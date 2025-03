Advogada e suplente de vereador são presos em operação contra o PCC em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma megaoperação da Polícia Civil do Distrito Federal contra o tráfico de cocaína envolvendo integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) cumpriu dezenas de mandados judiciais no DF e mais sete estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

Entre os presos está o campo-grandense Ronaldo Cardoso, suplente de vereador pelo PODEMOS e conhecido como Ronaldo da Cab, de 45 anos, que em 2024 obteve 1.163 votos. Ele foi preso no Rio Grande do Norte. Junto com ele, também foi detido seu enteado, Pedro Jorge Martins da Silva.

Além disso, as informações iniciais apontam que outro alvo da operação em Campo Grande, onde agentes do Garras atuaram em conjunto com a polícia do DF, foi uma filha de José Cláudio Arantes, mais conhecido como “Tio Arantes”, apontado como uma das principais chefias do PCC em Mato Grosso do Sul, e preso desde 2023.

Esta filha do Tio Arantes, que é advogada, foi casada com Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como o “Especialista do PCC”, que por sua vez seria o fornecedor da cocaína levada ao Distrito Federal.

Ele está preso na Bolívia desde agosto 2023, ocasião em que foi capturado com colete à prova de balas, granadas de uso restrito e uma aeronave carregada com cocaína.

Mesmo assim, conforme a investigação da polícia do Distrito Federal, ele segue no comando das operações do tráfico de cocaína.

As investigações apontam que familiares do traficante, residentes em Mato Grosso do Sul, são utilizados como testas de ferro, figurando como beneficiários de valores provenientes de traficantes do DF.

Com estrutura sofisticada, de acordo com informaçõs do Site Metrópoles, o esquema chegou a utilizar uma fintech sediada em São Paulo – base do PCC – para movimentar cerca de R$ 300 milhões em apenas três meses, de acordo com a Polícia Civil brasiliense.

Cerca de 450 policiais cumpriram 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão. Além de Brasília e Campo Grande, outros mandados foram cumpridos em São José (SC), Várzea Grande (MT), Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa e Águas Lindas (GO), Parnamirim e Tibau do Sul (RN) e Maceió (AL).

Durante um ano e meio, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), identificou que o esquema criminoso é dividido em núcleos que operavam de forma coordenada nos estados.

A rede de tráfico adquiria drogas em áreas fronteiriças, garantia o transporte seguro de carregamento de cocaína e maconha e, então, distribuía as drogas na capital da república, além de realizar complexas operações envolvendo lavagem de capitais.

A Justiça determinou o sequestrou de 17 veículos e sete imóveis, incluindo uma residência luxuosa em condomínio fechado, em Goiânia. Conforme a corporação, dezenas de contas bancárias foram bloqueadas, incluindo as da empresa de fachada em São Paulo, que movimentou a cifra milionária em três meses.

O chefe da organização criminosa no Distrito Federal possui uma propriedade rural dedicada à criação de gado leiteiro em Planaltina, mas se mudou paraa região de Florianópolis, em Santa Catarina. Já integrantes do núcleo financeiro, em Goiás, ostentam imóveis luxuosos e veículos de alto padrão.

O núcleo nordestino residia em um apartamento de luxo no bairro de Ponta Verde, em Maceió. Já o núcleo do Mato Grosso do Sul mantinha significativos vínculos com o estado do Rio Grande do Norte, onde um dos investigados possuía uma pousada.

As investigações da Draco concluíram que os familiares do “Especialista” e residentes em Mato Grosso do Sul são utilizados como testas de ferro, figurando como beneficiários de valores provenientes de traficantes do Distrito Federal e do chamado “Núcleo Nordeste”.

Conforme a investigação da Polícia Civil do DF, o suplente de vereador de Campo Grande chegou a ficar desaparecido durante mais de dois meses logo depois da eleição do ano passado e o sumiço até agora não foi explicado. Em janeiro ele reapareceu.

Alta periculosidade

Considerado um dos chefes do PCC mais perigosos da facção, “Especialista” é alvo de um pedido de extradição elaborado pelo Ministério da Justiça. Em dezembro do ano passado, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) recebeu, por meio da Embaixada do Brasil em La Paz, informações sobre o andamento do pedido de extradição do traficante.

Quando ainda estava no Brasil, o Thiago foi indiciado pelo assassinato do garagista Carlos Reis Medeiros de Jesus, conhecido como “Alma”. O crime aconteceu no dia 30 de novembro de 2021, no Jardim Centenário, em Campo Grande.

Conforme consta no processo, a investigação apontou que a vítima caiu em uma emboscada. Ele teria atraído o garagista para a empresa dele sob promessa de pagamento de uma dívida.