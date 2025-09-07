Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ANAC

Aeroporto de Dourados volta a receber voos comerciais após quase quatro anos fechado

Um voo da LATAM vindo de São Paulo deve pousar na cidade às 8h40, marcando o reinício das atividades no aeroporto

Karina Varjão

Karina Varjão

07/09/2025 - 13h45
Após três anos sem receber vôos comerciais, o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, está pronto para retomar as operações. 

A LATAM programou para esta segunda-feira (8), às 8h40, o pouso do Airbus A319, que tem capacidade para 144 passageiros, vindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, marcando a retomada dos voos comerciais no município. 

O local foi fechado em 2021 para obras de melhoria e ampliação da pista pelo Exército, que custou mais de R$97 milhões em investimentos. A pista, que antes possuía problemas estruturais como ondulações e infiltrações, foi reforçada, além de ter aumentado para 1.775 metros de extensão, tendo capacidade para receber aeronaves de grande porte. 

Paralelamente, o Governo do Estado em parceria com a União, investiu na construção de um novo terminal de passageiros, com 3 mil m² de área construída, que contará com lanchonetes, lojas, seção contra incêndio (SCI) e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo (EPTA), fundamental para comunicação com as aeronaves. A obra está orçada em R$38,9 milhões e deve gerar cerca de 150 empregos diretos e indiretos.

Segundo o prefeito de Dourados, Marçal Filho, em pouco mais de oito meses de mandato, a atual gestão avançou em um processo que se arrastava há anos e viabilizou a volta dos voos comerciais na cidade. 

“Nossa equipe atuou de forma decisiva desde as primeiras semanas, realizando as adequações necessárias, superando entraves burocráticos e assegurando melhorias na infraestrutura, sempre mantendo diálogo constante com autoridades do Ministério de Portos e Aeroportos, da ANAC e da Infraero,” afirmou o prefeito. 

Marçal se deslocará para Campo Grande e irá para São Paulo, onde embarca no voo da LATAM com destino à cidade, integrando o voo inaugural juntamente com outros cidadãos de Dourados. Logo após, o prefeito conduzirá uma solenidade informal no saguão do terminal, junto com autoridades locais e estaduais. 

“O momento é de comemoração, pois estamos recolocando Dourados no mapa da aviação comercial, conectando a cidade aos principais destinos nacionais e internacionais. Porém, não haverá festa; vamos celebrar essa conquista e continuar trabalhando para construir uma cidade cada vez melhor para todos,” ressaltou. 

Histórico

A Infraero entregou a documentação inicial à Anac em 10 de julho. À época, a Agência informou que faria a análise em, no máximo, cem dias. A entrega desta papelada aconteceu um dia depois de o prefeito de Dourados na época, Alan Guedes, formalizar acordo para que o aeroporto passe a ser operado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).  Até então, o local era administrado pela prefeitura. 

A reforma e ampliação da pista de pouso foi feita pelo Exército e a previsão inicial era de que os trabalhos fossem concluídos em setembro de 2022. 

Além do atraso nos trabalhos, no começo do ano passado percebeu-se que havia ondulações na pista e durante período de fortes chuvas, em fevereiro, parte dela apresentou uma série de infiltrações e alagamentos. 

Por conta disso, boa parte do trabalho teve de ser refeito. Na parte antiga da pista foi colocada uma nova camada de recapeamento e na parte nova, mais dois revestimentos para acabar com as ondulações. 

E, além desse recapeamento, o serviço de drenagem no entorno da pista também teve de ser refeito, já que o aeroporto está localizado em uma planície de difícil escoamento da água. 

Inicialmente orçada em R$40 milhões, a obra ficou 150% mais cara e acabou consumindo pouco mais de R$100 milhões. A pista foi alargada e ampliada para 1.775 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber aeronaves de grande porte.

