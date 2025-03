Aeroporto é finalmente reinaugurado em MS, mas segue sem voos

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou Dourados nesta sexta-feira (14) para o ato de reinauguração do aeroporto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fechado desde maio de 2021 para reformas e ampliação da pista, o aeroporto de Dourados recebeu investimentos de R$ 97 milhões e foi finalmente reinaugurado na manhã desta sexta-feira (14). Porém, por enquanto não existe previsão de data para retomada de voos comerciais.

Antes do fechamento, a segunda maior cidade do Estado tinha voos diários da Azul e da Gol, para os aeroportos paulistas de Viracopos e Guarulhos, respectivamente.

E no mesmo dia em que ocorreu a inauguração, que contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o governo estadual finalmente publicou o edital para licitar as obras de ampliação do terminal de embarque.

Embora a licitação esteja sob responsabilidade da Agesul, os recursos serão federais e a previsão é de que sejam investidos, no máximo, R$ 38.928.934,45 no terminal. O vencedor desta disputa deve ser conhecido no próximo dia 4 de abril.

Além dos investimentos no novo terminal de passageiros, haverá investimentos na seção contra incêndio (SCI), e estação prestadora de serviço de telecomunicação e tráfego aéreo (EPTA), além de serviços auxiliares, totalizando R$ 44,4 milhões. Desses, R$ 6,4 milhões são uma contrapartida do Estado de Mato Grosso do Sul.

O novo terminal terá 2,6 mil metros quadrados, o que pe quase três vezes maior que o atual. A obra será afastada do atual prédio, evitando assim possíveis transtornos aos usuários do aeroporto depois que os voos forem retomados.

SEM DATA

Conforme declaração do prefeito Marçal Filho ao site Douradosnews, agendas estão programadas para abril na intenção de acelerar o processo para retomada dos voos comerciais. A expectativa é de que as aeronaves comerciais comecem a atender Dourados ainda no primeiro semestre de 2025, segundo ele.

“Nossa parte está pronta. Eu já estive com a Azul, em São Paulo, e mês que vem tenho reunião marcada com a Infraero e a Gol para solicitar a eles a volta dos voos”, afirmou o prefeito durante o anúncio da construção de 581 unidades habitacionais indígenas em vários municípios, incluindo Dourados, por parte do Governo Federal.

Diante do problema, o ministro Silvio Costa Filho também destacou a necessidade de uma articulação para que companhias voltem a operar o mais rápido possível.

“O aeroporto de Dourados passou um bom período paralisado. Então, tomamos a decisão política de fazer o aeroporto, a primeira etapa entregue hoje com a pista pronta, iluminada, segurança de voo instalada para receber aviões de todo o Brasil. Agora, a mobilização, e conversávamos isso, estamos buscando em breve uma reunião com a bancada [de MS] no Congresso e o governador para buscarmos voos de outras companhias aéreas para ampliar a operação em Dourados”, afirmou o ministro.

OBRA DO EXÉRCITO

Os trabalhos de ampliação da pista e demais obras ficaram sob responsabilidade do Exército, que assinou ainda em 2017 acordo com a prefeitura. A previsão era concluir os trabalhos em setembro de 2022. .

Porém, no meio do caminho descobriu-se que a pista estava tomada por uma série de defeitos, como ondulações que impediam o pouso seguro de qualquer tipo de aeronave.

Por isso, foi necessário um novo recapeamento para corrigir o problema. Inicialmente orçada em R$ 40 milhões, a obra consumiu 150% acima disso.

Em cerca de 400 metros da parte nova da pista o pavimento teve de ser praticamente refeito, com a colocação de duas novas capas de asfalto para acabar com as ondulações.

E, além desse recapeamento, o serviço de drenagem no entorno da pista também teve de ser refeito. Isso porque em meio às fortes chuvas do começo de 2023, quando caíram 275 milímetros durante 18 dias, ocorreram uma série alagamentos e infiltrações no meio da pista, que foi alargada e ampliada para 1.775 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber aeronaves de grande porte.