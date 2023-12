Cuidado!

Instituto emitiu outro alerta de chuvas intensas em todo Estado até domingo

Mês registrou a menor temperatura do ano e teve chuvas acima da média Marcelo Victor / Arquivo / Correio do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou o alerta de perigo potencial para tempestades em 44 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do instituto, o aviso são para os municípios de Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi.

As cidades de Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina, também estão sob alerta de tespestade

De acordo com o aviso, os ventos principalmente na região sul do Estado, devem chegar até 100 km/h. O acúmulo de chuvas pode se aproximar dos 100 milímetros.

Também há alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Neste caso, em algumas cidades os ventos podem atingir os 60 km/h e o acumulado de chuva pode chegar aos 50 milímetros até domingo.

Instruções: