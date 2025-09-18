Advogado que atirou em artista de rua argentino é transferido para Campo Grande

TRÂNSITO

Conforme o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, a maior parte dos acidentes envolvem motociclistas

De acordo com dados da Agência Municipal de Trânsito - (Agetran), de janeiro a julho desse ano, foram registradas 52 mortes no trânsito de Campo Grande, sendo a maioria envolvendo motociclistas. Além disso, nesse mesmo período foram mais de 4.800 pessoas envolvidas em acidentes nas rodovias estaduais de MS.

As informações foram comentadas pelo vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, durante a solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito 2025, que contou com a participação de representantes da Polícia Rodoviária Federal - (PRF), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito - (GGiT).

Na ocasião, Barbosinha afirmou que houve um aumento no número de acidentes em comparação com anos anteriores, e destacou que a maioria das vítimas são motociclistas imprudentes. Na opinião dele, as pessoas "perderam a noção" no trânsito. "A gente vê com o motociclista, ultrapassando pela esquerda, pela direita, cortando no meio dos veículos de forma irresponsável. É uma fração de segundo, um toque que você dá em uma motocicleta, ela vai ao chão", disse.

A afirmação aconteceu durante o lançamento da Semana Nacional de Trânsito, que para o vice-governador é caracterizado como um "grito de alerta". "A ação é essencial para conscientizar a população sobre a grande catástrofe de mortes e acidentes no trânsito, especialmente considerando a falta de conscientização de alguns condutores sobre alta velocidade e ultrapassagens perigosas".

CASOS

Um exemplo de imprudência que resultou em acidente grave de trânsito envolvendo motocicleta aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), quando uma motocicleta que estava com quatro pessoas colidiu contra um poste na Rua da Divisão, em Campo Grande. Segundo informações iniciais, ao menos três vítimas foram socorridas em estado gravíssimo.

Em outro caso, também noticiado pelo Correio do Estado, Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro na manhã do dia 2 de setembro. A vítima era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Acidente com morte no Centro de Campo Grande - FOTO: Paulo Ribas

Conforme apurado pela reportagem, Wagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

A Semana Nacional do Trânsito acontece entre 18 e 25 de setembro, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), que vai realizar uma série de ações educativas. O objetivo é mobilizar a população para um comportamento mais seguro e responsável, com atividades previstas em Campo Grande e em municípios do interior, como Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina.

O evento de aberura aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), no Teatro Aracy Balabanian, e celebrou ainda os 15 anos do Festival de Teatro de Trânsito - (Fetran), uma iniciativa em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Fundação de Cultura do Estado.

O Festival já premiou crianças e adolescentes de 53 municípios, que criaram e atuaram em mais de 2 mil peças teatrais. "Celebrar os 15 anos de Fetran em Mato Grosso do Sul é reconhecer a importância de um projeto que impacta diretamente a formação de crianças e adolescentes", afirmou João Paulo Pinheiro Bueno, superintendente da PRF/MS.

A maratona de apresentações das peças finalistas de 2025, de escolas de Amambai, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó e Batayporã, prossegue até o dia 19, com a premiação no Teatro Aracy Balabanian.

Assine o Correio do Estado.