No dia 26 de setembro, o prefeito chegou a publicar em suas redes sociais as imagens de uma aeronave de pequeno porte “reinaugurando” a nova pista e informou que a homologação, que havia sido solicitada ainda em julho, havia finalmente saído. Porém, o Aeroporto segue à espera de autorização para que volte a operar, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

*Colaborou Alicia Miyashiro

Cidades

Governo Federal retifica informações e MPF mantém investigação em obras de Batayporã

Pasta manteve procedimento administrativo contra município

07/09/2025 12h30

Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) manteve o procedimento administrativo para investigar a paralisação das obras de construção e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em Batayporã, no interior de Mato Grosso do Sul, contudo ratificou algumas informações no decorrer do processo.

No trâmite processual, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome inicialmente vinculou as empresas XLS Engenharia e Construção Ltda e Jaqueline Cristina Zielinski EIRELI ME ao município, contudo, as obras que acontecem em Sidrolândia. 

Apesar da correção, o MPF manteve processo que apura o atraso nas obras orçadas em R$ 1,4 milhão e vinculadas ao Programa Destrava Brasil, iniciativa voltada a ampliar o atendimento da assistência social em mais 300 vagas.

A pasta frisou que busca informações adicionais sobre as obras de Batayporã, que ainda possuem contrato vigente até o fim de 2026.

Posição do município

Em contato com o Correio do Estado, o prefeito de Batayporã, Germino Roz (PSDB), afirmou que, embora a vigência contratual se estenda até 2026, o município não recebeu nenhum repasse do governo federal para execução das obras.

Segundo o gestor, o procedimento aberto pelo MPF está ligado a condicionantes que ainda precisam ser solucionadas, como a titularidade da área destinada à construção, pendências de licenciamento ambiental e ajustes no projeto de engenharia.

Roz explicou ainda que o município aderiu ao sistema simplificado da Caixa Econômica Federal. Nesse modelo, a prefeitura é responsável por conduzir o processo de adequação e só precisaria, segundo ele, apresentar a documentação comprobatória ao final do prazo estipulado no contrato.

Desse modo, a alteração da tutela sobre a obra, estaria a cargo da Caixa Econômica, e não mais ao Ministério da Cidadania, fato que para ele, fez com que o município fosse notificado. 

"Até o momento não fomos notificados sobre o procedimento administrativo. Pode ter certeza que assim que a notificação chegar, tomaremos as providências para justificar tudo", disse o prefeito, que acredita que a confusão tenha ocorrido justamente em razão dessa transferência sobre a tutela das obras, repassadas à Caixa.  

Contexto nacional

A apuração ocorre em meio ao cenário de estagnação de investimentos públicos no país. Levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) publicado em 2024 apontou mais de 12 mil obras paralisadas em território nacional, sendo a maior parte de responsabilidade da União.

Em Mato Grosso do Sul, especialmente na região do Cone Sul, o TCU identificou ao menos cinco empreendimentos interrompidos no ano passado, incluindo pavimentações, estradas vicinais e projetos vinculados ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O procedimento administrativo instaurado pelo MPF tem prazo inicial de um ano e está vinculado, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), aos temas “Atos Administrativos/Fiscalização” e “Repasse de Verbas Públicas”. Nesse período, o órgão pretende esclarecer as causas da paralisação e acompanhar a evolução dos trabalhos até a conclusão efetiva.

A medida foi formalizada pelo procurador da República Caio Hideki Kusaba em 29 de agosto de 2025, com publicação no Diário Oficial do MPF desta terça-feira (2). O caso tramita na 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão responsável por fiscalizar e propor providências em relação a obras públicas interrompidas em todo o país.

CIDADE MORENA

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

Fica determinado também o fim da aplicação de novas penalidades, que já está garantido pelo desligamento dos radares na Capital desde 1° de setembro

07/09/2025 12h00

Ação pede pela: suspensão da cobrança e aplicação de multas; bloqueio dos pagamentos ao contratado e o fornecimento de informações (infrações aplicadas, placas, equipamentos, valores, locais de aplicação etc)

Ação pede pela: suspensão da cobrança e aplicação de multas; bloqueio dos pagamentos ao contratado e o fornecimento de informações (infrações aplicadas, placas, equipamentos, valores, locais de aplicação etc) Gerson Oliveira/Correio do Estado

Por meio de decisão liminar, a questão da cobrança de multas aplicadas em Campo Grande após o vencimento do contrato com a empresa responsável pela gestão dos radares ganhou um novo capítulo, após a Justiça determinar o fim do "pagamento da confissão de dívidas" e suspender o pagamento das penalizações geradas desde então. 

