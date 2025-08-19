Agesul destina R$ 88 milhões a rodovia onde asfalto durou só um ano

Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Licitação anunciada nesta terça-feira (19) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) prevê a destinação de pouco mais de R$ 88 milhões para restauração de 64,5 quilômetros da rodovia MS-156, entre as cidades de Amambai e Tacuru, no extremo sul do Estado.

Os recursos para o recapeamento são provenientes do financiamento de R$ 2,3 bilhões que o Governo do Estado obteve no ano passado do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e que devem ser investidos em 818 quilômetros de rodovias no Estado.

A recuperação da MS-156, que terá custo de R$ 1,37 milhão por quilômetro, foi dividida em dois lotes, o que deve agilizar os trabalhos, uma vez que a tendência é de que empreiteiras diferentes comecem ao mesmo tempo em locais diferentes.

Para o lote 1, numa extensão de 32 quilômetros, o valor máximo da licitação foi fixado em R$ 42.113.785,96. Na outra parte, de 32,5 quilômetros, o teto fixado pela Agesul é de R$ 45.922.377,85. A previsão é de que as duas propostas sejam abertas no dia 8 de setembro.

O asfalto entre Amambai e Tacuru foi inaugurado no final de 2012, mas cerca de um ano depois já começou a apresentar problemas estruturais, com o surgimento de buracos em praticamente todo seu percurso. Outro trecho desta mesma rodovia, entre Amambai e Caarapó, numa distância de 74 quilômetros, já havia sido refeito em 2017, com investimento de R$ 55 milhões.

PACOTE

Além dos R$ 2,3 bilhões do banco federal, o Governo do Estado é obrigado a destinar R$ 300 milhões a título de contrapartida para o pacote de obras rodoviárias que já está em andamento em diferentes regiões. A previsão é de que sejam feitos 570 quilômetros de asfalto novo e outros 250 quilômetros em pistas que serão restauradas.

Além da “reconstrução” da MS-156, já estão em andamento os trabalhos de recuperação de 111 quilômetros da MS-436, entre Figueirão e Camapuã, na região norte do Estado. A rodovia foi dividida em dois lotes, licitados por pouco mais de R$ 233 milhões. Cerca de um terço dos trabalhos já estão concluídos, conforme a Agesul.

Além das licitações para recuperação das duas rodovias (MS-156 e 436), o Governo do estado também já concluiu ao menos quatro licitações para novas pavimentações com o dinheiro do BNDES, totalizando em torno de 86 quilômetros e investimentos da ordem de R$ 285 milhões.

Uma destas novas pavimentações será a MS-289, numa extensão de 32 quilômetros, próximo da região onde serão investidos os R$ 88 milhões para recuperar a MS-156. O novo asfalto será na MS-289, no município de Amambai. Neste caso, o investimento será de quase R$ 105 milhões.

Também já foi concluída a licitação para implantação de asfalto na MS-380, em Ponta Porã. Naquele município serão investidos pouco mais de R$ 141 milhões na construção de quase 40 quilômetros de asfalto ligando a área urbana à BR-463.

Na região leste do Estado, em Selvíria, estão sendo iniciados os trabalhos para asfaltamento de 17 quilômetros na MS-344, com investimento de R$ 39,3 milhões. A rodovia foi dividida em três lotes e por enquanto existe previsão para asfaltar somente a parte inicial.