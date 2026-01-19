Adolescente de 17 anos morre afogado no Rio Paraguai

Menino, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (18), no Rio Paraguai, em Ladário, município localizado a 427 quilômetros de Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, o garoto se banhava nas águas do rio acompanhado do irmão, de 15 anos, quando ambos afogaram.
O irmão conseguiu ser resgatado por populares, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto Socorro de Corumbá (MS).
De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), o menino de 17 anos desapareceu no rio e, minutos depois, submergiu a 20 metros da margem direita do Rio Paraguai.
Militares do CBMMS foram acionados, retiraram o garoto do rio, levaram-no até a margem próxima ao Porto Geral e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, por aproximadamente 50 minutos, mas ele não resistiu e morreu no local.
Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.
CUIDADOS
De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:
- Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
- Não ultrapasse faixas e placas de avisos
- Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
- Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
- Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
- Evite nadar sozinho
- Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
- Não se afaste da margem
- Nade longe de pedras e estacas
- Não salte de locais elevados para dentro da água
- Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
- Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
- Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
- Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
- Não abuse se aventurando perigosamente
- Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
- Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
- Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
- Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
- Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
- Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
- Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
- Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
- Evite navegar com carga em excesso
- Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
- Somente conduza embarcações se for habilitado para tal
PRIMEIROS SOCORROS
Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:
- Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
- Remova a vítima da água com segurança
- posicione a vítima de costas
- Limpe a boca e nariz
- Faça respiração boca a boca (RCP)
- Massageie o coração (se necessário)