Adriane Lopes, aproveitou a chamada "Confraternização do Progressistas", que teve ida de preitos e vices do partido até Brasília, para pedir recursos aos parlamentares sul-mato-grossenses, com a ideia de equipar unidades de saúde lançadas no último mês e viabilizar projetos em outras áreas.

Ao lado de nomes como Clediane Matzenbacher e Alan Guedes, prefeitos de Jardim e Dourados, a agenda na Capital Federal mirou parcerias para adquirir equipamentos para unidades de saúde - como o Centro de Referência da Mulher Atendimento Materno-Infantil, inaugurado em setembro - e arranjar ainda ambulâncias, de quatro e duas rodas.

Há menos de 10 dias, Campo Grande operava com 10 ambulâncias rodando pela cidade morena, sendo que o município possui 14 em sua frota e trabalhava com quatro viaturas para suporte intensivo e seis de suporte básico, lotadas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Na ocasião, a Secretaria de Saúde informou que a frota não estava reduzida, nem mesmo por conta do feriado da última semana, com todas as ambulâncias aptas em circulação.

Conforme balanço, entre as 118.343 ligações recebidas, de janeiro a junho o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou 4.073 atendimentos de suporte avançado, 14.351 de suporte básico e ainda 4.509 transportes.

Diversos prefeitos e vices relacionados à sigla participaram desse evento do Partido Progressistas em Brasília, que reuniu caciques como Tereza Cristina, Dr. Luiz Ovando e também Ciro Nogueira.

Adriane fez ainda visitas ao gabinete de Vander Loubet (PT), Rodolfo Nogueira (PL), entre outros.

Segundo repassado pelo Executivo Municipal, a busca por recursos também quer viabilizar pautas da Educação e até mesmo obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação.

"Visitamos a bancada federal, apresentamos projetos de Campo Grande para a implementação de ações que vão mudar a vida das pessoas que moram em nossa cidade. Viemos em busca de recursos na área da Educação, Saúde e Infraestrutura. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso com a nossa população da Capital", disse a prefeita.

Além de querer equipar o Centro de Referência da Mulher Atendimento Materno-Infantil, a prefeita também mirou obras de construção de praças e até expansão da malha cicloviária do município.

Adriane citou inauguração do Parque Tecnológico (ParkTec CG), como fonte de possibilidades para a Capital, assim como a "janela" que são as Rotas Bioceânica e de Integração-Latino-Americanas (Rilas).

"Recebemos diversas delegações de países da Europa, da América Latina e outras localidades, que já demonstram interesses comerciais na nossa cidade e no Mato Grosso do Sul, onde já estabelecemos contatos. Na Capital, após a abertura do escritório internacional da Prefeitura, o Chile também inaugurou recentemente, no mesmo prédio, um espaço de negócios e tratativas", concluiu.

