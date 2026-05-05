Homem é preso após série de crimes e morte de jovem em MS

Suspeito foi preso durante operação conjunta após dias de buscas e monitoramento em Três Lagoas - Divulgação

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Um homem de 27 anos foi preso na segunda-feira (4), em Três Lagoas, suspeito de envolvimento em um homicídio e duas tentativas de homicídio registrados nos últimos dias na cidade.

O caso foi acompanhado por equipes da Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e da Polícia Militar, após crimes ocorridos entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

De acordo com as apurações, os crimes ocorreram entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A partir do cruzamento de informações com forças de segurança de municípios vizinhos, os policiais conseguiram chegar ao nome do suspeito e ao possível esconderijo dele, onde também haveria outros envolvidos.

Durante as diligências, um veículo com características semelhantes ao usado em um dos crimes foi visto deixando um imóvel. A partir daí, os policiais passaram a acompanhar o automóvel até conseguirem realizar a abordagem, já em um posto de combustíveis.

O motorista foi surpreendido ao descer do carro e estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros, considerada de uso restrito. Após a abordagem, equipes retornaram ao endereço de onde ele havia saído e encontraram mais armamento, incluindo um revólver calibre .38 e diversas munições.

Segundo a polícia, o homem é apontado como responsável pelo assassinato de uma jovem ocorrido no último domingo, na região da Circular da Lagoa. No mesmo episódio, outras duas pessoas também foram alvo de disparos e sobreviveram.

Além das acusações de homicídio e tentativa de homicídio, o suspeito também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de uso permitido.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O investigado também é alvo de outras apurações por possíveis envolvimentos em crimes semelhantes registrados recentemente no município.

As investigações continuam para identificar a participação de outros suspeitos e esclarecer a motivação dos ataques.

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