Adriane assina LDO que prevê ampliação de 11 mil novas vagas em EMEIs

Atualmente, estão em andamento as obras de 11 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs)

A Prefeitura de Campo Grande pretende ampliar em 50% a oferta de vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) até 2026 e zerar o déficit por vagas em creches. Essa nova medida faz parte da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Campo Grande, publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial do Município.

Atualmente, 22,5 mil crianças de 6 meses a 5 anos estão matriculadas nas Emeis, ou seja, para cumprir a promessa, teriam que ser abertas 11 mil novas vagas.

Entre as ações previstas está a construção de novas unidades escolares, ampliação e reforma das já existentes com inclusão de quadras poliesportivas, academias, piscinas e espaços de lazer e a finalização de obras inacabadas de EMEIs. Um dos pontos destacados é a reforma da EMEI Marta Guarani, localizada na Aldeia Urbana Água Bonita/Tarsila do Amaral.

O texto da LDO também prevê a implantação de escolas de tempo integral, ações integradas entre órgãos, capacitação de profissionais e ampliação da educação especializada complementar, voltada à garantia da aprendizagem de alunos com deficiência. A segurança nas escolas também é listada como prioridade.

Em fevereiro deste ano, a prefeita Adriane Lopes apresentou dados da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que informaram que em abril de 2022, quando ela assumiu a prefeitura, havia 13 mil crianças na fila de espera por uma vaga na creche. Em 2023, esse número caiu para 9 mil. No início de 2024, o déficit foi estimado em 6.919 crianças. Por fim, prometeu zerar essa fila nos próximos dois anos.

Para o ano letivo de 2025, foram abertas 7 mil vagas na educação infantil da Rede Municipal de Ensino (Reme). Destas, mil são novas criadas com a construção de 166 salas de aula modulares. As outras 6 mil vagas são de fluxo natural, com estudantes que migraram da educação infantil para o ensino fundamental. Em 2024, foram abertas 2 mil novas vagas em escolas municipais em diferentes regiões da cidade.

A LDO também traz como meta a conclusão de todas as obras inacabadas relacionadas à educação e saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs).

Obras em andamento

Atualmente, estão em andamento as obras de 11 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), com expectativa de criação de quase 4 mil novas vagas para crianças de 0 a 5 anos em Campo Grande. As unidades estavam com as construções paradas há quase uma década e, agora, contam com cronograma definido e mais de R\$ 20 milhões em investimentos.

Duas EMEIs têm entrega prevista ainda para este ano: São Conrado e Oliveira III, com capacidade para 350 alunos cada. Juntas, devem ampliar em 700 o número de vagas na educação infantil em 2026. A EMEI Inápolis, rebatizada como Dulce Coutrim de Freitas, foi a primeira a ser entregue, em junho de 2024, e hoje atende cerca de 200 crianças.

Também estão no cronograma as unidades dos bairros Popular, Jardim Anache e Jardim Radialista, com previsão de conclusão até 2026. Cinco outras EMEIs nos bairros Jardim Talismã, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville e Jardim Nashville devem ter as obras retomadas até o próximo ano, cada uma com capacidade para atender 350 crianças.

Além das unidades de educação infantil, duas escolas de ensino fundamental estão no pacote: Celina Martins Jallad e Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, que terão quadras construídas. Já na Escola Municipal Orlandina Oliveira Diniz, a quadra existente será coberta.

As obras, iniciadas até 2013 e paralisadas desde 2015/2016, fazem parte do maior programa de retomada da história da Reme, segundo a Semed. A meta é colocar todas as unidades em execução até 2026.

