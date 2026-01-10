Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

POLÊMICA SEM FIM

Adriane cede e amplia prazo para pagamento da 1ª parcela do IPTU

Prazo final era segunda-feira (12), mas agora os contribuintes podem quitar até 10 de dezembro esta primeira prestação

Neri Kaspary

Neri Kaspary

10/01/2026 - 07h50
Em decisão anunciada na noite desta sexta-feira (9), a prefeitura de Campo Grande deu prazo até dezembro deste ano para pagamento da primeira parcela do IPTU, que inicialmente deveria se paga até segunda-feira (12). O prazo para pagamento do imposto à vista já havia sido estendido até 12 de fevereiro. 

A medida ainda não foi oficializada no diário oficial, mas uma nota publicada no site da administração municipal informa que "contribuintes de Campo Grande que optarem por parcelar o IPTU 2026 poderão quitar a primeira parcela em qualquer mês, sem juros, até 10 de dezembro deste ano". 

A nota explica ainda que "a prefeita Adriane Lopes, acolheu a sugestão apresentada pelo conselheiro Osmar Jeronymo, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) para ampliar o prazo de pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares, sem incidência de multa, juros ou atualização monetária".

Em meio à enxurrada de reclamações sobre o aumento da taxa de lixo, as mudanças da base de cálculo de quase 50% dos imóveis e da redução de 20% para 10% do desconto daqueles que pagarem o imposto à vista, na quarta-feira a prefeitura já havia dilatado para 12 de fevereiro o prazo para o pagamento em parcela única. 

No dia seguinte, o conselheiro Osmar Jeronymo recomendou que benefício semelhante fosse concedido também para aqueles que pagarem o imposto em parcelas. E foi esta recomendação aceita na noite desta sexta-feira. 

Esta decisão, contudo, não pacifica a questão. Na segunda-feira (12) vereadores devem se reunir para definir a data de uma possível sessão extra na qual pretendem restabelecer o desconto de 20% para quem pagar à vista. Esta medida, caso seja aprovada, tiraria em torno de R$ 50 milhões dos cofres da prefeitura, que alega estar em crise financeira e que não concede reajuste a servidores há quase quatro anos. 

Além disso, pelo menos duas ações judiciais, com pedidos de liminar, também tramitam na Justiça contra a prefeita Adriane Lopes. Um dos pedidos é a OAB,  que também pede para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e para que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior. A ação foi impetrada na quinta-feira e ainda não foi julgada.

O Executivo alega que fez somente a correção dos 5,32% e que os demais aumentos são relativos à taxa de lixo, para a qual não é necessário ter autorização da Câmara, e da reclassificação de uma série de bairros, o que também é de responsabilidade exclusiva do Executivo. 

CRITÉRIOS NOVOS

A aplicação do novo Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI) está sendo apontado como a grande responsável por elevar o valor de alguns carnês do IPTU em Campo Grande em até 400%.

Para além disso, o novo PSEI também fez o valor cobrado pela coleta de lixo em alguns bairros disparar. Na reunião na Câmara, representantes do Município justificaram o aumento da taxa do lixo para honrar pagamentos, entre serviços atuais e atrasados feitos pela Solurb, de até R$ 160 milhões. 

“O perfil socioeconômico evoluiu em alguns bairros, diminuiu em outros e se manteve em outros. É só para aumento da taxa de lixo”, explicou o diretor-executivo de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Ricardo Vieira Dias, na terça-feira (6).

Ainda de acordo com o representante da Sefaz, o valor médio anual da taxa do lixo para residências de alto padrão é de R$ 911,00.

“Isso corresponde, dividido por 12 meses, por 4 semanas e por 3 coletas diárias, a cerca de R$ 9 por coleta. Ou seja, toda vez que o gari vai à sua casa, está cobrando R$ 9 para retirar o lixo e levar a um depósito para fazer o descarte. Em um bairro mais humilde, tirando os isentos, que não pagam a taxa de lixo, a média é de R$ 0,40 a cada vez que o gari vai à casa dele”.
 

Cidades

Predador sexual do Coronel Antonino confessa ter cometido abusos

Homem foi preso em 2017 por estupro e havia deixado a prisão há apenas 2 meses

10/01/2026 10h30

Gerson Oliveira/Arquivo/Correio do Estado

Maicon José Rodrigues de Souza, de 36 anos, foi preso na tarde de ontem (9) por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar e confessou ter importunado e abusado sexualmente de ao menos três vítimas na última semana.

Conforme detalhou o Comandante Major Cleyton da Silva Santos, Maicon saiu do trabalho durante o horário de almoço e, por volta o 12h, se aproximou de uma menina de 9 anos que andava de bicicleta em frente de casa, no bairro Coronel Antonino. Maicon perguntou se a criança já tinha pêlos nas partes íntimas e, logo em seguida, passou a mão por baixo da saia da garota. Ela lhe deu um tapa e ele fugiu do local.

