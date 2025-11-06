Ainda se recuperando dos estragos, MS tem novo alerta de temporal

O sol saiu na manhã desta quinta-feira (6) mas Mato Grosso do Sul ainda tenta se recuperar dos estragos causados pelos dois temporais que atingiram o Estado desde domingo (2).
No entanto, esse alívio pode durar pouco, já que mais um alerta de tempestades foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 56 municípios do Estado.
O alerta de perigo começa a partir de sexta-feira (7) pela manhã e vai até o final da tarde de sábado (8), com atenção para grandes volumes de chuva, podendo chegar a 100 milímetros no dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo em algumas áreas.
Os municípios que estão em alerta são:
- Amambai
- Anastácio
- Anaurilândia
- Angélica
- Antônio João
- Aquidauana
- Aral Moreira
- Bataguassu
- Batayporã
- Bela Vista
- Bodoquena
- Bonito
- Brasilândia
- Caarapó
- Campo Grande
- Caracol
- Coronel Sapucaia
- Corumbá
- Deodápolis
- Dois Irmãos do Buriti
- Douradina
- Dourados
- Eldorado
- Fátima do Sul
- Glória de Dourados
- Guia Lopes da Laguna
- Iguatemi
- Itaporã
- Itaquiraí
- Ivinhema
- Japorã
- Jardim
- Jateí
- Juti
- Ladário
- Laguna Carapã
- Maracaju
- Miranda
- Mundo Novo
- Naviraí
- Nioaque
- Nova Alvorada do Sul
- Nova Andradina
- Novo Horizonte do Sul
- Paranhos
- Ponta Porã
- Porto Murtinho
- Ribas do Rio Pardo
- Rio Brilhante
- Santa Rita do Pardo
- Sete Quedas
- Sidrolândia
- Tacuru
- Terenos
- Vicentina
Dos dias 06 a 22 de novembro de 2025, são esperados acumulados de chuva entre 60 a 150 mm, com destaque nas regiões norte, bolsão e central do Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec.
Frente fria
Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, o tempo deve permanecer instável até a sexta-feira, com chances de chuvas isoladas pelo Estado e temperaturas variando em mínimas de 20ºC a 38ºC.
No entanto, entre a tarde e à noite, o avanço de uma nova frente fria deve mudar o cenário do tempo no Estado, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, rajadas de vento e queda de granizo.
Além disso, é esperada uma queda na temperatura, especialmente no domingo (9), quando as mínimas podem atingir 11ºC especialmente nas regiões sul e grande Dourados.
Estragos
De acordo com o levantamento do Cemtec/MS, até ontem (5), três cidades do Estado tiveram destaque nos volumes de chuva acumulada em 12 horas: Angélica, com 119,6 mm; Ivinhema, com 91,2 mm; e Dourados, com 81 mm.
Nos cinco primeiros dias de novembro, Angélica é a única cidade do Estado que já superou a média histórica: 144,2 mm contra 142,6 mm esperados. Além disso, Rio Brilhante (132,4 mm), Dourados (114,4 mm), Aral Moreira (110,2 mm) e Amambai (101 mm) também já ultrapassaram a barreira dos 100 mm em 120 horas do mês.
Em Campo Grande, o cenário ainda é de árvores caídas, bairros sem energia e muita sujeira pelas ruas. Até o dia 5, já choveu na Capital cerca de 15% da média histórica para novembro, que é de 163,9 milímetros.
Somente na manhã de quarta-feira, os campo-grandenses enfrentaram 23,8 mm de chuva e ventos de 88,9 km/h, deixando um rastro de destruição em toda a cidade.