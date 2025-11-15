Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PL NEGADO

Adriane veta projeto por vício de iniciativa e violação dos princípios constitucionais

Projeto de Lei previa a garantia de 15% das moradias populares para a Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

João Pedro Flores

15/11/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, decidiu vetar totalmente o Projeto de Lei nº 11.374/24, que previa a criação de uma cota de 15% das unidades de habitação popular destinadas exclusivamente a Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O veto foi encaminhado ao Legislativo.

De acordo com a mensagem enviada à Câmara, o projeto apresenta vício de iniciativa e viola princípios constitucionais como igualdade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Procuradoria Jurídica da Câmara e a Procuradoria-Geral do Município (PGM) emitiram pareceres apontando que a proposta contraria normas federais e invade competências exclusivas do Poder Executivo.

"No presente caso, a destinação de cotas de moradia exclusivamente para agentes comunitários de saúde implica em tratamento desigual e potencialmente discriminatório, uma vez que não se justifica, sob o ponto de vista administrativo, a concessão de tal benefício apenas a esta categoria profissional, sem previsão orçamentária clara e sem análise detalhada do impacto financeiro e social da medida", diz o parecer da PGM.

O texto do veto destaca que a reserva de vagas para uma categoria profissional desvia a finalidade da política habitacional, que tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Segundo a Prefeitura, não há comprovação de que Agentes Comunitários de Saúde enfrentem dificuldades de acesso à moradia maiores que outros grupos sociais. Assim, a criação de cotas setoriais poderia prejudicar famílias que dependem dos programas habitacionais e se encontram em situação mais crítica.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) também alertou que o projeto poderia gerar conflitos com diretrizes do Ministério das Cidades, que orientam para critérios universalistas e isonômicos na distribuição de moradias, evitando favorecimentos corporativos.

Além disso, a legislação federal citada como justificativa pelos autores a Lei 11.350/2006 trata apenas dos requisitos para o exercício da função de ACS e não prevê qualquer tipo de preferência em programas de habitação.

Outro ponto levantado pelo Executivo é que o projeto, ao impor uma cota fixa e regras específicas para seleção de beneficiários, determina aspectos operacionais da política pública de moradia, o que caracterizaria interferência na atuação do Executivo e, portanto, vício de iniciativa.

Adriane reconheceu a  a boa intenção da proposta, mas disse que este projeto de lei diverge dos critérios normativos federais estabelecidos pelo Ministério das Cidades, "que busca promover a isonomia a fim de evitar esse tipo de captura da política por interesses setoriais e preservar a universalidade, focando nos mais vulneráveis".

Assine o Correio do Estado

Cidades

Batalhão de Choque mata dois na fronteira de MS

Com esses dois casos, chega a 66 o número de pessoas mortas em confrontos com a polícia em Mato Grosso do Sul

15/11/2025 08h48

Compartilhar

Divulgação PMMS

Continue Lendo...

Durante confronto com policiais do Batalhão de Choque, dois homens que não tiveram os nomes divulgados morreram na região de fronteira, em Ponta Porã, município localizado a 330 quilômetros de Campo Grande.

 A ocorrência segue em andamento, e a assessoria confirmou apenas que os suspeitos teriam reagido à aproximação policial, que revidou.


Assim que houver mais informações sobre a ação, o texto será atualizado.

ESTATÍSTICA


Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes do Estado entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse total, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro e 5 em outubro.


Com mais esses dois casos, sobe para 66 o número de pessoas que morreram ao entrar em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial.

Confrontos entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

BNDES: Lucro recorrente acumulado em 9 meses de 2025 sobe para R$ 11,2 bi, alta de 14,2%

Já a carteira de crédito expandida teve saldo de R$ 616 bilhões em 30 de setembro, 5,3% acima de dezembro de 2024

14/11/2025 22h00

Compartilhar

Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que o lucro recorrente acumulado em nove meses subiu para de R$ 11,2 bilhões, alta de 14,2%. Já a carteira de crédito expandida teve saldo de R$ 616 bilhões em 30 de setembro, 5,3% acima de dezembro de 2024 e atingiu o maior valor nos últimos nove anos. "O crescimento da carteira de crédito e a inadimplência controlada geram o crescimento sustentável que estamos demonstrando", pontuou o diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu.

O banco informou que a inadimplência nos nove primeiros meses de 2025 é de 0,008% (90 dias), inferior à do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os resultados do banco representam o terceiro maior lucro líquido do sistema financeiro, de R$ 17,2 bilhões.

Por outro lado, o lucro contábil do banco apresentou recuo de 9,l%, o que foi atribuído a menor fatia de dividendos pagos pela Petrobras. "Os dividendos pagos pelas nossas investidas nos nove meses somam R$ 4,2 bilhões, R$ 1,9 bilhão a menos por queda de 53% dividendos pagos pela Petrobras", explicaram Abreu e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Desde janeiro de 2023, a carteira de participações societárias variou R$ 20,9 bilhões, foram vendidos R$ 4,8 bilhões e recebidos R$ 23,7 bilhões de proventos, totalizando R$ 49,4 bilhões de rendimento.

O banco informou que carteira atingiu R$ 83,6 bilhões, aumento de 1,8% em relação à posição de dezembro 2024 pela valorização de investimentos em empresas não coligadas e alienações de ações As principais empresas investidas em termos de carteira total continuam sendo Petrobras, JBS, Eletrobras e Copel.

O Índice de Basileia atingiu 25,8% em 30 de setembro de 2025 ante 28,2% em 31 de dezembro de 2024.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 1 dia

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

4

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?