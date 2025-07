Adolescente morre em acidente de moto e órgãos ajudam pacientes em três Estados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

História com fim trágico para uma família, a morte de um adolescente de 13 anos em um acidente em propriedade rural no interior do Estado, no meio dessa semana, tornou-se uma nova oportunidade para pelo menos oito pessoas beneficiadas com a doações de órgãos em três Estado diferentes.

Conforme apurado pela mídia local, o acidente foi registrado na noite de quarta-feira (09), com a morte cerebral do jovem Gabriel Barrios Pereira, de 13 anos, confirmada na tarde de ontem (10), como abordado no portal Dourados News.

Gabriel havia sido transferido com urgência ao Hospital da Vida em Dourados, devido a ferimentos gravíssimos causados após pegar uma motocicleta durante uma confraternização familiar, em um assentamento rural no município de Iguatemi.

Distante aproximadamente 461 quilômetros de Campo Grande, o jovem teria perdido o controle da direção do veículo e, com isso, acabou colidindo em alta velocidade contra uma árvore, conforme relato do pai do garoto.

Doação de órgãos

Diante da tragédia, a família de Gabriel optou pela nobre escolha da doação de órgãos do filho adolescente, autorizando o procedimento, conforme repassado ao Dourados News pela coordenadora da Organização da Procura de Órgãos (OPO) do município, Ludelça Dorneles.

Segundo a coordenadora, o gesto gerou um benefício direto para oito pessoas em diversas regiões do Brasil, com a doação de:

Coração

Rins

Fígado

Córneas

Em complemento, a Organização esclarece que o coração foi transportado com apoio da Guarda Municipal de Dourados, pelo trabalho do Grupamento de Rondas Ostensivas Motorizadas (Romo), que foi responsável por escoltar o coração até o aeroporto.

Dali, o coração deve seguir até a Capital Federal, levado para o Distrito Federal, com os rins direcionados um para São Paulo e outro para Mato Grosso do Sul, assim como as córneas e o fígado, como repassado à imprensa.

A previsão é que, até cerca de oito pacientes diferentes sejam diretamente beneficiados com a doação dos órgãos de Gabriel.

Assine o Correio do Estado