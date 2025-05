Aeroporto de Campo Grande ganha espaço pet-friendly para cães e gatos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Aeroporto Internacional de Campo Grande é um dos primeiros do Brasil a ganhar espaço pet friendly, com área destinada aos animais de estimação que estão em viagem ou que vão até o aeroporto com seus tutores.

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, a Aena, as áreas foram projetadas acolher cães e gatos.

Campo Grande foi o primeiro aeroporto da Aena a inaugurar espaços pet-friendly, em julho de 2024, com duas alternativas na sala de embarque.

Além da Capital, os aeroportos de Recife, Uberlândia e Montes Claros também já oferecem áreas para os animais.

Segundo a Aena, os espaços foram idealizadas para atender ao aumentao do número de passageiros que viajam com pets. As áreas são equipadas com bebedouros, locais higiênicos para necessidades dos animais e sacolas para coleta de resíduos.

“Os espaços pet-friendly garantem que os animais possam se hidratar, relaxar e aliviar o estresse, trazendo tranquilidade também para seus tutores. É uma maneira de transformar o aeroporto em um local mais acolhedor para todos”, afirma Jesus Campo Hortas, diretor de Operações e Infraestrutura da Aena no Brasil.

Até o final de 2026, todos os aeroportos administrados pela concessionária contarão com essa facilidade, como parte do plano de ampliação e modernização dos terminais de passageiros.

Fingers em instalação

O Aeroporto de Campo Grande também está no início das obras que possibilitarão a instalação de três finges para embarque e desembarque de passageiros.

A previsão inicial era de que as obras tivessem início ainda no segundo semestre do ano passado, mas, apesar do atraso, a empresa garante que o prazo para conclusão das melhorias está mantido.

A estatal espanhola assumiu o aeroporto em meados de outubro de 2023 e em março do ano passado informou que as obras começariam no segundo semestre de 2024.

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Aena informu que “a previsão para entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Campo Grande está mantida para junho de 2026.”

Ainda segunda a nota, “a Aena aguardava a emissão, por parte das autoridades públicas competentes, de todas as licenças necessárias para o início dos trabalhos. Com as licenças emitidas, os canteiros de obras já começaram a ser instalados para que as obras sejam iniciadas, sem qualquer alteração no prazo de entrega”.

Oa fingers, previstos pela legislação brasileira em todos os aerportos com mais de um milhão de passageiros por ano, são esperados há anos pela população que utiliza o terminal na Capital e a obra é uma das exigências do contrato de concessão. Pelo menos 70% dos embarque e desembarques terão de ser feito por meio destas plataformas.

Além da construção do segundo piso e da instalação das pontes de embarque e desembarque, também está prevista a reforma do pátio de aeronaves, que terá capacidade para até 11 aeronaves ao mesmo tempo, e ampliação do estacionamento para veículos de passeio em frente ao terminal.

Com a reforma, o aeroporto deve atingir a capacidade para até 2,6 milhões de passageiros por ano, além de preparar o terminal para receber voos internacionais.

Depois dos investimentos, o terminal de passageiros passará de 10 mil para 12 mil metros quadrados. Também existe a previsão de cinco portões de embarque.