casa, enquanto sua mãe estava fora visitando alguns familiares. 

Segundo as declarações da jovem, ela ficou em estado de choque, sem saber como proceder e com medo da reação da família.

Assim, tomou banho com o bebê e, sem conseguir pedir ajuda, colocou a criança nos fundos da casa, onde, minutos depois, contou à mãe que havia encontrado um bebê abandonado. 

A Polícia ainda alegou que a adolescente demonstrou arrependimento, disse ter ficado "completamente desorientada com a situação inesperada" e que não teve intenção de abandonar o recém-nascido, que agiu de forma impulsiva, tomada por medo e confusão emocional. 

O bebê, um menino, foi prontamente socorrido e está hospitalizado, fora de perigo e sob cuidados médicos. 

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que orienta a população a aguardar a conclusão das investigações antes de julgar situações adversas. 

"A Polícia Civil reforça o compromisso com a verdade dos fatos e orienta a população a aguardar a conclusão da investigação antes de emitir julgamentos, especialmente em casos que envolvem menores e situações delicadas como esta", afirmou em nota. 
 

Bebê foi encontrado em caixa de fruta junto a entulhos no fundo da residência / Foto: CBMMS

 

LGBTQIAPN+

Wanessa Camargo é contratada por R$150 mil para Parada da Diversidade em Campo Grande

O evento chega à sua 22ª edição e acontece neste sábado na Capital

08/09/2025 16h30

Compartilhar
Wanessa Camargo é atração na Parada da Diversidade em Campo Grande

Wanessa Camargo é atração na Parada da Diversidade em Campo Grande Divulgação

Continue Lendo...

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul desembolsou uma quantia de R$150 mil para a contratação da artista Wanessa Camargo como atração principal da 22ª Parada da Cidadania e Orgulho LGBTQIAPN+ de Campo Grande. 

O evento é promovido pela Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS) e ocorre neste sábado (13) a partir das 13 horas na Praça do Rádio Clube. 

A confirmação da contratação de Wanessa foi divulgada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (8). De acordo com o documento, a artista fará um show de uma hora e meia a partir das 21h. 

A Parada é a maior festa da diversidade do Estado e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, da Secretaria de Estado da Cidadania, de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania e pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. 

Também apoiam o movimento a vereadora Luiza Ribeiro, a deputada Camila Jara e a senadora Soraya Thronicke. 

"A Parada é muito mais que festa, é resistência, visibilidade e afirmação de que a nossa cidade precisa ser para todes", escreveu Luiza Ribeiro nas redes sociais. 

Wanessa Camargo é cantora e compositora, dona de singles antigos como "Amor, Amor" e "Não Resisto a Nós Dois". Mais recente, ela lançou "Lábios de Navalha" e "Sozinha". 

Em sua apresentação na Parada, a artista deve trazer um repertório misturando os clássicos de sua carreira e suas novas produções, com um clima energizante que combina com a festividade. 

Violência

Em 2024, foram registradas 7 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+ em Mato Grosso do Sul. No Brasil, 291 pessoas da comunidade morreram no ano passado, 34 a mais que em 2023, quando foram 257 casos, segundo a pesquisa do Observatório do GGB (Grupo Gay da Bahia). 

As vítimas eram gays (165), travestis e mulheres transgêneros (96) lésbicas (1), bissexuais (7), homens trans (6). Conforme o estudo, outras 6 pessoas declaradas heterossexuais foram incluídas por terem sido confundidas com integrantes da comunidade ou por tentarem defender vítimas.

"Em um Estado onde os casos de LGBTfobia crescem a passos alarmantes, é urgente ocupar as ruas com orgulho, coragem e amor. Vamos mostrar que Campo Grande resiste, existe e celebra todas as formas de ser e viver!", escreve a organização do evento. 

Casamentos

O Boletim de Registro Civil divulgado no mês de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o número de casamentos entre parceiros do mesmo sexo aumentou 18,6% entre 2022 e 2023 em Mato Grosso do Sul. 

Em 2023, foi registrado o maior número de registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo já registrado no estado, com 172 registros. O recorde era do ano de 2018, com 166 registros. 

