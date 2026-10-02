PF faz operação para apurar suspeita de plano contra segurança da Embaixada dos Estados Unidos

Sábado terá temperaturas de até 36°C, mas o tempo muda entre a tarde e noite, com previsão de chuvas para todo o Estado no domingo
O fim de semana será de calor e chuvas em Mato Grosso do Sul. Para o domingo de eleições, 4 de outubro, há alerta de tempestades, com possibilidade de vendaval e queda de granizo em algumas regiões do Estado.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sábado (3) começa com tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas podem chegar a 36°C.
No entanto, no decorrer do dia, com o aumento do aquecimento e da disponibilidade de umidade, também aumenta a possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nos municípios da região leste, mas não se descartam temporais pontuais nas demais regiões.
As tempestades podem ser acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Ainda conforme o Cemtec, esse cenário de rápido aquecimento durante o dia seguido da formação de tempestades pontuais e, por vezes, intensas, é característico da primavera.
Por isso, as condições do tempo podem apresentar mudanças rápidas e repentinas ao longo do dia, mesmo após um início de período com tempo mais estável.
No domingo, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada à presença de um cavado meteorológico e ao intenso transporte dear quente e úmido, favorece o aumento da nebulosidade e das instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul.
Com isso, aumentam as chances de ocorrência de chuvas mais abrangentes e frequentes em diferentes regiões do Estado.
Há três alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades, de diferentes graus, sendo perigo potencial, perigo e grande perigo.
Em alguns pontos, as chuvas podem ocorrer de forma intensa, com possibilidade de acumulados significativos, superiores a 50 mm em 24 horas. Também há condições para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento de até 70 km/h e eventual queda de granizo.
A recomendação é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é orientado que, se possível, o cidadão desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações ou em caso de ser atingido por algum evento climático, a pessoa deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
As temperaturas devem permanecer amenas, variando entre 19°C e 34°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 25°C.
Eleições 2026
O primeiro turno das eleiçõe setá neste domingo, dia 4 de outubro. Milhões de eleitores brasileiros vão às urnas para escolher deputados federais, estaduais, dois senadores, governadores e o presidente da República.
No primeiro turno, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica, na seguinte sequência:
- Deputado federal (4 dígitos)
- Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)
- Senador — primeira vaga (3 dígitos)
- Senador — segunda vaga (3 dígitos)
- Governador (2 dígitos)
- Presidente da República (2 dígitos)
É necessário apresentar à mesa receptora um documento oficial com foto. São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital:
- e-Título
- carteira de identidade
- identidade social
- passaporte
- carteira de categoria profissional reconhecida por lei
- certificado de reservista
- carteira de trabalho física
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.