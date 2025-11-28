Agetran anuncia interdições deste sábado e programação especial de Natal

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições previstas para este sábado (29) e reforçou o cronograma especial de fim de ano, que segue até 30 de dezembro de 2025, em Campo Grande. As alterações atendem a eventos sociais, religiosos, esportivos e às atividades natalinas, incluindo o tradicional “Busão da Alegria – Ação de Natal 2025”.
As restrições temporárias vão ocorrer em vias de grande circulação e em horários específicos, o que exige atenção redobrada dos motoristas. A Agetran orienta que condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.
Interdições - 29 de novembro de 2025 (sábado)
08h às 16h - Evento religioso
• Local: Av. Manoel da Costa Lima, nº 2369
• Obs.: Interdição de 50 metros da faixa de estacionamento, entre Av. Thyrson de Almeida e Rua Ranulfo Corrêa
09h às 16h — Evento social
• Local: Rua Jeribá, entre Rua Alfazema e Rua Aratu (meia pista)
09h às 20h — Evento esportivo
• Local: Rua Brilhante, entre Av. Ernesto Geisel e Rua General Rabelo
13h às 22h — Evento social
• Local: Av. Afonso Pena, do Posto de Combustíveis Nações Indígenas até a Rua Abdul Kadri
16h30 às 22h — Ação de Natal 2025 – “Busão da Alegria”
• Local: Rua Marechal Rondon, 1350
17h às 21h — Evento social
• Local: Rua Santa Clara, entre Rua Franklin Cassiano e Rua Otávio Cavalcante Cunha
Programação especial de Natal — “Busão da Alegria”
De 1º a 23 de dezembro de 2025
• Horário: 16h30 às 22h
• Local: Rua Marechal Rondon, 1350
De 26 a 29 de dezembro de 2025
• Horário: 16h30 às 22h
• Local: Rua Marechal Rondon, 1350
O órgão ressalta que as intervenções visam garantir segurança viária durante os eventos e minimizar impactos no fluxo de veículos ao longo do mês.