Foram registrados no estado, em 2023, 63 casamentos entre homens. Já nas uniões entre mulheres, o número cresce para 109 casamentos. 

Em âmbito nacional, no ano em questão, houve 7 mil registros de casamento civil entre mulheres, um crescimento de 5,9% em relação a 2022, o que representa o maior aumento já registrado no IBGE em uniões homoafetivas, iniciado em 2013. 

Sobre os dados de união entre homens, foram 4.175 casamentos, uma queda de 4,9% com relação ao ano de 2022. 

Os números não dizem respeito a casos de união estável, somente aos números dos registros em cartório. 

Desde 2013, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo foi, praticamente multiplicado por três.

Em 2013, no início das apurações desta categoria, foram contabilizados 3.7 mil casamentos homoafetivos. Em 2023, o número total foi de 11,2 mil. 

O casamento entre mulheres representou 62,7% do total dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desde o início das contagens, o número de uniões entre mulheres é maior do que entre homens. 

O ano de início da série do IBGE, 2013, é o mesmo ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175, onde os cartórios são proibidos de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamentos. 

A decisão do CNJ veio juntamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) onde as uniões homoafetivas são igualadas às heteroafetivas. Até então, os cartórios precisavam de autorização judicial para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. 

Júlio de Castilho

Moradores "enfeitam" buraco e mandam recado para prefeita

Capital conta com centenas de crateras espalhadas; administração realiza tapa-buraco

08/09/2025 15h30

Compartilhar
Moradores da Vila Alba ironizaram administração com recado à prefeita na Avenida Júlio de Castilho

Moradores da Vila Alba ironizaram administração com recado à prefeita na Avenida Júlio de Castilho Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Buracos têm tomado conta de ruas de várias regiões de Campo Grande e revoltado moradores e motoristas, que caem nas crateras. Em um dos locais, na Vila Alba, moradores decidiram ironizar um dos buracos da Avenida Julio de Castilho.

Desde o último sábado (6), o buraco segue sinalizado e "enfeitado" com um recado direto à administração: "Cuidado! Buraco da Prefeita".

Dono de uma loja de móveis em frente ao que classificou como novo "ponto turístico", Wellington Esperandio, 38 anos, destacou que apesar da cratera estar exposta desde março deste ano, a administração municipal segue mandando recados paliativos enquanto posterga a resolução do problema.

"Já liguei mais de 37 vezes para a prefeitura, nunca resolvem o problema. Alegam que o serviço está provisionado, mas não dizem nada. Para quando? Pode ser hoje, amanhã, não dá para saber", disse o lojista.

Questionado sobre o novo "enfeite" da avenida, Wellington disse que nos últimos dias, diversas pessoas fizeram questão de fotografar o recado, que tem afastado sua clientela.

"Antigamente eu 'fisgava' muitos clientes que passavam em frente da loja e entravam para ver os produtos, atualmente nem isso tenho conseguido fazer", falou.  

Além da avenida, diversos outros pontos da capital seguem intransitáveis por buracos.

O aposentado Renê Pinto da Mota, 74 anos vive há 26 anos na região e afirma que, neste momento, sua casa segue rodeada por buracos, na Rua Pedro de Toledo, Vila Piratininga.

A via é campeã de buracos. Em 50 metros, é possível identificar ao menos 40 crateras de diversos tamanhos, as quais carros e motociclistas se livram com certa habilidade.

Rua Cubatão, às margens do Shopping Norte Sul, Rua dos Ipês, Rua Paraguai, no Jardim América, são outros pontos com acesso dificultado pelas crateras espalhadas pela via.

Em nota ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) disse que os pontos críticos seguem monitorados e constam no cronograma de "tapa-buraco" na Capital. Abaixo, a íntegra da nota da Prefeitura: 

"A Sisep informa que todos os dias equipes atuam no serviço de tapa-buracos na cidade e a programação é flexível dependendo de alguns fatores como surgimento de serviços emergenciais, elaborada com base nas demandas recebidas pelo 156 e a plataforma FalaCG."

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 1 dia

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 13 horas

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?