Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Advogado que atirou em artista de rua argentino é transferido para Campo Grande

O imigrante fazia malabarismos no sinaleiro, quando teria sido atraído com uma nota de R$ 100 pelo suspeito, que efetuou vários disparos

Laura Brasil

18/09/2025 - 13h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O advogado e ex-policial de 45 anos, suspeito de atirar contra um artista de rua de nacionalidade argentina, foi transferido para o presídio militar, unidade que recebe profissionais da segurança em Campo Grande.

Como acompanhou o Correio do Estado, no dia 8 de setembro, o artista de rua identificado como Leonardo Nicolas Guerra, de 27 anos, tentava ganhar dinheiro fazendo malabarismos no semáforo da rua da Independência, em Dourados, quando o advogado teria mostrado uma nota de R$ 100 e dito: “Venha pegar seu dinheiro.”

Assim que o imigrante se aproximou do veículo, o advogado teria efetuado disparos que atingiram a vítima na região do tórax. O rapaz, que vivia em situação de rua no município, foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Vida, onde segue internado.

Detenção

Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanhou a prisão do advogado. Segundo o Dourados News, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão, mas não conseguiu localizar a arma.

ENTENDA O CASO

 

8 de setembro - noite:

Segundo o (SIG), o motorista dirigia um veículo prata e parou no semáforo às 22h30. Enquanto a vítima, identificada por Leonardo Nicolas, realizava o show de malabarismos, o advogado colocou uma nota de 100 reais na janela do carro.

De acordo com o relato de Leonardo, ele o chamou com “venha pegar seu dinheiro” e assim que se aproximou efetuou os disparos contra o peito do rapaz.

Alguns tiros pegaram no chão e o artista conseguiu escapar. Ainda em estado grave, o argentino foi socorrido pelo Hospital da Vida e segue internado com dreno no pulmão.

08 de setembro - manhã:

Ainda segundo a polícia civil, Leonardo teria discutido com a mulher do advogado pela manhã, naquele mesmo dia no posto de saúde em que a mulher trabalha. Pela noite, J.D.F teria ido ao local com a emboscada já armada.

A arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio ainda não foi identificada. A polícia segue trabalhando no caso para descobrir mais detalhes e localizá-la.

VÍTIMA:

Leonardo é imigrante argentino e está há poucos meses na cidade. De acordo com a polícia ele vive em situação de rua e utilizava dos espetáculos de malabarismo nos semáforos para conseguir dinheiro e sobreviver na cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

** Colaborou Noysle Carvalho

Assine o Correio do Estado

TRÂNSITO

De janeiro a julho, trânsito de Campo Grande matou 52 pessoas, diz Barbosinha

Conforme o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, a maior parte dos acidentes envolvem motociclistas

18/09/2025 12h00

Compartilhar
Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha FOTO: Marcelo Victor

Continue Lendo...

De acordo com dados da Agência Municipal de Trânsito - (Agetran), de janeiro a julho desse ano, foram registradas 52 mortes no trânsito de Campo Grande, sendo a maioria envolvendo motociclistas. Além disso, nesse mesmo período foram mais de 4.800 pessoas envolvidas em acidentes nas rodovias estaduais de MS.

As informações foram comentadas pelo vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, durante a solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito 2025, que contou com a participação de representantes da Polícia Rodoviária Federal - (PRF), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito - (GGiT).

Na ocasião, Barbosinha afirmou que houve um aumento no número de acidentes em comparação com anos anteriores, e destacou que a maioria das vítimas são motociclistas imprudentes. Na opinião dele, as pessoas "perderam a noção" no trânsito. "A gente vê com o motociclista, ultrapassando pela esquerda, pela direita, cortando no meio dos veículos de forma irresponsável. É uma fração de segundo, um toque que você dá em uma motocicleta, ela vai ao chão", disse.

A afirmação aconteceu durante o lançamento da Semana Nacional de Trânsito, que para o vice-governador é caracterizado como um "grito de alerta". "A ação é essencial para conscientizar a população sobre a grande catástrofe de mortes e acidentes no trânsito, especialmente considerando a falta de conscientização de alguns condutores sobre alta velocidade e ultrapassagens perigosas".

CASOS

Um exemplo de imprudência que resultou em acidente grave de trânsito envolvendo motocicleta aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), quando uma motocicleta que estava com quatro pessoas colidiu contra um poste na Rua da Divisão, em Campo Grande. Segundo informações iniciais, ao menos três vítimas foram socorridas em estado gravíssimo.

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha

 

 

 

 

 

 

Em outro caso, também noticiado pelo Correio do EstadoWagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro na manhã do dia 2 de setembro. A vítima era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha

Acidente com morte no Centro de Campo Grande - FOTO: Paulo Ribas

Conforme apurado pela reportagem, Wagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

A Semana Nacional do Trânsito acontece entre 18 e 25 de setembro, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), que vai realizar uma série de ações educativas. O objetivo é mobilizar a população para um comportamento mais seguro e responsável, com atividades previstas em Campo Grande e em municípios do interior, como Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina.

O evento de aberura aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), no Teatro Aracy Balabanian, e celebrou ainda os 15 anos do Festival de Teatro de Trânsito - (Fetran), uma iniciativa em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Fundação de Cultura do Estado.

O Festival já premiou crianças e adolescentes de 53 municípios, que criaram e atuaram em mais de 2 mil peças teatrais. "Celebrar os 15 anos de Fetran em Mato Grosso do Sul é reconhecer a importância de um projeto que impacta diretamente a formação de crianças e adolescentes", afirmou João Paulo Pinheiro Bueno, superintendente da PRF/MS.

A maratona de apresentações das peças finalistas de 2025, de escolas de Amambai, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó e Batayporã, prossegue até o dia 19, com a premiação no Teatro Aracy Balabanian.

Assine o Correio do Estado.

Cidades

Carreta com carga de algodão pega fogo e incêndio interdita parte da BR-163; veja vídeo

Bloqueio ocorreu no sentido Sul da pist, em direção ao município de São Gabriel do Oeste

18/09/2025 11h15

Compartilhar
Carreta com carga de algodão pegou fogo na manhã desta quinta-feira

Carreta com carga de algodão pegou fogo na manhã desta quinta-feira Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Um incêndio em uma carreta carregada de algodão interditou parcialmente a BR-163, em São Gabriel do Oeste, na manhã desta quinta-feira (18). As chamas se alastraram para a vegetação às margens da rodovia e atingiram uma propriedade rural.  

Conforme a concessionária responsável pela administração da rodovia, a interdição ocorreu no sentido Sul da pista, entre os quilômetros 599 e 598, no trecho que liga São Gabriel do Oeste a Campo Grande. "Equipes da Motiva Pantanal, Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros atuam no local para controlar o incêndio, realizar os atendimentos necessários e garantir a segurança na rodovia.". destacou a concessionária.

O Corpo de Bombeiros informou que duas viaturas de combate a incêndio foram enviadas ao local, com o apoio de um caminhão da concessionária. As equipes trabalharam no controle do fogo para evitar que ele se espalhe ainda mais. Não há registro de feridos.

O Correio do Estado buscou a Polícia Rodoviária Federal para saber se a interdição parcial foi encerrada, contudo não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 1 dia

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 21 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 19 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz