Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Dourados

Adolescentes são detidos após ameaça de massacre em escola de MS

De acordo com boletim policial, jovens também fizeram apologia nazista e ameaçaram professora

Alison Silva

Alison Silva

01/10/2025 - 18h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Por volta das 10h10 de ontem (30), a Guarda Municipal de Dourados prendeu três adolescentes, entre 12 e 14 anos, suspeitos de planejar um ataque em massa na Escola Municipal Indígena (EMI) Francisco Meireles, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação foi desencadeada logo após a guarnição da Ronda Escolar concluir uma palestra sobre bullying e violência escolar, momento em que a Central de Comunicações foi notificada sobre a presença de três indivíduos armados dentro da escola. 

Ao retornar do intervalo, a professora de Geografia, encontrou-os encapuzados, virados para a parede e em silêncio. Ao tentar retirá-los da sala, foi informada por outros alunos que dois daqueles jovens não pertenciam à turma. O monitor e a direção identificaram os jovens, os objetos e acionaram a Guarda Municipal.

Diante da situação, um dos menores teria se apresentado como líder do grupo e confessado ter planejado um “massacre na escola”, afirmando ter sido inspirado por conteúdos violentos encontrados na internet. O plano, segundo o boletim, previa atacar inicialmente a professora de Geografia e, em seguida, outros estudantes.

Materiais apreendidos

Durante a busca e revista foram recolhidos facas, um facão (machete), capuzes e uma calça camuflada. Dois dos adolescentes exibiam tatuagens de suásticas nazistas nos braços — elemento registrado pela Guarda como apologia ao nazismo.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Não houve registro de lesões físicas. A ação policial ocorreu com o acompanhamento da direção escolar e de um dos pais de um dos menores, além do apoio de equipes adicionais da Guarda Municipal. Os procedimentos legais e de proteção foram iniciados e que as autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis, destaca a polícia.

De acordo com a corporação, a investigação deve apurar origem dos artefatos, eventual participação de terceiros e o grau de envolvimento de cada adolescente. Por se tratar de menores de idade, o caso deverá seguir para as instâncias competentes. 

 

 

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

Com investimento de R$ 67 milhões, empreendimento reunirá Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em um único espaço, com previsão de entrega em 2027

01/10/2025 17h00

Compartilhar
Após revitalização, prédio reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF)

Após revitalização, prédio reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF) Reprodução

Continue Lendo...

Um dos prédios mais icônicos do Centro de Campo Grande, que já foi sede do Banco Itaú na Rua Barão do Rio Branco, nº 1266, passará por uma grande transformação. O edifício da década de 1970, que estava sem uso, será revitalizado para se tornar a Casa do Comércio, novo ambiente de negócios do Mato Grosso do Sul.

O empreendimento reunirá em um mesmo espaço as sedes administrativas da Fecomércio-MS, Sesc, Senac e do Instituto de Pesquisa e Formação (IPF), fortalecendo a atuação conjunta das entidades do Sistema Comércio.

Estrutura moderna e multifuncional

O prédio terá nove pavimentos, além do térreo com mezanino, totalizando 11.584,56 m² de área construída. O projeto prevê ambientes modernos e funcionais:

  • auditório para grandes eventos;
  • salas de reunião e treinamentos;
  • espaço de coworking;
  • restaurante;
  • áreas administrativas;
  • praça elevada de convivência no primeiro pavimento;
  • espaço multiuso para atividades culturais e corporativas;
  • recepção integrada para atendimento ao público.

Cada andar terá identidade visual própria, inspirada nos biomas de Mato Grosso do Sul. As cores, texturas e vegetações utilizadas remetem ao Pantanal, Cerrado e outros ambientes naturais do Estado.

Retrofit e sustentabilidade

A intervenção será feita no modelo de retrofit, que moderniza edificações antigas sem perder suas características arquitetônicas originais. Elementos como esquadrias e aberturas serão preservados, respeitando a história do prédio, mas adaptados para as novas funções.

A sustentabilidade será um dos pilares da obra. Estão previstas soluções de eficiência energética, como aproveitamento da iluminação natural, climatização inteligente e uso de materiais que garantem menor impacto ambiental.

A acessibilidade também é prioridade. O edifício contará com banheiros adaptados, rampas, sinalização tátil, placas em braile e eliminação de desníveis, garantindo que pessoas com deficiência tenham autonomia e conforto.

Investimento e cronograma

O projeto da Casa do Comércio terá um investimento de R$ 67 milhões. As obras têm prazo de 18 meses e a previsão de entrega é fevereiro de 2027.

Durante esse período, a expectativa é de geração de empregos diretos na construção civil e, após a inauguração, a movimentação econômica deve se refletir em toda a região central, aquecendo o comércio e os serviços do entorno.

Revitalização do Centro Histórico

A Casa do Comércio integra uma série de iniciativas de revitalização do Centro de Campo Grande, promovidas pela Prefeitura em parceria com entidades privadas. A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou, durante o lançamento evento do "Centro em Ação", ocorrido na noite de ontem (30), que o projeto é parte de um conjunto de ações que inclui obras na Morada dos Baís, Escola de Governo, Maria Fumaça e Vila dos Idosos.

Importância para a economia

O setor de comércio representa cerca de dois terços do PIB de Mato Grosso do Sul. Ao concentrar em um único espaço a atuação de Fecomércio, Sesc, Senac e IPF, a Casa do Comércio pretende otimizar atendimentos, reduzir custos operacionais e oferecer serviços mais ágeis e integrados para empresários e trabalhadores.

Para o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, a unificação é estratégica. “Reunir todas as entidades do Sistema Comércio em um único espaço vai potencializar o atendimento, unificar e agilizar ainda mais nossas ações em prol do empresário, além de aproximar os serviços dos trabalhadores do setor”, afirmou.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Desaparecido na mata em Bonito por quatro dias, homem se alimentou com frutas

Desaparecido há quatro dias, Edison Oviedo, de 50 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira (1º) e disse que se alimentou de mangas verdes e castanhas

01/10/2025 16h55

Compartilhar

Divulgação Corpo de Bombeiros de Bonito

Continue Lendo...

O trabalhador rural Edison Oviedo, de 50 anos, que ficou quatro dias desaparecido na região da Fazenda Bahia da Serra, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Bonito, município localizado a 259 quilômetros de Campo Grande.

Edison desapareceu próximo ao campo dos índios, no dia 27 de setembro, mobilizando equipes dos bombeiros, que realizaram a técnica de pente fino (buscas a pé), com uso de drones, porém sem sucesso.

Durante a chuva, na manhã desta quarta-feira (1º), ele se abrigou em um casebre e foi encontrado por populares. O irmão de Edison foi informado e acionou os bombeiros, que realizaram o resgate devido à fragilidade em que se encontrava.

Ele relatou não saber o motivo de ter saído de casa, apresentava quadro de desorientação, sem se lembrar do que ocorreu, e disse que passou os quatro dias no alto de um morro, comendo castanhas e manga verde.

A hidratação era feita em um córrego próximo ao local em que estava.

Os bombeiros levaram Edison até o Hospital Darci João Bigaton, no município, já que apresentava sinais de desidratação e reclamava de fome.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 2 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil
Varejo de luxo

/ 1 dia

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3500, terça-feira (30/09)

4

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6840, terça-feira (30/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 23/09/2025

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica