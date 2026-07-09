Advogado que fez velório em vida recebe título de cidadão campo-grandense após a morte

Advogado, Tiago Martins Pitthan, que ficou famoso por fazer seu próprio velório em vida, recebeu o título de cidadão campo-grandense.
Além de Tiago, outras 77 pessoas também vão receber honrarias de Título de Cidadão Campo-Grandense, Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira” e Título de Cidadão Benemérito [veja a lista de nomes no fim desta matéria].
Geralmente, recebe a homenagem pessoas que prestaram relevantes serviços ao município.
A lista de campo-grandenses que receberam a homenagem foi publicada nesta quinta-feira (9) no Diário Oficial (Diogrande).
O certificado será entregue, a todos os homenageados, na semana do aniversário de Campo Grande. Mas, como Tiago faleceu no domingo (5), o documento foi entregue nas mãos de sua mãe pelo vereador Jean Ferreira (PT), durante o velório, realizado na segunda-feira (6), na capela do Cemitério Memorial Park.
"Entregamos a placa à mãe dele, ele tinha ficado muito feliz com o título. A família receberá a placa oficial na solenidade de aniversário de Campo Grande", afirmou o vereador em suas redes sociais.
BOM SUJEITO
Advogado, Tiago Martins Pitthan, mais conhecido como “bom sujeito”, faleceu aos 47 anos, em 5 de julho de 2026, no Hospital Cassems, em Campo Grande.
Ele morreu em virtude de um câncer no estômago em estágio avançado. O câncer foi descoberto em março de 2024, depois de meses convivendo com sintomas como dificuldade para se alimentar, perda de peso e episódios frequentes de vômito.
Inicialmente, Tiago chegou a ser preparado para uma cirurgia de retirada do estômago. No entanto, durante o procedimento, foram identificadas metástases, o que inviabilizou o tratamento curativo.
Ele sempre teve um jeito leve de encarar a doença e manteve a postura otimista.
Tiago ficou famoso e ganhou repercussão nacional por fazer o próprio velório em vida, com amigos e familiares, no dia 30 de maio de 2026, em um antigo galpão de cervejaria, localizado em Campo Grande.
LISTA DE NOMES
Confira a lista de nomes que receberam homenagens:
- Tiago Martins Pitthan - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Carlos Eduardo Contar – Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira
- Renato Marcilio da Silva - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Orozimbo de Paula Junior - Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”
- João Sidnei Penrabel - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Darci Caldo - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Noemi Duarte Silveira Auto - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Ulisses da Silva Rocha - Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”
- Felipe Inácio Ferreira da Silva - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Clóvis Amauri Smaniotto - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Cláudia Queiroz de Almeida Santinelo - Título de Cidadã Campo-Grandense
- Fernando Haruo Takahashi Fuziy - Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”
- Claudio Claudino Dias - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Ismael Escobar Capriata - Título de Cidadão Benemérito
- Rodolfo Arce Corrêa - Título de Cidadão Campo-Grandense
- João Alexandre Queiroz Juveniz - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Décio Iandoli Júnior -Título de Cidadão Campo-Grandense
- Carlos Rua Filho - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Rosiane Modesto de Oliveira - Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”
- Diogo de Freitas Rodrigues - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Luiz Gustavo Cesari - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Rodrigo Assef Vieira - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Naudi de Barros Neto - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Alexandre Silvestre Cabral - Título de Cidadão Benemérito
- Mario Jorge Dias de Oliveira Filho - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Roberto Marcondes Filinto da Silva - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Ricardo Novais Oliveira - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Rafael Pinheiro da Silva - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Alex da Luz Benites - Título de Cidadão Campo-Grandense
- Entre outros