Projeto que terceiriza postos de saúde é rejeitado na Câmara de Campo Grande

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande rejeitaram o Projeto de Lei 12.405/26, de autoria do Executivo, que institui o modelo de gestão administrativa em parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC), nos Centros Regionais de Saúde dos bairros Aero Rancho e Tiradentes. A votação ocorreu na manhã desta terça-feira (5), em regime de urgência.
Ao todo, 28 vereadores votaram durante a sessão, sendo 17 votos contrários ao projeto de lei e 11 a favor. Foram inseridas 14 emendas ao PL 12.405/26, que tinha a finalidade de permitir a implementação do projeto piloto nas duas unidades de saúde para o aprimoramento da gestão administrativa.
O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, o vereador Dr. Victor Rocha, posicionou-se contrário à proposta por considerar que não resolve, de fato, os problemas na saúde de Campo Grande.
"O que a gente precisa é a valorização do nosso servidor público municipal, é dar condições de trabalho para que a gente possa atender cada vez com mais qualidade. Temos um só intuito que é melhorar a saúde pública do nosso Município. Eu sou contrário porque a gente acredita que se a gente entrar de frente com os problemas, como falta de leito, necessidade de fortalecimento da Atenção Básica, de ouvir o CMS, que é deliberativo, então é muito importante a gente ouvir todos os vetores", disse o vereador Dr. Vitor Rocha, que reforçou seu voto contrário à proposta.
VOTOS
CONTRA
- Marquinhos Trad (PV)
- Landmark (PT)
- Flávio Cabo Almi (PSDB)
- Jean Ferreira (PT)
- Luiza Ribeiro (PT)
- Dr. Vitor Rocha (PSDB)
- Maicon Nogueira (PP)
- Silvio Pitu (PSDB)
- Dr. Lívio (União Brasil)
- Veterinário Francisco (União Brasil)
- Otávio Trad (PSD)
- Dr. Jamal (MDB)
- Ana Portela (PL)
- Delei Pinheiro (PP)
- Fábio Rocha (União Brasil)
- Ronilço Guerreiro (Podemos)
- André Salineiro (PL)
A FAVOR
- Carlão (PSB)
- Clodoilson Pires (Podemos)
- Herculano Borges (Republicanos)
- Junior Coringa (MDB)
- Leinha (Avante)
- Neto Santos (Republicanos)
- Professor Juari (PSDB)
- Professor Riverton (PP)
- Wilson Lands (Avante)
- Rafael Tavares (PL)
- Beto Avelar (PP)