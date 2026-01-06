Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

inusitado

Agentes da PRF tapam buracos com cascalhos na BR-376 para evitar acidentes

Diante da situação precária da rodovia, policiais foram flagrados tapando buracos, com terra, de forma improvisada, usando as próprias mãos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

06/01/2026 - 11h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma atitude inusitada chamou atenção da população sul-mato-grossense nos últimos dias: agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) taparam buracos na BR-376, no trecho que liga Ivinhema a Nova Andradina, a 290 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais foram flagrados, nesta segunda-feira (5), tapando buracos, com terra/cascalho/pedras, de forma improvisada, usando as próprias mãos – trabalho manual, utilizando carrinho de mão e enxada.

O objetivo é evitar acidentes e preservar a vida de motoristas e passageiros. A situação da rodovia está precária e coloca em risco a segurança de quem trafega pelo local.

Conforme apurado pela reportagem, nos últimos dias, cerca de seis veículos tiveram pneus furados ao passarem pelos buracos existentes no asfalto.

Em alguns pontos, condutores precisam reduzir a velocidade bruscamente e repentinamente para evitar danos maiores aos veículos ou até mesmo desviar para o acostamento ou pista contrária.

Embora a função da PRF seja fiscalizar rodovias, os policiais agiram de forma emergencial tapando buracos com as próprias mãos, considerando a precariedade da estrada.

Obras de revitalização, manutenção e recapeamento desta rodovia federal é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Veja o vídeo dos PRFs tapando os buracos:

 

CAMPO GRANDE

Matrículas da Reme iniciam na próxima quinta-feira (08)

Novos alunos devem realizar a matrícula integralmente online, e designação sai no dia 21 de janeiro

06/01/2026 11h00

Compartilhar
Matrícula da REME inicia nesta quinta-feira (08)

Matrícula da REME inicia nesta quinta-feira (08) Divulgação

Continue Lendo...

Na próxima quinta-feira (08) inicia o período de matrículas de novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) mantém o processo de forma remota.

Para realizar a matrícula é necessário que o solicitante acesse o site: https://matricula.campogrande.ms.gov.br/ e preencha os dados do aluno que irá ocupar a vaga.

No site, é possível indicar três unidades de ensino da preferência pessoal, que será escolhida para o aluno baseada nos critérios de disponibilidade da unidade e proximidade da moradia do estudante.

O período é para novas matrículas do Ensino Fundamental e EJA, e as vagas serão definidas e divulgadas no dia 21 de janeiro pela Secretaria Municipal da Educação.

Matrícula da REME inicia nesta quinta-feira (08)

Nas EMEIs, para a educação infantil, é necessário fazer o cadastro no banco de dados da Semed e acompanhar as informações por meio da área do candidato, em que terá detalhes sobre as vagas disponíveis nas unidades escolares do município.

A primeira lista foi divulgada em 3 dezembro e a efetivação aconteceu entre 3 e 12 de dezembro de 2025.

As aulas terão início em 5 de fevereiro, mas a Rede Municipal já está em serviço com atendimento ao público, e durante o mês de janeiro com matrículas e organização das turmas e salas.

A Rede Municipal atende cerca de 115 mil alunos nas 206 unidades escolares.

Matrícula

Novas matrículas e transferências ficam disponíveis durante todo o ano letivo, e podem ser realizadas em qualquer momento também de forma online pelo site: https://matricula.campogrande.ms.gov.br/.

Matrícula da REME inicia nesta quinta-feira (08)

Durante o ano, após o dia 21, os responsáveis que desejam fazer a matrícula ou transferência devem realizar um breve cadastro e solicitar matrícula do candidato. O resultado e efetivação é em dois dias após a designação.

O solicitante que realizar a matrícula deve ter um email válido para ter acesso ao serviço. Se acaso já tiver cadastro no Portal do Cidadão ou CCZ, a senha de acesso aos serviços de matrícula é a mesma cadastrada para estes.