Pouco tempo depois, por volta das 12h35, uma adolescente de 17 anos foi vítima de Maicon, que se aproximou, fez perguntas cunho sexual e mostrou o pênis.

Após a repercussão dos dois casos de ontem, a Polícia Militar teve conhecimento de outra vítima recente. Na quarta-feira (7), uma mulher de 25 anos estava em seu carro quando Maicon parou sua moto e começou a se masturbar.

Modus operandi

Todos os crimes ocorreram no Coronel Antonino, com poucos quilômetros de diferença, e durante o horário de almoço de Maicon, que trabalhava em uma estética automotiva na região.

Segundo apurou a Polícia Militar, o homem saía deliberadamente à "caça" de possíveis vítimas. Para isso, ele chegava a tampar a placa da moto com fita isolante. Além disso, Maicon chegou a jogar fora a camiseta utilizada nos crimes e retirou os adesivos do seu capacete.

No entanto, apesar da tentativa de que o veículo não fosse identificado, os policiais conseguiram identificar a placa e encontraram a moto no local de trabalho do suspeito. 

A princípio, Maicon negou ser o abusador, mas, após os policiais explicarem que haviam conseguido identificar a motocicleta, ele confessou ser o autor dos crimes.

Reincidente

No momento da prisão, os policiais constataram que Maicon utilizava tornozeleira eletrônica e passava por ressocialização. 

Em 2017, le havia sido preso por estupro apos agarrar e ejacular em uma mulher na rua. Ele ficou detido até novembro de 2025, quando foi liberado para responder pelo crime em regime aberto.

Pelos casos cometidos nesta última semana, ele responderá a inquéritos por importunação sexual à mulher de 25 anos e à adolescente de 17 e por estupro de vulnerável pelo abuso sexual cometido contra a menina de 9 anos.

A Polícia Militar não descarta a possibilidade de haver outras vítimas e espera que com a repercussão do caso mais denúncias sejam feitas.

FOLIA

Estado destina R$ 2,5 milhões para Carnaval de Corumbá e Campo Grande

Apoios financeiros foram oficializados na edição extra do Diário Oficial do Estado e serão recebidos pelas ligas carnavalescas de ambos os municípios

10/01/2026 10h00

Carnaval da Capital e de Corumbá receberão apoio financeiro milionário do Executivo estadual

Carnaval da Capital e de Corumbá receberão apoio financeiro milionário do Executivo estadual Marcelo Victor/Correio do Estado

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande deste ano, dois dos municípios com as folias carnavalescas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.

Os apoios foram anunciados na edição extra desta sexta-feira (9) do Diário Oficial do Estado e foram também divididos em três extratos. O primeiro aporte é destinado a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Libloc), sob o montante de R$ 420 mil e com objetivo de auxiliar os desfiles dos blocos oficiais da cidade.

Ainda para cidade pantaneira, mais R$ 900 mil foram destinados, desta vez para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), visando “realizar o Carnaval de Corumbá de 2026, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2026, por meio da confecção de alegorias, suporte para palas de fantasias para o desfile das escolas de samba”.

Já a folia de Campo Grande foi contemplada com o montante de R$ 1,2 milhão, que será destinada para a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), a fim de apoiar a “realização dos desfiles das seis escolas de samba do grupo único e uma escola de samba mirim no Carnaval 2026”.

Para efeito de comparação, o Carnaval campo-grandense do ano passado também recebeu R$ 1,2 milhão do Executivo estadual, verba destinada para a contratação de profissionais, produção de carros alegóricos, fantasias e alegria à população, como afirmou o governador Eduardo Riedel na época.

Carnaval 2026

Diferente de 2025 - que aconteceu em março -, o Carnaval deste ano será em meados de fevereiro, mais especificamente entre os dias 13 e 18. Mas, por que a folia de 2026 está marcada para essa data?

A data do Carnaval é móvel e está diretamente relacionada a convenções astronômicas e religiosas, como o equinócio, o Domingo de Ramos e a Páscoa. Confira todas as variáveis que determinam a data do Carnaval:

  • A Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de primavera no hemisfério norte (outono no hemisfério sul);
  • O equinócio ocorre em 20 de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração, e a primeira lua cheia após o evento ocorre entre os dias 1º e 9 de abril, no período em que acontece a Páscoa deste ano;
  • O Carnaval sempre termina 40 dias antes do Domingo de Ramos (29 de março), que antecede a Páscoa;
  • O Carnaval é comemorado exatamente 47 dias antes da Páscoa (5 de abril);

Saiba

O Carnaval de 2025 de Campo Grande atraiu cerca de 78 mil foliões na Esplanada Ferroviária e Praça do Papa entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, de acordo com balanço divulgado pela Guarda Civil Metropolitana após o término da festividade.

