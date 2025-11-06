Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Chuva

Ainda se recuperando dos estragos, MS tem novo alerta de temporal

De acordo com a previsão, são esperados temporais durante o final de semana, além de uma nova frente fria, derrubando as temperaturas até 11ºC

Karina Varjão

Karina Varjão

06/11/2025 - 16h00
O sol saiu na manhã desta quinta-feira (6) mas Mato Grosso do Sul ainda tenta se recuperar dos estragos causados pelos dois temporais que atingiram o Estado desde domingo (2). 

No entanto, esse alívio pode durar pouco, já que mais um alerta de tempestades foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 56 municípios do Estado. 

O alerta de perigo começa a partir de sexta-feira (7) pela manhã e vai até o final da tarde de sábado (8), com atenção para grandes volumes de chuva, podendo chegar a 100 milímetros no dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas. 

Os municípios que estão em alerta são: 

  • Amambai
  • Anastácio
  • Anaurilândia
  • Angélica
  • Antônio João
  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bataguassu
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Brasilândia
  • Caarapó
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Santa Rita do Pardo
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Tacuru
  • Terenos
  • Vicentina

Dos dias 06 a 22 de novembro de 2025, são esperados acumulados de chuva entre 60 a 150 mm, com destaque nas regiões norte, bolsão e central do Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec.

Fonte: Inmet

Frente fria

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, o tempo deve permanecer instável até a sexta-feira, com chances de chuvas isoladas pelo Estado e temperaturas variando em mínimas de 20ºC a 38ºC. 

No entanto, entre a tarde e à noite, o avanço de uma nova frente fria deve mudar o cenário do tempo no Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Além disso, é esperada uma queda na temperatura, especialmente no domingo (9), quando as mínimas podem atingir 11ºC especialmente nas regiões sul e grande Dourados. 

Estragos

De acordo com o levantamento do Cemtec/MS, até ontem (5), três cidades do Estado tiveram destaque nos volumes de chuva acumulada em 12 horas: Angélica, com 119,6 mm; Ivinhema, com 91,2 mm; e Dourados, com 81 mm. 

Nos cinco primeiros dias de novembro, Angélica é a única cidade do Estado que já superou a média histórica: 144,2 mm contra 142,6 mm esperados. Além disso, Rio Brilhante (132,4 mm), Dourados (114,4 mm), Aral Moreira (110,2 mm) e Amambai (101 mm) também já ultrapassaram a barreira dos 100 mm em 120 horas do mês.

Em Campo Grande, o cenário ainda é de árvores caídas, bairros sem energia e muita sujeira pelas ruas. Até o dia 5, já choveu na Capital cerca de 15% da média histórica para novembro, que é de 163,9 milímetros. 

Somente na manhã de quarta-feira, os campo-grandenses enfrentaram 23,8 mm de chuva e ventos de 88,9 km/h, deixando um rastro de destruição em toda a cidade. 
 

Cidades

Um dia após temporal, bairros continuam sem luz em Campo Grande

Segundo a concessionária informou nesta quinta-feira (6), na região central e no entorno o serviço foi restabelecido

06/11/2025 16h34

Divulgação Energisa

Equipes da Energisa seguem trabalhando para restabelecer o serviço de energia nesta quinta-feira (6), após o temporal que, no dia anterior, causou apagão em várias regiões de Campo Grande.

Segundo o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa, João Ricardo Costa Nascimento, a queda de árvores em decorrência do temporal e a ventania, foi o principal motivo da interrupção do serviço.

“O que chama atenção em situações climáticas como esta é a complexidade dos defeitos, porque tivemos ventos acima de 100 km/h. Nessa situação, objetos são lançados sobre a rede, árvores de grande porte caem e, muitas vezes, postes se quebram, cabos se rompem e os serviços exigem a reconstrução da rede.Não é uma simples emenda de cabo ou uma intervenção: envolve toda uma reconstrução que, de fato, torna o serviço bastante complexo", explicou João Ricardo.

No Estado, conforme informou a concessionária, o impacto chegou a 10%, restando 2% para a conclusão do atendimento.

“Lembrando que, na Capital, toda a parte central e os arredores já estão restabelecidos. A gente está trabalhando nas áreas rurais, em conjunto e em paralelo, para que possamos dar uma resposta rápida não só para as localidades urbanas, mas também para as regiões rurais”, pontuou o técnico e completou:

“A gente está trabalhando nas áreas rurais, em conjunto e em paralelo, para que possamos dar uma resposta rápida não só para as localidades urbanas, mas também para as regiões rurais.”

A reportagem do Correio do Estado questionou quantos bairros da Capital seguem sem energia elétrica, ao que João Ricardo respondeu que poucos locais ainda estão sem fornecimento.

“Quando você olha para a Capital, a parte central e os bairros já estão com a recomposição executada. Estamos com uma quantidade muito baixa de pontos pendentes para concluir o trabalho”, afirmou.

Estragos

A chuva que caiu em Campo Grande na manhã desta quarta-feira (5) causou diversos estragos e problemas que persistem ainda no fim da tarde. Na região central, os semáforos desligados geraram caos no trânsito, especialmente no horário de pico, quando o movimento aumenta.

Equipe do Correio do Estado percorreu diversas ruas do Centro e encontrou uma situação caótica. Isto porque, com os semáforos desligados e o movimento intenso, acaba se formando congestionamentos e cruzamentos fechados por motoristas tentando passar.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que equipes da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) estão envolvidas, junto a outras secretárias, nos trabalhos de rescaldo da chuva, que não tem hora para terminar.

