Aeroporto de Dourados volta a receber voos comerciais após quase quatro anos fechado

Após três anos sem receber vôos comerciais, o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, está pronto para retomar as operações.
A LATAM programou para esta segunda-feira (8), às 8h40, o pouso do Airbus A319, que tem capacidade para 144 passageiros, vindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, marcando a retomada dos voos comerciais no município.
O local foi fechado em 2021 para obras de melhoria e ampliação da pista pelo Exército, que custou mais de R$97 milhões em investimentos. A pista, que antes possuía problemas estruturais como ondulações e infiltrações, foi reforçada, além de ter aumentado para 1.775 metros de extensão, tendo capacidade para receber aeronaves de grande porte.
Paralelamente, o Governo do Estado em parceria com a União, investiu na construção de um novo terminal de passageiros, com 3 mil m² de área construída, que contará com lanchonetes, lojas, seção contra incêndio (SCI) e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo (EPTA), fundamental para comunicação com as aeronaves. A obra está orçada em R$38,9 milhões e deve gerar cerca de 150 empregos diretos e indiretos.
Segundo o prefeito de Dourados, Marçal Filho, em pouco mais de oito meses de mandato, a atual gestão avançou em um processo que se arrastava há anos e viabilizou a volta dos voos comerciais na cidade.
“Nossa equipe atuou de forma decisiva desde as primeiras semanas, realizando as adequações necessárias, superando entraves burocráticos e assegurando melhorias na infraestrutura, sempre mantendo diálogo constante com autoridades do Ministério de Portos e Aeroportos, da ANAC e da Infraero,” afirmou o prefeito.
Marçal se deslocará para Campo Grande e irá para São Paulo, onde embarca no voo da LATAM com destino à cidade, integrando o voo inaugural juntamente com outros cidadãos de Dourados. Logo após, o prefeito conduzirá uma solenidade informal no saguão do terminal, junto com autoridades locais e estaduais.
“O momento é de comemoração, pois estamos recolocando Dourados no mapa da aviação comercial, conectando a cidade aos principais destinos nacionais e internacionais. Porém, não haverá festa; vamos celebrar essa conquista e continuar trabalhando para construir uma cidade cada vez melhor para todos,” ressaltou.
Histórico
A Infraero entregou a documentação inicial à Anac em 10 de julho. À época, a Agência informou que faria a análise em, no máximo, cem dias. A entrega desta papelada aconteceu um dia depois de o prefeito de Dourados na época, Alan Guedes, formalizar acordo para que o aeroporto passe a ser operado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). Até então, o local era administrado pela prefeitura.
A reforma e ampliação da pista de pouso foi feita pelo Exército e a previsão inicial era de que os trabalhos fossem concluídos em setembro de 2022.
Além do atraso nos trabalhos, no começo do ano passado percebeu-se que havia ondulações na pista e durante período de fortes chuvas, em fevereiro, parte dela apresentou uma série de infiltrações e alagamentos.
Por conta disso, boa parte do trabalho teve de ser refeito. Na parte antiga da pista foi colocada uma nova camada de recapeamento e na parte nova, mais dois revestimentos para acabar com as ondulações.
E, além desse recapeamento, o serviço de drenagem no entorno da pista também teve de ser refeito, já que o aeroporto está localizado em uma planície de difícil escoamento da água.
Inicialmente orçada em R$40 milhões, a obra ficou 150% mais cara e acabou consumindo pouco mais de R$100 milhões. A pista foi alargada e ampliada para 1.775 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber aeronaves de grande porte.
No dia 26 de setembro, o prefeito chegou a publicar em suas redes sociais as imagens de uma aeronave de pequeno porte “reinaugurando” a nova pista e informou que a homologação, que havia sido solicitada ainda em julho, havia finalmente saído. Porém, o Aeroporto segue à espera de autorização para que volte a operar, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
*Colaborou Alicia Miyashiro