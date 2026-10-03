Adolescente de bicicleta morre atropelado por carreta em BR-060

LIBERDADE PROVISÓRIA

Valor em espécie foi apreendido junto a blocos de santinhos do candidato a reeleição Lídio Lopes, assessorado pelo ex-vereador 'Zé Bocão'

Justiça concede liberdade provisória a José Antônio após pagamento de fiança de R$ 32,4 mil Montagem

José Antônio Pires de Souza, preso em flagrante durante a última quarta-feira (30) com mais de R$ 120 mil e itens de campanha do candidato à reeleição como deputado estadual, Lídio Lopes (Avante), foi solto às véspera do primeiro turno das eleições.

A decisão proferida pela Juíza ontem concedeu liberdade provisória à José Antônio, mediante ao pagamento da fiança, no valor de 20 salários mínimos, o equivalente a R$ 32,4 mil.

Também conhecido como 'Zé Bocão', José Antônio é assessor parlamentar de Lídio Lopes, e foi preso em flagrante após uma denúncia de veículo em alta velocidade na MS-180. Porém, em vistoria, foram encontrados montantes de dinheiro que contabilizam R$ 127 mil e blocos de santinhos do seu assessorado, apreendidos pela Polícia Militar.

Na audiência a defesa de José Antônio recorreu a liberdade provisória, sob justificativa de "ausência de requisitos para decretação de prisão preventiva" e das condições de saúde do autuado, por ser uma pessoa idosa, de 71 anos, e com comprometimento da coluna vertebral, conforme descrito no inquérito.

No documento, a Juíza ressalta que a prisão em flagrante não pode ser convertida em preventiva, uma vez que não preenchem os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Foi concedida então a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, sob obrigatoriedade de presença do suspeito perante autoridade todas as vezes que for intimado, bem como a proibição de mudar de endereço sem permissão ou ausência por mais de oito dias da Comarca, sem informar onde está.

Em caso de descumprimento de qualquer medida imposta, poderá ser decretada prisão preventiva.

Para as investigações foi apreendido também o celular de José Antônio, e deferido em audiência pela Juíza, a quebra de sigilo telefônico para contribuir na apuração do caso, a ser realizada extração de informações pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público.

Flagrante

Em busca do veículo que estaria em alta velocidade, a Polícia Militar localizou José Antônio conduzindo um Volkswagen T-Cross na MS-180, e em abordagem, o ex-vereador afirmou estar indo em direção à Mundo Novo, onde exerceu cinco mandato e também ex-presidente da Câmara Municipal.

A abordagem aconteceu entre Iguatemi e Japorã, a cerca 50 quilômetros do destino final, por votla das 20h30, em um estabelecimento comercial de bebidas em Japorã.

Durante a abordagem os militares notaram o nervosismo de José Antônio enquanto realizavam a fiscalização e encontraram no veículo 11 pacotes de dinheiro em espécie e blocos de santinhos agrupados do candidato Lídio Lopes.

O flagrante resultou na apreensão dos itens eleitorais e dos pacotes de dinheiro, encaminhados posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para onde José Antônio também foi levado.

A quantia apreendida somava o valor de R$ 127 mil, em notas de R$ 50 e R$ 100. Apesar da prisão em flagrante, a investigação de suposto crime eleitoral de compra de votos ainda é apurada para identificar a origem, finalidade e destino do dinheiro, bem como o motivo do transporte da grande quantia em espécie.

Segundo o boletim de ocorrência, José Antônio ainda teria oferecido R$ 5 mil aos policiais militares para não ser encaminhado à Delegacia. Recusada a suposta oferta, o caso também será analisado e investigado, dcom a possibilidade de enquadramento de corrupção ativa, por tentativa de suborno.

José Antônio responde em liberdade provisória, após pagamento da fiança e deve permanecer assim até julgamento, ao fim das investigações, caso não descumpra as medidas impostas.

* Saiba

José Antônio Pires de Souza mantém vínculo profissional com Lídio Lopes há pelo menos sete anos, e foi nomeado como Assessor de Gabinete Parlamentar em agosto de 2019, atuando diretamente no gabinete do deputado.

O assessor conhecido por 'Zé Bocão' integra o quadro de servidores da Assembleia Legislativa e recebe R$ 2.983,49, segundo informação relacionada ao cargo.

A atuação de José Antônio estende-se à articulação política do deputado Lídio Lopes no interior, em 13 municípios de MS, como interlocução entre o gabinete e executivos das cidades.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a relação entre os dois vai além da atividade profissional. Em outubro de 2025, Zé Bocão recebeu o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, concedido pela Assembleia Legislativa por indicação de Lídio Lopes.

Na ocasião, ele foi apresentado como ex-vereador de Mundo Novo e assessor parlamentar.

(Colaborou Welyson Lucas)