"Equipes de sinalização e manutenção semafórica seguem trabalhando para restabelecer os semáforos afetados. Em alguns trechos, a falta de energia elétrica ainda impede o pleno funcionamento dos equipamentos, o que deve ocorrer em plenitude tão logo o fornecimento seja normalizado pela concessionária do setor", disse a prefeitura, em nota.

Os semáforos de Campo Grande começaram a ser trocados recentemente, substituindo os equipamentos antigos.

"A substituição dos semáforos ocorre como parte de um processo de manutenção preventiva. Os equipamentos são antigos e já vinham sendo trocados gradualmente ao longo do tempo", argumentou a Agetran no mês passado.

No que diz respeito à gestão desses equipamentos, a responsabilidade sobre os semáforos de Campo Grande passou das mãos do "Consórcio CAM" para o "CAM II", uma segunda versão da sociedade consorciada. 

O consórcio Cam comanda os serviços dos semáforos desde 2018 em Campo Grande, já tento anotado renovações consecutivas em um contrato que chegou a render R$ 51,8 milhões por ano. 

Acontece que, tanto a primeira versão quanto o Consórcio CAM II são formados pelas mesmas empresas: Arc Comércio, Construção e Administração de Serviços e Meng Engenharia Comércio e Indústria, sendo que a fundação do segundo data de 20 de setembro do ano passado. 

Por esse motivo, a licitação vencida em 11 de setembro de 2024 pelo valor total de R$ 23.200.359,81, cerca de R$1,2 milhão mais barata que o previsto, foi assinada à época pelos representantes da ARC após uma longa novela de "abre e fecha" do certame. 

A licitação milionária em questão foi retomada apenas em 06 de setembro, após uma série de suspensões que começaram em menos de um mês após a troca no comando da Agetran, quando Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) foi trocado pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva, quando os valores do certame giravam em torno de R$ 24 milhões.  

Estragos da chuva

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) em um período de 25 minutos o volume de chuva chegou a 27,5 milímetros na Capital, com ventos de até 88,9 quilômetros por hora nesta manhã.

A Central 156 recebeu em torno de 40 solicitações referentes à queda de árvores.

A Prefeitura de Campo Grande informou que equipes de várias Pastas estão nas ruas realizando trabalho de contenção de danos, que envolve principalmente a remoção de árvores caídas e suporte a famílias em áreas de vulnerabilidade, devendo se estender ao longo de pelo menos mais um dia.

Há alerta laranja vigente, de perigo de novas tempestades dentro das próximas 48 horas.

Além da remoção de árvores caídas, o trabalho envolve a distribuição de lonas para proteção imediata de telhados danificados.

Ainda segundo o Executivo Municipal, todas as equipes devem ser permanecer mobilizadas até que as situações emergenciais sejam solucionadas.

A Prefeitura orienta a população para que, em casos de emergências relacionadas às chuvas, acione os serviços municipais pelo telefone 156, da Ouvidoria Municipal.

** Colaborou Glaucea Vaccari

Mobilidade elétrica

Leapmotor chega a Campo Grande com o Grupo Enzo

Marca da Stellantis estreia no Brasil com SUVs eletrificados e uma das primeiras concessionárias no país

06/11/2025 15h15

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil

Fachada da nova concessionária Leapmotor Enzo, inaugurada em Campo Grande (MS), uma das primeiras da marca no Brasil Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Leapmotor, marca chinesa de veículos eletrificados da Stellantis, inicia oficialmente suas operações no Brasil, e Campo Grande está entre as primeiras cidades a receber uma concessionária da marca.

Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2350, ao lado da Fiat Enzo, a concessionária abriu as portas no dia 5 de novembro, oferecendo test drives e uma ação especial de lançamento até o dia 8.

“É uma grande satisfação trazer a Leapmotor para Campo Grande. A marca representa o que há de mais avançado em tecnologia e sustentabilidade, e o Grupo Enzo tem orgulho de participar dessa nova fase da mobilidade”, destaca Bianca Nigres, diretora de Comunicação do Grupo Enzo.

Na estreia nacional, a Leapmotor apresenta dois SUVs eletrificados: o C10, disponível nas versões 100% elétrica e Ultra-Híbrida (REEV), e o B10. O sistema REEV utiliza um motor a combustão apenas como gerador de energia, oferecendo autonomia de até 970 km e eliminando a preocupação com recargas frequentes.

Para o diretor comercial da Leapmotor Enzo, William Borges, a chegada da marca reforça o compromisso do grupo com a inovação. “Nossa história começou com a Fiat há 40 anos, e agora damos mais um passo importante ao lado de uma marca que simboliza o futuro da mobilidade elétrica”, afirma.

A operação no Brasil faz parte da joint venture global entre Stellantis e Leapmotor, firmada em 2024, que impulsiona a expansão internacional da marca. O projeto também conta com parcerias estratégicas com WEG, GreenV, Zletric, VoltBras e Ituran, garantindo infraestrutura completa e soluções para o ecossistema da mobilidade elétrica.

Com design moderno, alto padrão de acabamento e foco em conectividade, a Leapmotor chega ao país pronta para oferecer uma nova experiência de condução, unindo tecnologia, conforto e eficiência.

