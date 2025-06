Agressão e arma branca foram principais causas de feminicídio neste ano em MS

Do lado esquerdo, Vanessa Eugênia, e do lado direito, Vanessa Ricarte - FOTO: Reprodução

Para além da jovialidade e do nome em comum, as mortes de Vanessa Eugênia e Vanessa Ricarte caracterizam grande parte dos 14 feminicídios consumados em Mato Grosso do Sul entre janeiro e junho deste ano, em sua maioria, praticados por enforcamento e golpes de faca.

Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, morreu após ser enforcada e queimada ao lado da própria filha, Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, vítimas de João Augusto Borges, então marido e pai de ambas. Por outro lado, Vanessa Ricarte foi morta pelo ex-companheiro, Caio Nascimento, em fevereiro último, após sofrer vários golpes de faca em sua própria casa.

Em um cálculo percentual, 64% das mortes ocorreram de uma forma ou de outra. Para além delas, Juliana Domingues, 28 anos, foi morta com golpes de foice em 18 de fevereiro; Emiliana Mendes, 65 anos, morreu após esganamento, em 23 de fevereiro, em Dourados.

Oitavo feminicídio do ano, Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril.

O nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde de quarta-feira (14), no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil.

Assassinada com golpes de faca pelo marido, Olizandra Vera Cano, de 26 anos, morreu em maio último, em Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.



Vítimas de feminicídio neste ano em MS

Karina Corin - 1º tiro

Vanessa Ricarte - 2 º facada

Juliana Domingues - 3º facada

Mirielle Santos - 4 º facada

Emiliana Mendes - 5 º esganamento

Giseli Cristina Oliskowiski - 6 º carbonizada

Alessandra da Silva Arruda - 7 º facada

Ivone Barbosa Nantes - 8 º facada

Thacia Paula Ramos - 9º espancamento

Simone da Silva - 10 º tiros

Olizandra Vera Cano - 11 º facada

Graciane de Sousa Silva - 12 º espancamento

Vanessa Eugênia - 13 º enforcamento

Sophie Eugênia - 14 º enforcamento

Ano passado

Levantamento realizado pelo Correio do Estado constatou que ao menos 11 dos 35 feminicídios de 2024 foram provocados por arma branca em Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas, quatro mulheres que residiam em Campo Grande e outras sete no interior do Estado.

Na Capital, foram vítimas Joelma da Silva André, Dayane Xavier da Silva, Cristiane Eufrásio Millan e Regina Fátima Monteiro de Arruda.

No interior, morreram apunhaladas Maria Rodrigues da Silva, Marta Leila Silva Neto, Gisieli de Souza, Mariana Agostinho Defensor, Marlene Salete Mees, Vanessa de Souza Amâncio e Sueli Maria Conceição da Silva.

Em fevereiro do ano passado, a diarista Joelma da Silva André, 33 anos, foi morta pelo próprio marido, Leonardo da Silva Lima, após sofrer nove facadas, três delas no rosto, cinco nas costas e uma no tórax, crime que ocorreu no bairro Nova Campo Grande.

No mês seguinte, em março, Dayane Xavier da Silva, 29, foi morta por quatro facadas pelo marido Thiago Echeverria Ribeiro, de 38 anos, no Bairro Nova Campo Grande. Em agosto, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida o condenou a 21 anos em regime fechado.

Contratada para um programa sexual, Cristiane Eufrásio Millan, 42, foi morta em abril de 2024 com 36 facadas após se recusar a fazer sexo com Sérgio Guenka, 52. Conforme apurado à época, ambos estavam na residência de Guenka, que após matá-la, dormiu ao lado de seu corpo por dois dias consecutivos.

Na ocasião, a defesa de Guenka alegou esquizofrenia do homem, que morreu no Hospital Regional após passar mal na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

Vítima do próprio filho de 16 anos, Regina Fátima Monteiro de Arruda, de 52, foi morta com 20 facadas, sendo 9 delas no rosto. O jovem disse que era humilhado pela mãe, fator que, segundo ele, motivou o crime. O fato ocorreu na Rua Macarai, no Jardim Zé Pereira. Na data, o garoto foi custodiado em uma unidade penal.

Interior

Em São Gabriel do Oeste, em janeiro, Maria Rodrigues da Silva, 66 anos, foi morta pelo ex-companheiro, de 69 anos, ao ser atingida por uma facada no torax após discucutirem por conta de um veículo, briga que também envolveu o neto da vítima.

Nove dias depois, em Coxim, Marta Leila Silva Neto, 36 anos, foi morta pelo namorado Sipriano Nascimento de Oliveira, durante uma discussão na qual tentava expulsá-lo de casa.

À época, segundo o boletim de ocorrência, Marta teria ido até a cozinha e buscado uma faca após sentir-se acuada por Sipriano, que revidou por diversas vezes contra a mulher, que morreu no local.

Esfaqueada no pescoço pelo próprio irmão, Giovani de Souza, Gisieli de Souza, 28 anos, morreu em Dourados após discussão familiar. Conforme a polícia, o crime ocorreu após ambos se desentenderem. Gisieli lutou pela vida por 15 dias, mas não resistiu.

Em Ivinhema, Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, que confessou o crime após passar um período inconsciente. O crime ocorreu em setembro e a jovem passou um dia desaparecida até ser encontrada pela polícia. Na ocasião, o nome do homem não foi divulgado.

No mesmo mês, Marlene Salete Mees, de 54 anos, foi morta por nove facadas pelo marido, crime que aconteceu no bairro Fração da Chácara, em Amambai. O homem cometeu o crime na frente da filha da vítima, de apenas 11 anos.

Em outubro, Vanessa de Souza Amâncio, 43 anos, foi morta pelo ex-marido, Gecildo Gomes, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

Uma semana depois, Sueli Maria Conceição da Silva, de 56 anos, foi morta a golpes de faca no Jardim Paraíso, em Naviraí. O ex-companheiro, Carlos Pereira da Silva, de 45 anos, foi apontado como autor do crime.

Causas

À época, a psicóloga Pietra Garcia Oliveira, psicopedagoga e analista comportamental, destacou que o alto índice de feminicídios causados por arma branca pode ser explicado também pelo recolhimento de armas de fogo. “Na ausência da arma de fogo, esses crimes acontecem com armas brancas e objetos perfurocortantes”, disse ao Correio do Estado.

“Por muita das vezes, há que se atentar, inclusive, às narrativas de defesa da honra por parte dos homens, que por algum motivo, se sintam invalidados, e adotem esse tipo de comportamento”, acrescentou Pietra Garcia.

A profissional destacou que é preciso pensar políticas públicas efetivas que protejam as mulheres e busquem reduzir os casos, uma vez que os crimes se repetem anualmente.

Desde 2015, a Lei 13.104/2015 categoriza o crime de feminicídio. De lá para cara, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 335 mulheres foram vitimadas em todo o Estado.