Assinado pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, às 19h06 da última sexta-feira (05), a decisão atende a ação popular com pedido de tutela antecipada movida pelo ex-prefeito e agora vereador de Campo Grande, Marquinhos Trad. 

Conforme o texto, Marquinhos destaca o fim da vigência do contrato firmado entre o Executivo de Campo Grande e Consórcio Cidade Morena, que data de 05 de setembro de 2024, afirmando que as autuações de trânsito seguiram sendo aplicadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). 

Ainda, ele teria oficiado a Pasta por duas vezes, solicitando esclarecimentos sobre as autuações realizadas após o encerramento do contrato, bem como a permanência dos equipamentos e dados das ultas aplicadas no período em questão. 

Entretanto, não teria obtido qualquer resposta ao que foi perguntado, com a Agetran tendo formalizado dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$ 2,5 milhões cada, somando R$ 5.093.167,19.

Segundo estimado pelo autor da ação, as multas que foram aplicadas nesse período teriam refletido em uma arrecadação indevida por parte da administração municipal que beiraria 33 milhões de reais. 

Em resumo, o autor da ação pede pela: 

  1. Suspensão da cobrança e aplicação de multas
  2. Bloqueio dos pagamentos ao contratado
  3. Fornecimento de informações (infrações aplicadas, placas, equipamentos, valores, locais de aplicação etc)

"Fim das multas"

Em justificativa, a Agetran defendeu a legalidade de sua ação apontando para a "necessidade de fiscalização para preservar a segurança viária da população". 

Além disso, conforme a Pasta, os reconhecimentos de dívidas seriam "medida legítima para evitar enriquecimento ilícito da Administração".  

"Ainda que se trate de uma situação momentânea e excepcional, a contratação do Consórcio deveria ser precedido de um aditamento, de uma dispensa de licitação ou de qualquer outro instrumento idôneo, que não o reconhecimento de dívidas, que não poderia jamais anteceder os fatos: o reconhecimento de dívida é ato que recai sobre o passado, e não sobre o futuro", cita um trecho da liminar.

Destacando que não há qualquer relação contratual desde setembro de 2024, fica apontado na decisão que o problema é que o contrato embasava justamente a fiscalização por parte do Consórcio Cidade Morena. 

"Mais grave ainda é que estamos a tratar do poder de polícia do Estado, ou seja, o poder que o Estado (com letra maiúscula) exerce para regular e limitar direitos.

E quando se está a tratar da temática de Poder de Polícia, sabe-se bem que vários desdobramentos podem surgir, principalmente com relação à validade dos atos praticados.

Com isso não quero afirmar que o Consórcio exerce o dito poder de polícia, mas sim que ele é instrumento operacional para tanto", expõe o recorte do texto. 

Com isso, para evitar que multas sejam pagas, que penalidades sejam aplicadas e pagamentos indevidos sejam feitos ao Consórcio, o juiz determina o fim do pagamento da dita “confissão de dívidas” e pede para cessar a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas. 

Radares desligados

Importante lembrar que, o último dia de agosto foi justamente a data que marcou o desligamento dos populares "radares" em Campo Grande, que já amanheceu o dia 1° de setembro sem os aparelhos funcionando. 

Para além de se encarregar da troca de todos os radares, a Serget Mobilidade Viária deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Vale lembrar que a empresa Serget Mobilidade Viária venceu a concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande. 

Troca de empresas

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares,

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanados, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Teste de radares

Ainda que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital a respeito do teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, a avaliação de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sem que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, as imprudências e imperícias por um lado serviram para que as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tivessem uma prova da eficácia dos novos radares que devem monitorar Campo Grande. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

 

