Advogado que atirou em artista de rua argentino é transferido para Campo Grande

O advogado e ex-policial de 45 anos, suspeito de atirar contra um artista de rua de nacionalidade argentina, foi transferido para o presídio militar, unidade que recebe profissionais da segurança em Campo Grande.
Como acompanhou o Correio do Estado, no dia 8 de setembro, o artista de rua identificado como Leonardo Nicolas Guerra, de 27 anos, tentava ganhar dinheiro fazendo malabarismos no semáforo da rua da Independência, em Dourados, quando o advogado teria mostrado uma nota de R$ 100 e dito: “Venha pegar seu dinheiro.”
Assim que o imigrante se aproximou do veículo, o advogado teria efetuado disparos que atingiram a vítima na região do tórax. O rapaz, que vivia em situação de rua no município, foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Vida, onde segue internado.
Detenção
Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanhou a prisão do advogado. Segundo o Dourados News, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão, mas não conseguiu localizar a arma.
ENTENDA O CASO
8 de setembro - noite:
Segundo o (SIG), o motorista dirigia um veículo prata e parou no semáforo às 22h30. Enquanto a vítima, identificada por Leonardo Nicolas, realizava o show de malabarismos, o advogado colocou uma nota de 100 reais na janela do carro.
De acordo com o relato de Leonardo, ele o chamou com “venha pegar seu dinheiro” e assim que se aproximou efetuou os disparos contra o peito do rapaz.
Alguns tiros pegaram no chão e o artista conseguiu escapar. Ainda em estado grave, o argentino foi socorrido pelo Hospital da Vida e segue internado com dreno no pulmão.
08 de setembro - manhã:
Ainda segundo a polícia civil, Leonardo teria discutido com a mulher do advogado pela manhã, naquele mesmo dia no posto de saúde em que a mulher trabalha. Pela noite, J.D.F teria ido ao local com a emboscada já armada.
A arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio ainda não foi identificada. A polícia segue trabalhando no caso para descobrir mais detalhes e localizá-la.
VÍTIMA:
Leonardo é imigrante argentino e está há poucos meses na cidade. De acordo com a polícia ele vive em situação de rua e utilizava dos espetáculos de malabarismo nos semáforos para conseguir dinheiro e sobreviver na cidade do interior de Mato Grosso do Sul.
** Colaborou Noysle Carvalho