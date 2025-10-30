Advogada ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é presa em operação da PF

Joice Maria da Silva teve prisão temporária nesta quinta-feira (30) e está no Presídio Militar Estadual - Arquivo pessoal

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (30), a advogada Joice Maria da Silva Sobrinho, de 28 anos, e Alexssandro Santos de Castro, de 41, em Campo Grande. Ambos são investigados por envolvimento em um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo de Garantias do Tribunal de Justiça do Sergipe.

Os mandados foram cumpridos em um imóvel localizado na Rua Uberlândia, bairro Vila Rosa Pires, onde foram apreendidos documentos, dinheiro em espécie, equipamentos eletrônicos e um Toyota Corolla. O veículo está ligado a Joice, que já esteve envolvida em um acidente com em maio deste ano, quando não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a PF, o esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro movimentou mais de R$ 22 milhões, por meio de empresas de fachada e "laranjas”. Foram identificados bens (móveis e imóveis) pertencentes ao grupo criminoso, como: veículos de luxos, fazendas, chácaras e casas em condomínios de luxos.

A advogada Joice Sobrinho foi encaminhada ao Presídio Militar Estadual, em razão das prerrogativas da profissão. Alexssandro de Castro foi levado ao presídio estadual, onde permanece à disposição da Justiça.

Esquema criminoso

As apurações da Operação Arcanum, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), começaram há seis meses, após apreensão de drogas, armas e veículos em Nossa Senhora do Socorro (SE).

Além disso, indicam que o grupo atuava em vários estados com estrutura voltada à aquisição, transporte e distribuição de entorpecentes, além de lavagem de capitais por meio de empresas de fachada e pessoas interpostas.

Em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, um homem de 32 anos foi preso. Além do mandado de prisão, foi cumprida ordem judicial de busca e apreensão em uma fazenda localizada no Distrito de Ermidinha.

Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos duas caminhonetes, celulares, eletrônicos, além de documentos de compra e venda de imóveis supostamente utilizados para lavagem de dinheiro.

Operação Arcanum

A Operação Arcanum tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 13 mandados judiciais – sete de prisão e seis de busca e apreensão – em Aracaju, Itaporanga D’Ajuda, Barra dos Coqueiros (SE), Maceió (AL), Montes Claros (MG) e Campo Grande. A ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, documentos, valores e mídias eletrônicas, que auxiliarão no aprofundamento das investigações.

A operação contou com o apoio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC/PC-SE), Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE), BOPE/PMSE e equipes da Polícia Federal em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Alagoas.

A FICCO/SE é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

