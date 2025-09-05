Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

AGENDA CULTURAL

Além de show da cantora Liniker, fim de semana tem feiras, teatro e muito mais

Programação oferece festival gratuito dedicado à primeira infância, sete shows na Feira Ziriguidum e "encontro de nações sul-mato-grossenses" na Feira Borogodó, além do DJ angolano Joss Dee no Sesc Teatro Prosa

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

05/09/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A edição deste mês do projeto MS ao Vivo, organizado pelo governo do Estado, com apoio do Sesc-MS, leva ao Parque das Nações Indígenas, neste domingo, a cantora paulista Liniker.

O show de abertura, a partir das 17h, é do sul-mato-grossense Silveira. No auge da carreira, iniciada em 2015, ao lado do grupo Os Caramelows, Liniker vai apresentar o show de “Caju”, o quarto álbum de sua discografia – o segundo desde que iniciou a fase solo, em 2020.

Desde o lançamento do EP “Cru” (2015), a cantora, que nasceu em Araraquara (SP), tornou-se uma daquelas artistas que não deixa de quebrar barreiras, tanto com sua voz peculiar quanto com sua própria história de vida.

Música e história pessoal nunca deixaram de se entrecruzar nos trabalhos de Liniker. A partir do sucesso de “Remonta” (2016) e “Goela Abaixo” (2019), os dois primeiros discos, ela passa a se destacar também como atriz, vivendo, por exemplo, Cassandra na série “Manhãs de Setembro” (2021), no Prime Video.

Em 2021, com “Indigo Borboleta Anil”, seu primeiro álbum solo, Liniker conquista o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, tornando-se a primeira artista trans a ganhar o prêmio.

“Caju”, de 2024, atesta a maturidade artística da cantora e compositora, com 14 faixas cheias de groove e sentimento, além de uma série de participações – Lulu Santos (“Deixa Estar”), BaianaSystem (“Negona dos Olhos Terríveis”, Anavitória (“Ao Teu Lado”) e Pabllo Vittar (“Deixa Estar”) estão entre os nomes.

D'água na peneira

De hoje a domingo, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro), o Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância apresenta uma programação gratuita com oito oficinas, seis espetáculos, roda de conversa voltada para profissionais da infância e exposição de artes.

O festival é uma parceria da Cia. D’Água na Peneira com a mineira Cia. Pé de Moleque (MG) e foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc.

Confira a programação. Hoje: “Peneirinha de Versos”, espetáculo da Cia. D’Água na Peneira, à 19h; roda de conversa Poéticas na Primeira Infância, às 19h30min.

Amanhã: espetáculo musical “Tindolelê”, do grupo Teatro de Brincar, às 11h; contação de histórias para bebês e crianças com Ciro Brincante, às 14h; espetáculo musical “Canto de Passarim”, da Cia. Pé de Moleque (MG), às 16h.

Domingo: espetáculo de teatro de mamulengos “Eu e Tu Puxa o Rabo do Tatu”, com Bárbara Flor e Luiz Tatu (MG), às 14h; brincaço cultural, com a Cia. D’Água na Peneira, às 16h. Mais informações: https://www.instagram.com/festivaldaguanapeneira_ms/.

Ziriguidum

A Feira Cultural e de Economia Criativa Ziriguidum celebra seus dois anos na edição de amanhã, das 16h às 23h, na Praça do Preto Velho. Jerry Espíndola & Banda, com participação de Raphael Vital, Projeto Kzulo, o harpista Ossuna, a cantora Regiane Martins, Berbéla Mortiz (com a intervenção “Che Rohayhn”) e o duo de rap Las Hijas de la Alquimia estão entre as atrações musicais.

A argentina Stefanía Ramos e a paraguaia Ingrid Fernández são as integrantes do Las Hijas, que tem sua base em Ciudad del Este (Paraguai).

A DJ Rossin Selecciones é outra atração paraguaia confirmada na feira (hoje, Stefanía, Ingrid e Rossin levam seus projetos musicais para Dourados, onde se apresentam no Casulo, com abertura da rapper SoulRa e da DJ Gabis).

O evento terá ainda campanha de adoção de animais do projeto Anjos da Dani e a Cabine Fotográfica. “Em 2023, resolvi fazer a transição de Sarau Ziriguidum [criado em 2014 pela irmã e cantora Marina Peralta] para feira.

Veio num momento difícil da minha vida, quando eu tive que fechar o meu espaço, o Laricas Cultural”, conta Lu Peralta, idealizadora da Feira Ziriguidum.