Para dúvidas o contato é 0800 615 1515 ou a Central de Matrícula, para atendimento presencial.

Rematrícula

O período de rematrícula aconteceu até 12 de dezembro, em que os responsáveis deveriam ter ido à escola onde o aluno já estuda, confirmar a vaga e assinar o requerimento.

Assine o Correio do Estado 

 

MATO GROSSO DO SUL

Construtora vai receber R$ 15,9 milhões para administrar Hospital Regional

Resultado final da PPP oficializa contrato de 30 anos para gestão dos serviços não assistenciais da unidade

06/01/2026 10h15

Compartilhar
A empresa havia sido declarada vencedora do leilão realizado em dezembro mas o contrato ainda estava em fase de homologação

A empresa havia sido declarada vencedora do leilão realizado em dezembro mas o contrato ainda estava em fase de homologação Paulo Ribas

Continue Lendo...

A Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. teve a contratação oficializada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para administrar os serviços não assistenciais do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O resultado final da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6).

A empresa havia sido declarada vencedora do leilão realizado em dezembro, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, mas o contrato ainda estava em fase de homologação, período em que era possível a apresentação de recursos por parte das demais concorrentes. Como não houve contestações, a licitação foi definitivamente homologada.

A contratação faz parte de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, com vigência prevista de 30 anos. Pelo contrato, a Construcap receberá contraprestação pública máxima mensal de R$ 15.909.279,00.

O objeto da concessão inclui a realização de obras e investimentos para a construção de novas edificações e reforma da estrutura existente do HRMS, além da aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico, instrumental cirúrgico e fornecimento de insumos hospitalares.

A empresa também ficará responsável pela gestão de todos os serviços não assistenciais da unidade, como recepção, limpeza, vigilância, portaria, lavanderia, manutenção predial, engenharia clínica, logística, nutrição, transporte, necrotério, serviços de arquivo médico, faturamento, gases medicinais, entre outros.

Mesmo com a concessão, o Hospital Regional continuará sendo público, com atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão assistencial, que inclui médicos, enfermagem, exames, diagnósticos e regulação de atendimentos, seguirá sob responsabilidade do Estado.

A Construcap apresentou a menor proposta entre os concorrentes, com deságio de 22% em relação ao valor de referência da licitação, que era de R$ 20,39 milhões mensais. O processo contou com a participação de consórcios formados por empresas nacionais dos setores de engenharia, tecnologia e saúde.

Empresa é a mesma que toca reforma do aeroporto

Além do contrato do Hospital Regional, a Construcap também atua em outra obra estratégica em Mato Grosso do Sul. A construtora é uma das responsáveis pelas intervenções em andamento no Aeroporto Internacional de Campo Grande, que passam por ampla modernização como parte das exigências do contrato de concessão do terminal.

As obras, que devem ser concluídas até junho de 2026, são executadas em conjunto com a Copasa e têm como objetivo ampliar a capacidade operacional do aeroporto, que deve saltar de 1,5 milhão para até 2,6 milhões de passageiros por ano.

Entre as principais melhorias previstas estão a ampliação do terminal de passageiros de 10 mil para 12 mil metros quadrados, construção de um novo pavimento, instalação de três pontes de embarque, implantação de nova área para o parque de abastecimento de aeronaves, além da ampliação do pátio, que passará a contar com 11 posições para estacionamento de aeronaves comerciais.

O projeto também inclui a expansão da área de check-in, que passará a ter 20 posições, sala de embarque com sete portões e infraestrutura adequada para receber voos internacionais.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

DNIT promete concluir pavimentação do 2&ordm; trecho da BR-419 até julho
OBRA ESTRUTURANTE

/ 1 dia

DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6919, segunda-feira (05/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6919, segunda-feira (05/01)

3

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.
Correio B+

/ 2 dias

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2871, segunda-feira (05/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2871, segunda-feira (05/01)

5

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 19 horas

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?