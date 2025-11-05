Alagamento trava o trânsito sob viaduto no anel viário de Campo Grande - Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A enxurrada, em decorrência da chuva que caiu no final da manhã desta quarta-feira (5), forçou motoristas a se aventurarem pelo gramado, o que resultou em pelo menos seis carros atolados embaixo do viaduto que liga Campo Grande a Três Lagoas.

A Defesa Civil chegou a enviar alerta via SMS, comunicando risco de tempestade com possibilidade de alagamentos.

Na Capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade com início às 8h30 da manhã, prevendo chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia.

Sem ter para onde escoar, a água se acumulou embaixo do viaduto, levando motoristas a tentar desviar pelo gramado. Alguns conseguiram “fugir” do tráfego, enquanto outros acabaram atolando.

Um veículo, inclusive, caiu em um buraco e ficou com a traseira erguida. Quando a equipe do Correio do Estado esteve na região, um caminhão-guincho estava no local auxiliando veículos que não conseguiram deixar o gramado.

Após a passagem da chuva, ficou visível a marca dos pneus por onde os carros passaram na grama; até motoqueiros cortaram caminho para evitar atravessar o trecho que continuou com água.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local auxiliando na fluidez do trânsito na região, movimentada por onde passam carros de passeio e também caminhões.

Demais estragos

Moradores do bairro Santa Emília, residentes próximos ao número 136 da rua Camoquim, antes mesmo da hora do almoço já relataram as consequências das chuvas, aliada aos fortes ventos, que foram capazes de derrubar mais uma árvore em cima do muro de uma casa.

Vale lembrar que, a chuva que caiu sobre a Capital no último fim de semana foi suficiente para fazer campo-grandenses sofrerem mais de 16 horas sem energia elétrica após temporal, pancada essa que arrancou telhados, postes e também derrubou árvores na Cidade Morena.

De forma semelhante, uma linha de baixa tensão foi derrubada na manhã de hoje, bem ao lado de um transformador próximo ao cruzamento das ruas Itaporã e Rio Grande, graças a uma queda de árvore na região da Vila São Jorge da Lagoa, bloqueando inclusive o que seria a rota da linha de ônibus local.

Também na Secretaria Executiva da Mulher (SEMMU) de Campo Grande, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1373, um vídeo gravado pouco antes da chegada chuva mostra o estrago causado pela força da natureza, que veio com um vento suficientemente forte para "estourar".

Em complemento, a concessionária responsável pelo setor de energia local, a Energisa, confirmou que as fortes tempestades na Capital sul-mato-grossense provocaram "severos danos à rede elétrica".

"Árvores, galhos, placas e telhas foram lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos. A Energisa está com toda nossa força de trabalho dedicada para restabelecer o atendimento o mais rápido possível", cita a nota encaminhada pela companhia.

Ainda, a Energisa reforça que os populares precisam manter distância e não devem se aproximar de cabos que estejam partidos sobre as vias públicas, sendo necessário contatar a distribuidora, o que pode ser feito por meio do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272.



**Colaborou Naiara Camargo

Assine o Correio do Estado