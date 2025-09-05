Além de show da cantora Liniker, fim de semana tem feiras, teatro e muito mais

No Parque das Nações Indígenas no domingo, o show de abertura, a partir das 17h, é do sul-mato-grossense Silveira. - Reprodução/Divulgação/LARISSA-KREILI

A edição deste mês do projeto MS ao Vivo, organizado pelo governo do Estado, com apoio do Sesc-MS, leva ao Parque das Nações Indígenas, neste domingo, a cantora paulista Liniker.

O show de abertura, a partir das 17h, é do sul-mato-grossense Silveira. No auge da carreira, iniciada em 2015, ao lado do grupo Os Caramelows, Liniker vai apresentar o show de “Caju”, o quarto álbum de sua discografia – o segundo desde que iniciou a fase solo, em 2020.

Desde o lançamento do EP “Cru” (2015), a cantora, que nasceu em Araraquara (SP), tornou-se uma daquelas artistas que não deixa de quebrar barreiras, tanto com sua voz peculiar quanto com sua própria história de vida.

Música e história pessoal nunca deixaram de se entrecruzar nos trabalhos de Liniker. A partir do sucesso de “Remonta” (2016) e “Goela Abaixo” (2019), os dois primeiros discos, ela passa a se destacar também como atriz, vivendo, por exemplo, Cassandra na série “Manhãs de Setembro” (2021), no Prime Video.

Em 2021, com “Indigo Borboleta Anil”, seu primeiro álbum solo, Liniker conquista o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, tornando-se a primeira artista trans a ganhar o prêmio.

“Caju”, de 2024, atesta a maturidade artística da cantora e compositora, com 14 faixas cheias de groove e sentimento, além de uma série de participações – Lulu Santos (“Deixa Estar”), BaianaSystem (“Negona dos Olhos Terríveis”, Anavitória (“Ao Teu Lado”) e Pabllo Vittar (“Deixa Estar”) estão entre os nomes.

D'água na peneira

De hoje a domingo, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro), o Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância apresenta uma programação gratuita com oito oficinas, seis espetáculos, roda de conversa voltada para profissionais da infância e exposição de artes.

O festival é uma parceria da Cia. D’Água na Peneira com a mineira Cia. Pé de Moleque (MG) e foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc.

Confira a programação. Hoje: “Peneirinha de Versos”, espetáculo da Cia. D’Água na Peneira, à 19h; roda de conversa Poéticas na Primeira Infância, às 19h30min.

Amanhã: espetáculo musical “Tindolelê”, do grupo Teatro de Brincar, às 11h; contação de histórias para bebês e crianças com Ciro Brincante, às 14h; espetáculo musical “Canto de Passarim”, da Cia. Pé de Moleque (MG), às 16h.

Domingo: espetáculo de teatro de mamulengos “Eu e Tu Puxa o Rabo do Tatu”, com Bárbara Flor e Luiz Tatu (MG), às 14h; brincaço cultural, com a Cia. D’Água na Peneira, às 16h. Mais informações: https://www.instagram.com/festivaldaguanapeneira_ms/.

Ziriguidum

A Feira Cultural e de Economia Criativa Ziriguidum celebra seus dois anos na edição de amanhã, das 16h às 23h, na Praça do Preto Velho. Jerry Espíndola & Banda, com participação de Raphael Vital, Projeto Kzulo, o harpista Ossuna, a cantora Regiane Martins, Berbéla Mortiz (com a intervenção “Che Rohayhn”) e o duo de rap Las Hijas de la Alquimia estão entre as atrações musicais.

A argentina Stefanía Ramos e a paraguaia Ingrid Fernández são as integrantes do Las Hijas, que tem sua base em Ciudad del Este (Paraguai).

A DJ Rossin Selecciones é outra atração paraguaia confirmada na feira (hoje, Stefanía, Ingrid e Rossin levam seus projetos musicais para Dourados, onde se apresentam no Casulo, com abertura da rapper SoulRa e da DJ Gabis).

O evento terá ainda campanha de adoção de animais do projeto Anjos da Dani e a Cabine Fotográfica. “Em 2023, resolvi fazer a transição de Sarau Ziriguidum [criado em 2014 pela irmã e cantora Marina Peralta] para feira.

Veio num momento difícil da minha vida, quando eu tive que fechar o meu espaço, o Laricas Cultural”, conta Lu Peralta, idealizadora da Feira Ziriguidum.

Borogodó

Outra feira cultural que rola neste fim de semana é a Borogodó. Em sua 15ª edição, a Feira Borogodó, a ser realizada neste domingo, das 9h às 15h, na Rua das Garças, nº 3.164, Coophafé, promove o “encontro das nações sul-mato-grossenses”. Heloá Nantes (música paraguaia), Raiden Daiko (taiko estilo wadaiko/Japão), Raphael Vital (viola), DJ Tamys (brasilidades), Isa Yasmin Estúdio (dança árabe), Edu Brincante (contação de histórias) e Ramona Rodrigues (oficina de brinquedos artesanais) estão entre as atrações.

Apupú

Encerrando a Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura, Natasha Félix e o DJ angolano Joss Dee realizam hoje, a partir das 19h, no Teatro Prosa, a performance “Apupú – Onde os Corpos Vibram”.

Inspirada em uma gíria de Angola, a apresentação conecta poesia, dança e música, explorando diálogos entre o Brasil e o país africano. Classificação: livre. Entrada franca, com reserva de ingressos via Sympla.