Borogodó

Outra feira cultural que rola neste fim de semana é a Borogodó. Em sua 15ª edição, a Feira Borogodó, a ser realizada neste domingo, das 9h às 15h, na Rua das Garças, nº 3.164, Coophafé, promove o “encontro das nações sul-mato-grossenses”. Heloá Nantes (música paraguaia), Raiden Daiko (taiko estilo wadaiko/Japão), Raphael Vital (viola), DJ Tamys (brasilidades), Isa Yasmin Estúdio (dança árabe), Edu Brincante (contação de histórias) e Ramona Rodrigues (oficina de brinquedos artesanais) estão entre as atrações.

Apupú

Encerrando a Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura, Natasha Félix e o DJ angolano Joss Dee realizam hoje, a partir das 19h, no Teatro Prosa, a performance “Apupú – Onde os Corpos Vibram”.

Inspirada em uma gíria de Angola, a apresentação conecta poesia, dança e música, explorando diálogos entre o Brasil e o país africano. Classificação: livre. Entrada franca, com reserva de ingressos via Sympla.

 

Assine o Correio do Estado

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (5) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Enquanto tempo segue quente e seco no estado, pode ser que chova em Campo Grande

05/09/2025 04h30

Compartilhar
Com céu nublado, Campo Grande pode ter uma trégua do tempo seco

Com céu nublado, Campo Grande pode ter uma trégua do tempo seco Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Nesta sexta-feira (5), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Apesar disso, não se descartam pancadas de chuva isoladas devido à passagem de uma frente fria.

O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim.

Estão previstas mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C e as máximas entre 18°C e 26°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30° e 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. Pode chover.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 26°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 17°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 26°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 10°C e 17°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 20°C. 

Assine o Correio do Estado

Trânsito

Fique atento às vias que estarão interditadas neste fim de semana

Os motivos das interdições são eventos diversos e, principalmente, o desfile cívico de independência no domingo

04/09/2025 18h00

Compartilhar
Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana Agetran

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou nesta quinta-feira (4) uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana. As interdições são em decorrência de eventos de rua em toda a cidade e, especialmente, pelo desfile no domingo (7) pelo Dia da Independência. 

 A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos. 

Confira abaixo as interdições programadas no período de sexta-feira (5) a domingo (7):

Data:  05/09/25

Horário: 15:00 às 17h30

Local: Rua Itiquira, entre Rua Antônio Mª Coelho e Rua Manoel Inácio De Souza.

Motivo: Desfile Cívico

Data: 05/09/25

Horário: 07:00 às 11h

Local: Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming.

Motivo:  Evento Sindicato  Sinticop/Ms

Data: 05/09/25

Horário: 14:00 às 22h  

Local: Av. São Nicolau, entre a Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena.

Motivo: Evento Comunitário  

Data: 05/09/25 – Horário: 08:00 às 23h

Data: 06/09/25 – Horário: 13:00 às 23h

Data: 07/09/25 – Horário: 08:00 às 23h

Local: Av. Alan Kardec, entre a Rua Barão do Rio Branco e Av. Drº João Rosa Pires.

Motivo: Evento Religioso

Data: 06/09/2025

Horário: 15:00 às 21 h

Local: Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.

Motivo: Evento Comunitário.  

Data: 06/09/2025

Horário: 06:00 às 13h

Local: Rua Marechal Rondon, Nº 1380

Motivo: Ação CCZ/ Sesau e Castramóvel

Data: 06/09/25

Horário: 08:00 às 16h  

Local: Av. Manoel da Costa Lima, entre a Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Correa.

Motivo: Evento Religioso 

Data: 05 e 06/09/25

Horário: 14h às 0h  

Local: Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto.

DIA 05/09/25 Interdição Parcial

DIA 06/09/25 Interdição Total

Motivo: Evento Comunitário Circuito de Bandas e Fanfarras. 

Data: 07/09/25

Horário: 16h às 21h  

Local: Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia Dos Santos e Rua Pedro Dib.

Motivo: Paquera Nns Bairros   

Data: 07/09/25

Horário:  18:00 às 23h  

Local: Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.

Motivo: Paquera   

Data: 07/09/25

Horário: 07:00 às 12h  

Local: Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.

Motivo: Evento Religioso.  

Interdições para o Desfile Cívico de 07 de setembro

06/09/2025, a partir das 15h

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
  • R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
  • R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025, a partir das 05:00H

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Vias Alternativas

  • R. Eça de Queiroz; 
  • Av. Ernesto Geisel;
  • Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro); 
  • Av. Calógeras; 
  • R. Rui Barbosa.    

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande

2

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo
ponta porã

/ 1 dia

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo

3

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público
Empregos e Carreira

/ 1 dia

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

4

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro
alerta

/ 1 dia

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro

5

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia
Revolta

/ 23 horas

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?