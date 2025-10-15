Águas Guariroba pretende chegar a 98% de esgoto tratado até 2028

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Águas Guariroba e a Prefeitura de Campo Grande assinam hoje um termo de reconhecimento das entregas realizadas pela concessionária nos últimos anos, que estão acima do esperado, e também lançam parceria que pretende entregar 98% de esgoto tratado à população dentro de três anos, por meio da quarta fase do programa Campo Grande Saneada.

O contrato com a Águas Guariroba começou em 2003, quando se deu início aos investimentos da concessionária na Capital. Naquela época, cerca de 19,1% dos campo-grandenses eram contemplados com rede de esgoto.

Depois de 20 anos e com mais de R$ 2 bilhões aplicados, a busca pela universalização do esgotamento sanitário fez o Município chegar a 94% de cobertura, com coleta e tratamento adequado.

Em 2020, o governo federal instaurou Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), o qual estabeleceu duas metas aos municípios e estados brasileiros para serem alcançadas até 2033: 99% de atendimento com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Campo Grande bateu as metas com nove anos de antecedência, em 2024.

Hoje, 99% da população da Capital – cerca de 953 mil pessoas – conta com acesso à água de qualidade. Atualmente, as redes totalizam mais de 3,2 mil quilômetros de extensão, com 304 mil ligações e 884 mil beneficiários.

Porém, nesta quarta fase do programa Campo Grande Saneada, além da ampliação da cobertura de esgoto tratado para 98%, há a previsão de entregar 697 km de redes de esgoto e 66 mil novas ligações, ações que vão beneficiar mais de 185 mil pessoas. Em agosto, o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim, já havia adiantado ao Correio do Estado os objetivos da empresa.

“A gente está até com um plano de universalização, posto que hoje a gente tem 94% de cobertura de esgoto e precisa chegar até 98% de cobertura, e esse plano está na mesa do Executivo para aprovar. E aí a gente consegue, com esse plano, fazer a rede de esgoto antes da pavimentação, que já faz a infraestrutura completa no bairro”, afirmou.

Ademais, uma nova estação de tratamento de esgoto (ETE) está prestes a ser inaugurada em Campo Grande, localizada na região norte da Capital e chamada de Botas. Em fase final das obras, deverá tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano quando concluída.

Hoje, a cidade conta com outras duas ETEs. Uma está localizada no Bairro Los Angeles, inaugurada em 2008 e tem a capacidade de tratar 1.080 l por segundo. Quatro anos depois, foi entregue a ETE Imbirussu, com 2 mil metros quadrados de área construída e capacidade de tratar 120 l por segundo.

PROJETOS SOCIAIS

Além dos investimentos estruturais, a concessionária quer ampliar a base de famílias cadastradas no Tarifa Social, programa federal que oferece descontos na conta de luz para famílias de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Em 14 meses, a Águas Guariroba pretende aumentar para 53 mil famílias contempladas com o desconto nas tarifas.

Há cerca de 50 dias, Gabriel Buim também já havia adiantado ao Correio do Estado os planos da empresa em investir em projetos sociais, principalmente na área da educação, a fim de ensinar a população sobre o uso consciente da água.

“A gente sempre busca estar muito próximo da população. A gente tem alguns projetos sociais e de consciência ambiental para que a população possa ver que esse trabalho não é simples. Já passaram mais de 400 mil alunos ao longo desses 20 anos falando de consumo consciente, falando da utilização da rede de esgoto. Foram mais de 1.200 professores que a gente capacitou para falar sobre isso nas escolas”, destacou.

“Estamos muito próximos das lideranças comunitárias, entendemos que são pessoas que estão próximas da população e conseguem escutar as demandas muito rápido e trazer os problemas, e no fim do dia a gente tem que atender de algum jeito”, completou o diretor-presidente.

*SAIBA

Em relação ao abastecimento de água, 10 “superpoços” já foram perfurados, e o planejamento é de que seja construído ao menos um por ano na Capital, segundo o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

