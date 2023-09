Alerta: Ciclone, tempestades e frente fria afetam a semana em Mato Grosso do Sul

Neste final de semana houve a passagem de uma frente fria pelo Uruguai e pelo Rio Grande do Sul que provocou chuvas em áreas isoladas nos estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. A migração da estação para a primavera deve influenciar na mudança de temperatura ao longo da semana no estado, os termômetros devem oscilar entre 38ºc e 14ºc.

Neste domingo (3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo para a possibilidade de tempestades em 71 municípios do estado. A previsão aponta para a possibilidade de chuvas com intensidade entre 20 e 30 mm/h, na maior parte do estado acompanhadas de ventos de até 60 km/h e queda de granizo, na região sul do estado.

Segundo o Inmet, a passagem da frente fria gerou um cavado (área de baixa pressão). Na madrugada desta segunda-feira (4), um ciclone extratropical e o fenômeno el niño influenciaram no sul de Mato Grosso do Sul, provocando, à medida que se desloca para leste, acumulados significativos de chuva com volumes em torno de 100 mm.

A previsão também indica fortes rajadas de vento, podendo atingir aproximadamente 100 km/h em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul, como no município de Porto Murtinho.

De segunda a quarta-feira, as temperaturas devem permanecer elevadas do centro ao norte do estado, com máximas de 36ºc a 38ºc. Já no sudeste e na região sul, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 12º a 14ºc, a partir de quinta-feira (7).

Apesar das temperaturas elevadas, há possibilidade de chuvas em todo o estado. De acordo com o Inmet as chuvas são em decorrência do calor e da umidade, característicos da primavera, estação que se aproxima.

Já a partir do feriado de 7 de setembro, o sul e extremo sul do estado serão afetados por um deslocamento frontal. Segundo o Inmet, isso fará com que haja chuvas, trovoadas e rajadas de vento acima dos 50km/h. Os munícipios de Dourados, Bonito, Mundo Novo e Jardim estão entre os afetados.



Confira a previsão do tempo conforme o site O Tempo:

Segunda-feira (4)

Campo Grande (32º - 22ºc)

Coxim (37ºc - 23ºc)

Corumbá (36ºc - 23ºc)

Mundo Novo (34ºc - 19ºc)

Três Lagoas (36ºc - 23ºc)

Porto Murtinho (35º - 19ºc)

Amambai (32ºc - 17º)

Terça-feira (5)

Campo Grande (31º - 20ºc)

Coxim (35ºc - 23ºc)

Corumbá (31ºc - 20ºc)

Mundo Novo (25ºc - 16ºc)

Três Lagoas (32ºc - 21ºc)

Porto Murtinho (26º - 18ºc)

Amambai (24ºc - 15º)

Quarta-feira (6)

Campo Grande (31º - 21ºc)

Coxim (35ºc - 23ºc)

Corumbá (36ºc - 21ºc)

Mundo Novo (28ºc - 18ºc)

Três Lagoas (31ºc - 20ºc)

Porto Murtinho (35º - 19ºc)

Amambai (29ºc - 17º)

Quinta-feira (7)

Campo Grande (33º - 21ºc)

Coxim (38ºc - 23ºc)

Corumbá (37ºc - 25ºc)

Mundo Novo (30ºc - 20ºc)

Três Lagoas (32ºc - 21ºc)

Porto Murtinho (36º - 27ºc)

Amambai (30ºc - 21º)

Sexta-feira (8)

Campo Grande (32º - 24ºc)

Coxim (37ºc - 23ºc)

Corumbá (35ºc - 25ºc)

Mundo Novo (27ºc - 21ºc)

Três Lagoas (36ºc - 23ºc)

Porto Murtinho (33º - 22ºc)

Amambai (27ºc - 19º)